«Не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России». Интервью с новичком «Шанхая»

19 октября канадский защитник Бен Харпур стал очередным новичком «Шанхайских Драконов». 30-летний хоккеист отыграл семь сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Оттаву Сенаторз», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В сентябре Харпур принял участие в тренировочном лагере «Флориды Пантерз», но не получил полноценного контракта от действующего чемпиона НХЛ, после чего перебрался в Россию.

В стане «синерубашечников» Бен успел поиграть под руководством Жерара Галлана, который сейчас как раз и возглавляет «драконов». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Харпур поведал о стиле работы Галлана, рассказал о любви к сырникам и желании посетить чемпионат России по фигурному катанию.

«Приятно, что имел дело с Галланом раньше»

— Бен, вы являетесь новичком в КХЛ. Во время выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс» вы уже работали под руководством Жерара Галлана. Можно ли сказать, что он стал главной причиной вашего перехода в стан «Шанхайских Драконов?

— Не могу сказать, что главная причина, но это действительно сыграло свою роль. Говорил с Галланом перед тем, как принять решение о переходе. Наличие знакомых лиц в новой команде всегда помогает. Также знал уже некоторых игроков.

— Каков вообще Жерар в работе? Со стороны он кажется довольно строгим?

— У него огромный тренерский опыт в НХЛ. Галлан ожидает от своих игроков напряжённой работы и успешных действий на площадке. Приятно, что имел дело с ним раньше.

— Обращались ли за советом перед переходом к кому-то из знакомых игроков?

— Да, задал несколько вопросов о переезде в Россию и КХЛ нескольким ребятам, с которыми пересекался в Северной Америке. Хорошо, когда есть на кого положиться.

«Панарин всё время ходил с раскладным телефоном»

— В «Рейнджерс» вы также пересекались с известными российскими хоккеистами, Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным. Какими они вам запомнились?

— О да, играл с ними обоими. Очевидно, это игроки мирового класса, отличные товарищи по команде. Артемия мы называли Хлебушком. Панарин не хотел пользоваться смартфоном, всё время ходил с раскладным телефоном.

Бен Харпур в «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: Luke Hales/Getty Images

— Если обратиться к статистике, вы игрок строго оборонительного плана, довольно мало забиваете, результативных передач у вас тоже немного. Никогда не хотелось больше играть в большинстве?

— В начале карьеры я немного играл в большинстве. Но бо́льшую часть своей профессиональной карьеры сосредоточен на игре в меньшинстве. Определённо, защита – самое главное.

— При переходе в состав «Шанхайских Драконов» Галлан объяснил, что хочет видеть от вас?

— Да, когда перешёл, он пошутил, сказал, что я всё ещё не буду играть в большинстве. Хотя это было ожидаемо, моя роль — игра в меньшинстве и действия, ориентированные на оборону.

— Какой ваш самый любимый компонент игры?

— Стараюсь пользоваться своими габаритами, использовать физическую силу и максимально усложнить задачу нападающим соперника.

«Судьи в КХЛ и НХЛ придерживаются разных мнений»

— Было ли что-то, что удивило в КХЛ? Возможно, приходится играть по-другому?

— Да, отличия есть, мне кажется, здесь меньше требуется физики. А ещё совсем другой подход к удалениям. Провёл несколько игр, уже начинаю себя чувствовать более комфортно. Надеюсь, со временем будет легче.

— Вы затронули тему удалений. В чём конкретно отличия штрафов в России от удалений в США и Канаде?

— Не сказал бы, что правила какие-то другие. Скорее судьи придерживаются разных мнений – должно быть удаление или нет.

Бен Харпур и Игорь Ларионов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Какая сейчас атмосфера в вашей команде? Сезон начинался достаточно хорошо, однако затем последовал довольно сложный отрезок.

— Да, я пришёл в сложное время. Хотелось бы одержать несколько побед. У нас очень сильный состав, думаю, найдём выход из трудной турнирной ситуации.

