Лучший защитник КХЛ не играет в НХЛ из-за детского проступка. Против него лично Беттмэн

«Ак Барс» после невнятного старта сезона заметно преобразился в октябре и не собирается сбавлять обороты. Во многом яркая игра казанцев связана с расцветом Митчелла Миллера – американский защитник идёт по графику, близкому к очку за игру, а в недавнем матче с московским «Динамо» и вовсе оформил хет-трик.

Навыки Миллера порой поражают воображение, и невольно удивляешься, как такой яркий и молодой игрок обороны не нашёл себе работу в НХЛ. Но на самом деле клубы были бы и рады дать шанс Митчеллу, только из-за подросткового скандала запрет на игру в лучшей лиге мира ему выписал лично Гэри Беттмен. Получается, двери в заокеанский хоккей для лидера «Ак Барса» окончательно закрыты?

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер Фото: ak-bars.ru

Угадаете с трёх раз, кто сейчас лучший бомбардир «Ак Барса»? Может быть, Григорий Денисенко, за которого казанцы бились с «Локомотивом» всё лето? Нет, он с 15 (7+8) очками только четвёртый в списке по системе «гол+пас». Возможно, Александр Барабанов, самый дорогой игрок команды, с помпой возвращавшийся из НХЛ? У Александра в текущем сезоне всего две заброшенные шайбы, и даже 13 результативных передач в сумме отправляют его только на пятое место в клубном рейтинге. Артём Галимов, номинант на «Золотую клюшку» прошлого сезона, текущий и вовсе проваливает – с 9 (4+5) результативными баллами он только на 11-м месте в клубе, ниже, например, защитника Ильи Карпухина, который не выходит в большинстве, и на одном уровне с ветераном из четвёртого звена Михаилом Фисенко.

Меньше вопросов к Дмитрию Яшкину и Кириллу Семёнову, однако даже они уступили неожиданному лидеру клубной бомбардирской гонки – защитнику Митчеллу Миллеру. С 22 очками он уверенно обходит всех конкурентов, а девять заброшенных шайб позволяют оставаться вторым снайпером, следом за Яшкиным. Особенно результативно Миллер сыграл в октябре, став одним из ключевых факторов рекордной 11-матчевой победной серии казанцев. За это время он набрал 12 (3+9) очков, причём ни в одной встрече он не уходил со льда с отрицательным показателем полезности. По данному параметру Митчелл второй в клубе и уступает только двустороннему форварду Семёнову. Влияние Миллера на игру ярче всего было заметно в недавнем матче с «Динамо», где защитник к хет-трику добавил ещё и результативную передачу, да и в единственной шайбе без прямой записи в протоколе также принял участие.

Важно не только, сколько забивает и отдаёт Митчелл, но и как он это делает. Первый гол в ворота Владислава Подъяпольского, шайба в ворота «Адмирала», прошлогодний сольный номер в игре с «Ладой» – подобные шоу не от каждого нападающего увидишь, а для этого защитника такие проходы уже стали обыденностью. «Мы каждый день их наблюдаем на тренировке, уже и не удивляемся», – сказал Дмитрий Яшкин. Не выключается Миллер и в ключевых встречах. Скорее, наоборот, если взять прошлый сезон, то основные силы американец оставил именно на плей-офф, набрав в 13 матчах 13 (4+9) очков при показателе полезности «+14». По ходу четвертьфинальной серии игроком соперника не уставал восхищаться тренер «Динамо» Алексей Кудашов, удостоился похвалы от Алексея Николаевича Митчелл и после встречи в регулярном чемпионате – 2025/2026.

Тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и вовсе после гола Миллера сказал, что в этом и всё отличие между его командой и «Ак Барсом» – если казанцы способны подписывать хоккеистов такого уровня, то ему остаётся работать с «Шулаком и Коледовым». Только вот мало кто уже помнит, что нашёл Марат Валиуллин своего, вероятно, лучшего легионера последних лет в Словакии. Некогда топ-проспект «Аризоны» играл за скромный «Липтовски-Микулаш» и был рад самому факту попадания в профессиональную команду. Ведь до этого ему приходилось пропускать с перерывом полтора сезона и вместо хоккея помогать брату в его фирме по разработке ландшафтного дизайна. И всё потому, что Митчеллу буквально запретил играть в НХЛ лично Гэри Беттмэн. Сначала лига вынудила отказаться «Койотс» от прав на хоккеиста, а затем надавила и на «Бостон», выписавший американцу контракт новичка после разрывного сезона в молодёжке USHL.

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер Фото: ak-bars.ru

«На данный момент Митчелл не имеет права выступать в НХЛ. И я не могу сказать вам, что когда-нибудь он получит право выступать в НХЛ. Никто не должен думать, что он имеет право играть в НХЛ», – сказал комиссионер лиги Беттмэн после новости о подписании «Брюинз» Миллера. Против были и фанаты, и ведущие хоккеисты команды, прямым текстом заявлявшие, что не собираются делить с ним раздевалку. По их тону казалось, что речь идёт о человеке, совершившем что-то непоправимое. Поступок Митчелла также трудно оправдать: он издевался над темнокожим инвалидом. В жёсткой и грубой манере, но вполне соответствующей духу американской старшей школы, насколько мы знаем её по поп-культуре. На тот момент Митчеллу было 14 лет, и, выбери он не связанную с публичностью профессию, едва ли эта история из детства ещё раз всплыла бы…

Однако в североамериканском хоккее «культура отмены» хоть и менее жёсткая, чем в других видах спорта, по Миллеру она прошлась катком. Сначала – суд и общественные работы, затем – сознательный игнор от юниорской и молодёжной сборной, отказ от игрока «Аризоны» и «Бостона» и запрет на игру в НХЛ в принципе. Миллер много раз говорил, как сожалеет о своём поступке, пытался примириться с семьёй того самого одноклассника, участвовал в благотворительных проектах – но всё тщетно. В Казани игроку дали шанс, и он за него зацепился. Анвар Гатиятулин тонкой психологией даже приучил его к дисциплинированной игре у своих ворот, что для защитников его плана несвойственно. Митчелл легко зашёл бы в основной состав практически любого клуба НХЛ, однако найдётся ли тот, кто готов будет взять на себя такие риски?