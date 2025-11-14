Кравцов виртуозно вернулся в «Трактор». Жаль, что упущено так много времени

Виталий Кравцов, вернувшись в «Трактор» после очередной неудачной пробы сил в Северной Америке, сразу вписался в игровые схемы Бенуа Гру. А ведь ходили слухи, что 25-летнему хоккеисту якобы не хочется работать под руководством требовательного канадца. Однако на деле мы сейчас видим другое: игрок и тренер тепло друг друга поприветствовали, да и в прошлом сезоне каких-то конфликтов между сторонами не наблюдалось, и Виталий выдал сильный чемпионат.

«Кравцов в прошлом сезоне был вторым лучшим хоккеистом нашей команды, и понятно, что это топовый игрок, который будет получать много игрового времени. Виталий достаточно хорошо провёл эти два матча, чувствовал себя уверенно, потому что он знает многих ребят из команды. Видно, что ему комфортно. Это точно огромное усиление для «Трактора», он очень грамотный игрок», — заявил Гру на пресс-конференции.

Действительно, в обоих матчах за челябинцев после возвращения в Россию Виталий забрасывал шайбы, а в игре с «Амуром» ещё и отдал голевую передачу. Форвард пришёл в себя после длительного перелёта, акклиматизировался и сразу начал творить в хорошо знакомой среде.

Жаль, что Виталий потерял так много времени, ведь подписаться с «Трактором», в чьём распоряжении находились права на Кравцова в КХЛ, можно было ещё летом. Однако сторонам не удалось договориться: хоккеист считал, что ему предложили заниженные и несправедливые условия, а менеджмент заявлял об обратном. Как итог: неопределённость, очередная пустая поездка в «Ванкувер» и логичное возвращение домой.

При этом в «Тракторе» вполне могли обменять права на Виталия в другой клуб, но принципиально этого не делают уже который сезон, желая сохранить в составе свою кровинушку. Более того, поговаривают, что Кравцов является одним из самых любимых игроков губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Без его отмашки больших решений в клубе не принимают.

Виталий Кравцов Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Представителям нападающего в КХЛ удалось выбить для своего клиента очень хорошие условия по трёхлетнему контракту: зарплата Кравцова в «Тракторе» составит 30 млн рублей на остаток сезона-2025/2026, 75 млн рублей – в сезоне-2026/2027 и 85 млн рублей – в сезоне-2027/2028. Немного ужаться ради возвращения Виталия согласился даже Андрей Светлаков (сумму в 5 млн рублей от его контракта перенесли на следующий сезон), а Пьеррика Дюбе и вовсе обменяли в СКА, дабы расчистить платёжку.

После прихода Кравцова у «Трактора» однозначно добавилось вариативности и креатива в атаке, появилось дополнительное мастерство. Да, впереди ещё много матчей и работы, поэтому доказывать свою состоятельность на льду придётся на регулярной основе. Но если травмы будут обходить стороной, проблем с результативностью у Виталия возникнуть не должно.