— В прошлом году команда носила другое название и не смогла попасть в плей-офф. Можно ли сказать, что для вас главная цель на год — попадание в плей-офф?

— Абсолютно точно. Думаю, это для каждой команды главная цель. Надеюсь, найдём путь к выполнению этой задачи.

«Кубок Гагарина — одна большая цель. Однажды уже играл в команде-чемпионе»

— Перед началом сезона руководство клуба даже говорило, что клуб способен побороться за Кубок Гагарина. Как думаете, это реально?

— Мы все спортсмены, а значит, хотим быть конкурентоспособными и любим побеждать. Поэтому это одна большая цель. Однажды я уже играл в команде, выигравшей чемпионат. С удовольствием повторил бы этот опыт.

— Можно ли сказать, что основной трудностью для команды является то, что команда, по сути, собиралась с нуля? Ведь многие игроки, в том числе вы, пришли уже по ходу сезона.

— Да, многие игроки поздно подписывают контракты. Возможно, идёт период адаптации, но не считаю это оправданием. Необходимо найти способ победить, независимо от того, кто в составе — играют ли люди по пять лет в одном клубе или только пришли.

Бен Харпур Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

— Успели ли за такое короткое время найти взаимопонимание с партнёрами по звену?

— В тех встречах, где успел сыграть, были разные сочетания. Но ребята облегчили мне период адаптации и подсказывали в ходе матча.

— После побед болельщикам и журналистам показывают победные раздевалки. Что происходит у вашей команды в раздевалках после поражений?

— Обычно разговариваем, смотрим моменты, обсуждаем, что получилось хорошо, а что — не очень. Перед матчами также смотрим нарезки игр команды, с которой встречаемся, и обсуждаем её стиль.

«Чтобы ориентироваться в Петербурге, нужно улучшать знания русского»

— У вас в команде есть и русскоговорящие хоккеисты. Научили ли вас какими-то фразам?

— Запомнил какие-то самые простые слова. Но для того, чтобы ориентироваться в Санкт-Петербурге и уверенно себя чувствовать, нужно улучшать свои знания русского.

— Часто у иностранных спортсменов бывают странные стереотипные представления о России. Быть может, у вас тоже было что-то такое до переезда?

— Не сказал бы, что такое было. Я здесь уже где-то три недели – месяц – да, это определённо отличается от того, что было дома, но открыт ко всему новому. Рад такому уникальному опыту: не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России.

— Многие говорят о холодной зиме в России, но и в Канаде климат бывает суровым. Почувствовали здесь отличия?

— Как раз недавно говорил со своими родственниками. На моей родине идёт снег. Поэтому, думаю, там даже немного холоднее, чем здесь. Однако мне всегда это нравилось. Кажется, начинаю постепенно привыкать, немного освоился и уже переехал в свою квартиру в Санкт-Петербурге. Заработал телефон: три недели ходил без него, было очень странно.

— Но из-за географического положения здесь ещё и очень влажно, ощущается холоднее, чем есть на самом деле. Не боитесь петербургской зимы?

— Да, знаю, тут более холодно из-за близости к водным объектам.

— Успели уже погулять по Петербургу? Это один из самых красивых городов России.

— Погулял вдоль Невы. Это очень красивый город с потрясающей архитектурой, тут удивительные по своей красоте здания. Видел, что мосты красиво освещаются в вечернее время суток. В целом пока ещё многое предстоит изучить. С нетерпением жду дальнейшей возможности познакомиться ближе с городом.

«Кажется, это называется сырниками. Никогда раньше не пробовал ничего подобного, мне понравилось»

— В Санкт-Петербурге много ресторанов. Подружились уже с русской кухней?

— Почти ничего не успел попробовать, но, пожалуй, есть одно… Кажется, это называется сырниками. Если не ошибаюсь, там есть молоко. Никогда раньше не пробовал ничего подобного, мне понравилось.

