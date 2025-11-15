«Питтсбург» в Швеции упустил игру с «Нэшвиллом» в самой концовке.

Малкин приехал на арену, где творил чудеса, и вошёл в историю НХЛ. Как забил из-за ворот!

Евгений Малкин невероятно выглядит на старте сезона в НХЛ. 39-летний магнитогорец идёт лучшим бомбардиром «Питтсбурга», а если Евгению удастся сохранить темп, то он претендует на 100-очковый сезон, чего с Малкиным не было с 2012 года. У «пингвинов» же в целом после ударного начала регулярки дела пошли не очень гладко, из пяти последних встреч «Питтсбург» проиграл четырежды, а теперь команде предстоял вынесенный матч турнира с «Нэшвиллом». Североамериканских гостей принимала «Авичи-Арена» в шведском Стокгольме.

Впрочем, у соперника «пингвинов» ситуация в последнее время не лучше, до игры в Швеции «хищники» потерпели пять поражений подряд. И матч двух кризисных команд долгое время «радовал» шведских зрителей нулевой ничьёй, пока на 34-й минуте «Питтсбург» не открыл счёт. Евгений Малкин, блиставший на этой самой арене 13 лет назад во время ЧМ-2012, забил хитрющий гол: бросил из-за ворот, попал в игрока «Нэшвилла», и шайба срикошетила за спину Саросу.

Этот гол позволил Малкину установить рекорд НХЛ: Евгений стал самым возрастным хоккеистом, который забил в регулярке в матче, проходившем за пределами Северной Америки. А ещё теперь у Малкина 585 голов за карьеру, включая матчи Кубка Стэнли, он обошёл Фрэнсиса Маховлича и теперь занимает 38-е место в истории лиги по этому показателю.

Шайба Малкина рисковала так и остаться единственной в матче, но шведские зрители всё-таки были вознаграждены за созерцание скучной игры команд интересной развязкой. За минуту и десять секунд до сирены «Нэшвилл», играя с пустыми воротами, сравнял счёт. Постарался Стэмкос, выигравший вбрасывание, а также Филип Форсберг, подхвативший шайбу и вонзивший её в угол ворот Шилова с неудобной руки.

Ну а в овертайме герой матча Стэмкос убежал от Малкина, только что вышедшего со скамейки, и принёс «хищникам» победу.

Так серия неудач «Питтсбурга» продлилась, а «Нэшвилл», хоть и занимает предпоследнее место на Западе НХЛ, но по-прежнему участвует в гонке за плей-офф.