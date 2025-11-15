Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Нэшвилл – Питтсбург- 2:1 ОТ, обзор вынесенного в Швецию матча НХЛ, удивительный гол Малкина, видео

Малкин приехал на арену, где творил чудеса, и вошёл в историю НХЛ. Как забил из-за ворот!
Лев Лукин
Евгений Малкин
Аудио-версия:
Комментарии
«Питтсбург» в Швеции упустил игру с «Нэшвиллом» в самой концовке.

Евгений Малкин невероятно выглядит на старте сезона в НХЛ. 39-летний магнитогорец идёт лучшим бомбардиром «Питтсбурга», а если Евгению удастся сохранить темп, то он претендует на 100-очковый сезон, чего с Малкиным не было с 2012 года. У «пингвинов» же в целом после ударного начала регулярки дела пошли не очень гладко, из пяти последних встреч «Питтсбург» проиграл четырежды, а теперь команде предстоял вынесенный матч турнира с «Нэшвиллом». Североамериканских гостей принимала «Авичи-Арена» в шведском Стокгольме.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Дамба) – 33:49     1:1 Форсберг – 58:50     2:1 Стэмкос (Шей) – 60:44    

Впрочем, у соперника «пингвинов» ситуация в последнее время не лучше, до игры в Швеции «хищники» потерпели пять поражений подряд. И матч двух кризисных команд долгое время «радовал» шведских зрителей нулевой ничьёй, пока на 34-й минуте «Питтсбург» не открыл счёт. Евгений Малкин, блиставший на этой самой арене 13 лет назад во время ЧМ-2012, забил хитрющий гол: бросил из-за ворот, попал в игрока «Нэшвилла», и шайба срикошетила за спину Саросу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол позволил Малкину установить рекорд НХЛ: Евгений стал самым возрастным хоккеистом, который забил в регулярке в матче, проходившем за пределами Северной Америки. А ещё теперь у Малкина 585 голов за карьеру, включая матчи Кубка Стэнли, он обошёл Фрэнсиса Маховлича и теперь занимает 38-е место в истории лиги по этому показателю.

Шайба Малкина рисковала так и остаться единственной в матче, но шведские зрители всё-таки были вознаграждены за созерцание скучной игры команд интересной развязкой. За минуту и десять секунд до сирены «Нэшвилл», играя с пустыми воротами, сравнял счёт. Постарался Стэмкос, выигравший вбрасывание, а также Филип Форсберг, подхвативший шайбу и вонзивший её в угол ворот Шилова с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а в овертайме герой матча Стэмкос убежал от Малкина, только что вышедшего со скамейки, и принёс «хищникам» победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так серия неудач «Питтсбурга» продлилась, а «Нэшвилл», хоть и занимает предпоследнее место на Западе НХЛ, но по-прежнему участвует в гонке за плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android