— Северная столица России к тому же очень спортивный город. Например, в декабре именно в Петербурге пройдёт чемпионат страны по фигурному катанию. Нет ли желания сходить посмотреть?

— Никогда не видел фигурное катание вживую, смотрел иногда по телевизору разные соревнования, было бы здорово сходить посмотреть.

Бен Харпур Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru/

— Ваша домашняя арена – самая большая в России. Каково играть на ней?

— Слышал, что она самая большая. Здесь очень удобно разминаться. А во время встреч со СКА собирается огромное количество болельщиков. Жду новых матчей, это захватывающе.

— Атмосфера на трибунах и поведение болельщиков как-то отличаются в России от того, что есть в Северной Америке?

— Сказал бы, что ощущения действительно другие. Местные арены напоминают по ощущениям футбольные: много кричалок, болельщики. В общем, это определённо по-другому, но очень круто. Успел сыграть на нескольких отличных аренах с потрясающей атмосферой.

— Многие ждут, что «Шанхайские Драконы» вернутся в Китай. Были ли вы когда-нибудь в Китае? Хотели ли бы там играть?

— Никогда там не был. Никто не знает, что нас ждёт в будущем, где в конечном итоге стану играть. Но это был бы действительно классный опыт.

«У Макдэвида невероятная скорость, а «Эдмонтон» — талантливая команда»

— Читала, что вы далеко не сразу полюбили хоккей. Так ли это? Можно ли сказать, что сейчас хоккей – дело всей жизни?

— Действительно, сначала у меня не очень хорошо получалось. Кататься начал в четыре года, мои родители были очень настойчивы и приводили меня на каток снова и снова. В конце концов я влюбился в это дело.

— В вашей семье все занимаются спортом?

— У меня есть старшая сестра и младший брат. Пока росли, активно занимались спортом вместе. Моя сестра в итоге стала играть в университетский баскетбол. А брат тоже хоккеист. У него контракт с «Сиракьюз Кранч» [из АХЛ], но выступает он за «Орландо Солар Бэрс» [в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL)].

— Слышала, хоккей – очень дорогой вид спорта. В России порой помогает государство. Как с этим обстоит в Северной Америке?

— Это очень и очень дорого. Форма, всё снаряжение требуют сумасшедшего количества денег. К тому же приходится платить за аренду льда.

— Находится ли время на просмотр НХЛ? У России с Северной Америкой ведь большая разница во времени…

— Из-за смен часовых поясов стараюсь смотреть хотя бы основные моменты, обязательно слежу за результатами. Многие мои друзья в Америке делают точно так же.

Бен Харпур в «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: Luke Hales/Getty Images

— Кто, по вашему мнению, лучший игрок НХЛ здесь и сейчас?

— По моему мнению, лучший игрок — Коннор Макдэвид. У него невероятная скорость, а ещё «Эдмонтон» действительно талантливая команда. Буду удивлён, если они снова не приблизятся к победе, настолько этот коллектив хорош.

«За рекордом Овечкина было просто невероятно наблюдать»

— А кто сейчас лучший из россиян?

— То, что сделал Овечкин в прошлом году, а именно его рекорд… За этим было просто невероятно наблюдать. Однако мне удалось выступать рядом с таким профессионалом, как Панарин. Это безумно талантливые ребята.

— Как ещё расслабляетесь в свободное от игр время? Может, слушаете музыку?

— Предпочитаю слушать музыку в стиле кантри. Она очень популярна у меня дома, всегда был фанатом этого стиля. Жил в Нэшвилле несколько лет, там кантри-музыка великолепна.

— Бывают, что после победных матчей включают русскую музыку в раздевалке?

— Порой россияне берут музыку под свой контроль, включают что-то на русском языке. Понятия не имею о смысле этих песен, но музыка точно отличается. Наверное, у каждой команды есть победная песня. У нас тоже, не могу её вспомнить, надо чаще выигрывать.