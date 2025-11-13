Хет-трик американца из «Ак Барса», объявлен состав сборной России. Итоги дня в хоккее

13 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись два матча. Подводим их итоги и рассказываем о главных новостях из мира хоккея.

«Авангард» прервал серию поражений, победив дома «Трактор»

На четвёртой минуте первого периода Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Виталий Кравцов восстановил равенство в игре. В середине второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Трактора» забил Михаил Григоренко, в составе «Авангарда» — Майкл Маклауд. На 17-й минуте третьего периода Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперёд.

Омский клуб прервал серию поражений из трёх матчей.

Хет-трик защитника Миллера помог «Ак Барсу» победить московское «Динамо»

В составе победителей хет-трик на свой счёт записал 23-летний защитник Митчелл Миллер. Игрок обороны впервые в КХЛ забил три гола в матче. Дублем в составе «Ак Барса» отметился Дмитрий Яшкин. У «Динамо» голы забили Дилан Сикура (дубль), Даниил Пыленков и Никита Гусев.

Сошников — о негативе со стороны Буцаева: в мою сторону почему-то сразу начался

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о негативе со стороны главного тренера Вячеслава Буцаева в его сторону.

– Этот негатив со стороны тренера начался сразу или прошло какое-то время?

– В мою сторону он почему-то сразу начался (смеётся). Я своё мнение выражал, это ему было не близко. Он смотрит со своей стороны на жизнь, хоккей. То, что он олимпийский чемпион, классно, но мы его воспринимаем как тренера, а не как игрока, правильно? В этом ещё сложность была, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников сыграл 21 матч, забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с двумя минутами штрафа.

Костин: когда были варианты в НХЛ, мы чего-то ждали, непонятно чего. Я упустил момент

Нападающий «Авангарда» Клим Костин заявил, что планировал подписать контракт с клубом НХЛ, но упустил момент и решил продолжить карьеру в КХЛ.

— Но ты сам до последнего хотел цепляться за шансы в НХЛ?

— Да, просто когда были предложения и был шанс подписать контракт в НХЛ, мы всё равно чего-то ждали, непонятно чего. Я был немного занят личной жизнью, поэтому где-то упустил момент, когда надо было включаться самому и вносить ясность. Всё оставил в руках других людей, сейчас понимаю, что это была только моя вина. Под конец лета уже понял, что лучше остаться в России, играть здесь, получить шанс состояться как хоккеист.

Всё-таки уже 26 лет, невозможно постоянно цепляться за эти минимальные возможности в НХЛ, когда игрового времени дают совсем немного. Можно просто себя потерять как игрока. Понял, что нужно перезагрузиться, почувствовать себя важной частью команды, и «Авангард» идеально подходил для этой цели, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Иван Морозов вернулся в состав «Спартака» и готовится к предстоящим играм

Пресс-служба «Спартака» официально сообщила, что нападающий Иван Морозов вернулся в состав клуба и готовится вместе с командой к предстоящим играм.

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» сократил зарплату нападающего Ивана Морозова почти в два раза.

Изначально зарплата хоккеиста составляла 45 млн рублей за нынешний сезон. За три с половиной месяца по старому контракту он мог заработать порядка 15,5 млн рублей. По новому соглашению Морозов заработает 17,5 млн рублей за оставшуюся часть сезона, не считая бонусной части. Базовая зарплата игрока сокращена почти в два раза. Контракт хоккеиста действует до 31.05.2026.

Напомним, хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

Определён окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной «Россия 25» определился с окончательным составом на Кубок Первого канала, который пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря, сообщает главный тренер национальной команды Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург» Мг), Владислав Подъяпольский («Динамо» М), Владимир Гaлкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семён Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов (все – «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба – «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург» Мг), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Джиошвили, Артём Ильенко (оба — «Динамо» М), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

Матчи 14 ноября

