«Сибирь» уволила второго тренера за два месяца — в городе теперь праздник! Но что дальше?

Завтра, 15 ноября, в день матча регулярного чемпионата КХЛ между местной «Сибирью» и московским «Динамо» жители Новосибирска совершенно точно проснутся счастливыми. Всё дело в том, что сегодня к своему завершению подошла эпоха наиболее ненавистного главного тренера в истории «Сибири». И это не какое-то преувеличение, а всего лишь банальное наблюдение за реакцией болельщиков команды на произошедшие изменения в тренерском штабе.

После 11-матчевой серии поражений Вячеслав Буцаев официально был отправлен в отставку с поста главного тренера новосибирской команды. И если зайти в комментарии под этой новостью на официальной странице «Сибири» в социальных сетях, можно небезосновательно решить, что в этом отдельном взятом российском городе уже наступил Новый год. Пожалуй, подобное счастье испытывают лишь дети, которые утром 1 января находят свои игрушки под ёлками дома.

За что в Новосибирске так сильно невзлюбили Буцаева? Большинство болельщиков «Сибири» восприняли в штыки кандидатуру специалиста ещё в тот момент, когда полтора месяца назад в отставку был отправлен Вадим Епанчинцев. Работа 51-летнего специалиста на посту главного тренера «Сибири» не была идеальной. Новосибирская команда также переживала кризисные моменты, а однажды в ходе прошлого регулярного чемпионата Епанчинцева от отставки уберёг лишь поход к руководству лидерского костяка команды во главе с Сергеем Широковым.

Вадим Епанчинцев в «Сибири» Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Однако, как известно, в хоккее всё определяет плей-офф (если, разумеется, команда смогла туда попасть). «Сибирь» в прошлом сезоне не просто пробилась в розыгрыш Кубка Гагарина, но и оказалась всего в шаге от выхода во второй раунд. На старте плей-офф сибиряки навязали отчаянное сопротивление «Салавату Юлаеву». Команда Виктора Козлова вышла во второй раунд только благодаря минимальной победе в седьмом матче серии (2:1). Впоследствии же уфимцы прошли ещё один раунд и добрались до бронзовых наград по итогам сезона-2024/2025.

Может быть, к Епанчинцеву болельщики «Сибири» и не питали прямо большой любви. Но этого тренера там по крайней мере уважали. Когда же в начале нынешнего сезона всё-таки произошла его отставка, то в болельщицкой среде снова заговорили о таком понятии, как «кумовство», ведь одно из ключевых мест в структуре новосибирского клуба занимает младший брат Вячеслава Буцаева – Юрий. Считалось, что изначально Буцаев-старший входил в число претендентов на пост главного тренера «Лады», однако специалист и сам не особо усердствовал на переговорах с тольяттинцами, потому что прекрасно осознавал, что без работы он не останется, так как в Новосибирске ему уже готовят запасной аэродром.

Так и произошло. В начале октября Буцаев сменил Епанчинцева на посту главного тренера. Вот только проработал он в этой должности всего полтора месяца. Настолько ужасными оказались результаты «Сибири» под его руководством. Причём начиналось-то всё довольно неплохо: три победы в первых четырёх встречах. Однако впоследствии выяснилось, что это был не более чем стандартный эффект новизны, который затем сменился полностью утраченной раздевалкой и 11-матчевой серией поражений. Недавнее интервью уже покинувшего «Сибирь» нападающего Никиты Сошникова как нельзя лучше отражало, что происходило внутри команды в течение всего последнего времени.

Позорные 0:7 в последней встрече в Минске стали окончательным приговором для этапа тренерской карьеры Буцаева в «Сибири», а вполне возможно, что и во всей КХЛ. Достаточно напомнить, что сегодня 55-летний специалист умудрился войти в историю лиги с максимально негативной точки зрения.

Второй сезон подряд Буцаев возглавлял один из клубов лиги уже в ходе сезона, после чего в скором времени терял работу. Год назад подобная история со специалистом уже произошла в «Барысе». Тогда его отставка смотрелась скорее как самодурство со стороны высшего руководства казахстанского клуба, но, кажется, теперь тренер просто обязан посмотреть в зеркало и задать вопрос, в какой момент и почему его карьера так стремительно пошла под откос?

Вячеслав Буцаев в «Сибири» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Справедливости ради, необходимо признать, что совсем недавно у Буцаева была совершенно иная репутация. Неплохо работал с «Нефтехимиком», выводил «Витязь» в плей-офф и одерживал единственную в истории подмосковного клуба победу в матче Кубка Гагарина. Как говорят знающие люди в Омске, три года назад Буцаев даже был на карандаше у «Авангарда» в качестве преемника Боба Хартли. Теперь же после катастрофы в «Сибири» невероятно сложно представить, какой клуб позовёт такого тренера.

Что же до «Сибири», то на завтрашний матч с московским «Динамо» в качестве исполняющего обязанности главного тренера её выведет Ярослав Люзенков. Это будет довольно символично, ведь в 2021 году этот специалист привёл молодёжную команду московского «Динамо» к первому в истории клуба Кубку Харламова. Тогда существовал теоретический расклад, при котором Люзенков даже мог войти в тренерский штаб Алексея Кудашова, однако этого не произошло.

В системе московского «Динамо» пытались использовать Люзенкова в работе во взрослом хоккее. Его позвали в клуб ВХЛ «Динамо СПб», однако там он протянул главным лишь несколько месяцев. Потом руководству бело-голубых пришлось экстренно выдёргивать с пенсии Владимира Крикунова, чтобы попасть в плей-офф. Тогда в вину молодому специалисту ставили тот факт, что Люзенков плотно застрял в молодёжном хоккее и авторитета у опытных игроков не имел никакого. В раздевалке и на лавке во время матчей творились бардак и регулярные истерики. Последние два сезона тренер входил в штаб «Сибири», набираясь опыта работы во взрослом хоккее. Теперь у него появился реальный шанс на практике претворить свои знания в жизнь.

Кто-то говорит, что нынешний сезон для «Сибири» уже потерян. С точки зрения тех действий, которые руководство клуба совершило в межсезонье, это, может быть, и так. В конечном счёте далеко не один Буцаев виноват в той ситуации, которая наступила сейчас в новосибирской команде. Но с точки зрения турнирной таблицы позади остались всего 25 матчей в регулярном чемпионате, а до финиша гладкой части сезона ещё 40+ игр. Несмотря на жуткую 11-матчевую серию поражений, отставание «Сибири» от зоны плей-офф составляет всего пять очков, которые в теории можно ликвидировать хоть за одну неделю. Положительный эмоциональный эффект раздевалка новосибирской команды сегодня точно получила. Теперь дело за игрой.