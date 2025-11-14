Русский вратарь остановил «Вашингтон»! Тарасов одержал первую победу за «Флориду»

После уверенной победы во встрече с «Каролиной» «Вашингтон» заканчивал выезд матчем с ещё одним непростым соперником – «Флоридой». Но с действующими чемпионами «столичным» удалось пободаться только немного – несмотря на внушительные 40 бросков по воротам, российский вратарь Даниил Тарасов остановил Овечкина и Ко.

Гости начали игру очень бодро и с ходу захватили инициативу, а в середине первого периода Брэндон Дьюхейм подправил шайбу на пятачке после броска Расмуса Сандина и пробил Тарасова. Не успели «Кэпиталз» порадоваться заброшенной шайбе, как счёт стал равным – «Флориде» понадобилось на это меньше 30 секунд. Хозяева в атаке играла редко, но метко, каждый их бросок был невероятно опасным. Логану Томпсону приходилось стоять на голове – у Брэда Маршана, например, был великолепный момент, когда он на пятачке накрутил нескольких соперников, однако не смог переиграть вратаря.

Во втором периоде «Вашингтон» начал удаляться – гол Коула Швиндта пришёлся уже на равные составы, а ближе к перерыву Сэм Райнхарт реализовал большинство. Гол Джастина Сурдифа на старте третьей двадцатиминутки подарил «Кэпс» надежду, но хозяевам вновь не потребовалось много времени, чтобы ответить на это. Райнхарт оформил дубль, а затем Сет Джонс в большинстве послал шайбу под перекладину.

Дальний бросок Расмуса Сандина позволил вновь сократить отставание, однако большего «Вашингтон» сегодня не добился. В концовке гости получили большинство, но реализовать его не смогли, а Ээту Луостаринен поставил точку в матче голом в пустые ворота. Ассистировал ему Брэд Маршан, для которого это очко стало 1000-м в НХЛ. «Я надеялся, что это случится сегодня, на матче была моя семья. Приятно сделать это дома. Неважно как, просто приятно это сделать. Нечасто такое случается, всего 102 игрока набирали 1000 очков. Это крутые моменты», — отметил Маршан, который после матча ещё и обменялся джерси с Овечкиным.

Тарасов, который перешёл во «Флориду» в межсезонье из «Коламбуса», сегодня провёл свой лучший матч в сезоне и одержал первую победу в составе новой команды. Несмотря на три пропущенных шайбы, сегодня он действовал уверенно, без суеты и завершил встречу с 37 сейвами. «Тарасов был невероятен, особенно в начале встречи и на старте третьего периода. Когда «Вашингтон» поддавливал, он смог их сдержать, а мы поддержали его голами», — сказал Райнхарт.