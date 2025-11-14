ЦСКА опять проиграл в концовке, «Северсталь» рвётся в лидеры Запада. Итоги дня в КХЛ

14 ноября в регулярке КХЛ состоялось всего две игры. Кратко рассказываем о каждом матче.

ЦСКА приехал в Нижнекамск, идя на серии из двух сухих побед. В воротах армейцев вновь сыграл Дмитрий Гамзин, а новичок команды Александр Самонов продолжает оставаться в запасе. ЦСКА удалось открыть счёт в концовке первого периода – Даниэль Спронг классно бросил в угол после выигранного партнёром вбрасывания, дело происходило в большинстве.

Во втором периоде «Нефтехимик» прибавил и сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. Впрочем, шикарный бросок Виталия Абрамова позволил ЦСКА уйти на перерыв при равном счёте. В третьем отрезке обе команды создавали достаточно моментов, и за четыре с небольшим минуты до сирены «Нефтехимик» забил победный гол. Ошибся защитник ЦСКА Провольнев, Гамзин справился с броском Хоружева, однако Герман Точилкин добил уже в пустые ворота. Победа позволила нижнекамцам подняться на четвёртое место Востока, ЦСКА продолжает занимать скромную восьмую строчку на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Москве на «Мегаспорте» встречались «Спартак» и «Северсталь» — прекрасно знакомые друг другу соперники. Счёт был открыт на восьмой минуте: попавший в состав красно-белых впервые после истории с дисквалификацией Иван Морозов чётко сработал на добивании, отпраздновав возвращение лучшим образом. До конца периода команды ещё обменялись голами, ну а ключевым стал отрезок на старте второго периода, когда «Северсталь» в фирменной манере раскатала оборону «Спартака» и забила дважды. В начале третьего периода забил ещё и Никита Камалов, через шесть минут москвичи отыграли один гол в большинстве, но череповчанам всё равно удалось довести дело до победы в основное время. Команда Андрея Козырева укрепилась на четвёртом месте Запада и продолжает погоню за лидерами, «Спартак» остаётся в опасной близости от восьмой строчки конференции.

«Сибирь» уволила Вячеслава Буцаева

Главная же новость дня пришла из Новосибирска – «Сибирь» всё-таки уволила Вячеслава Буцаева. Тренер сменил Вадима Епанчинцева в начале октября, однако за полтора месяца не только не поправил дела, но ещё и усугубил кризис до невероятных размером, о чём свидетельствуют результаты «Сибири» и 11-матчевая серия поражений.

Временным и. о. главного тренера назначен Ярослав Люзенков – 47-летний специалист, второй сезон работающий в КХЛ в тренерском штабе «Сибири». И пока непонятно, будет это решение финальным или же новосибирцы в скором будущем назначат нового главного тренера со стороны. Ну а уже завтра у «Сибири» первый матч под руководством Люзенкова – в Новосибирске сыграют с московским «Динамо».

Матчи 15 ноября

