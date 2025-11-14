Чёрный день для «Монреаля»! «Даллас» устроил разгром, а Любушкин завалил тафгая

«Канадиенс» не хватило даже на один гол.

Когда в один игровой день НХЛ упаковано сразу 10 матчей, бывает довольно трудно определиться, какому же из них стоит уделить внимание. Вывеска «Монреаль» – «Даллас» едва ли была самой привлекательной – хотя бы потому, что параллельно Брэд Маршан гнался (и догнал) за 1000-м очком в НХЛ, а Анже Копитар надеялся всё-таки забить в Торонто во время своего последнего визита на арену «Мэйпл Лифс».

Как раз от рук Копитара и Ко пару дней назад пострадали «Канадиенс» – «Лос-Анджелес» воспользовался радушием подопечных Мартена Сан-Луи и увёз из Квебека уверенную победу со счётом 5:1.

«Старз» – команда куда более прагматичная. Разгромов своим соперникам при Глене Галуцене она не устраивала, да и побед с разницей в четыре шайбы тоже не одерживала. Поразительно, что в 9 из 10 матчей, когда «звёзды» забирали два очка в этом сезоне, преимущество к концу встречи составляло всего один гол. И лишь «Миннесота» (5:2) в этом списке стояла особняком.

Тем удивительнее исход сегодняшней встречи между «Далласом» и «Монреалем», которая к тому же состоялась на льду «Хабс». И ведь ничего не предвещало такого трагичного для хозяев конца – к первому перерыву они пропустили только один раз: Уайатт Джонстон воспользовался удалением Кирби Дака.

Вы могли обратить внимание на статистику бросков – в гол Джонстона вылился последний из нанесённых воротам Якуба Добеша в первом периоде. А вот у «Канадиенс» было сразу 14 бросков по воротам Кейси Десмита. Спойлер – за следующие 40 минут они нанесут на четыре меньше.

Нельзя сказать, что затем в атаке как-то разыгрался «Даллас», но реализация гостей в этом матче была близка к идеальной. Во второй трети голы «Старз» высыпались, как звёзды на ночном небе – из восьми попыток команда Галуцена праздновала четыре. Особенно преуспел Джейсон Робертсон – он оформил дубль и, по сути, поставил точку под пребыванием Добеша на последнем рубеже «Монреаля» в этом матче.

Чешский голкипер доиграл до второго перерыва, а затем уступил место в воротах Сэму Монтембо. Канадец продержался всего две минуты – столько потребовалось Алексу Петровичу, чтобы распечатать второго вратаря «Канадиенс». Монтембо, кстати, пропустил первым же броском.

0:6 при родных трибунах, полное доминирование соперника, освистывание от собственных болельщиков – понятно, что нервы у «Хабс» не выдержали. А лучшего способа завести команду, чем драка, в хоккее пока не изобрели. По крайней мере, такого кредо придерживается Арбер Джекай.

Тафгай «Монреаля» что-то не поделил с Ильёй Любушкиным. Россиянин оказался не робкого десятка и закончил схватку – дракой это назвать сложно – в доминирующей позиции. А затем спокойно отправился отбывать пятиминутный штраф.

Джекай со своей задачей не справился – «Канадиенс» не только не завелись, но и пропустили ещё раз. Точку под разгромом «Монреаля» поставил Колин Блэквелл, а одним из его ассистентов оказался… Илья Любушкин.

7:0 – чёрный день для канадцев и самая крупная победа «Далласа» под управлением Глена Галуцена, позволившая «Старз» подняться на второе место в Западной конференции.