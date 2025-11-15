«Эдмонтон» снова завалил старт сезона НХЛ. Беспокоиться ли фанатам?

Прямо сейчас два финалиста последних лет идут вне зоны плей-офф НХЛ. В случае «Флориды» это не то что ожидаемо, но хотя бы объяснимо: за спиной три сложнейших и выматывающих плей-офф, Восток уже несколько лет максимально плотен в регулярке, даже в прошлом году «пантеры» не выбили 100 очков в гладком сезоне. Кроме того, команда играет без двух главных звёзд атаки, однако даже без них не валится.

У «Эдмонтона» ситуация другая. У «Ойлерз» было за спиной не три долгих плей-оффных весны, а две, но это тоже выматывает. Кроме того, летом команда не решила вратарскую проблему, хотя в нынешней НХЛ сложнее найти тех, кому решить её удалось. Однако, с другой стороны, на бумаге у «Эдмонтона» был один из самых простых дивизионов НХЛ, где сильным конкурентом выглядел только «Вегас».

Тем не менее «Ойлерз» трясёт на старте сезона. Команда снова максимально зависит от великолепного дуэта МакДрай, который оформил почти треть голов «Эдмонтона»: при этом Макдэвид довольно медленно входил в сезон, но быстро раскочегарился. По пропущенным голам команда идёт в нижней десятке НХЛ, и 1:9 от «Колорадо» на домашнем льду сыграли здесь важную, однако не ключевую роль.

Разгром от «лавин» вызвал предсказуемую реакцию тренеров и игроков. «Одна команда играла реально хорошо, а мы — нет, даже близко. Это не было единичным случаем: в последние недели «Колорадо» выглядит классно, а мы — не очень. Нам предстоит проделать очень много работы», — заявил Ноблох. Защитник Джейк Уолман был более прямым: «Мы это заслужили. Мы не двигались в правильном направлении, а они надрали нам задницу. Прямо сейчас нам немного не хватает командной идентичности».

В матче «Колорадо» и «Эдмонтона» играла лишь одна команда Фото: Jason Franson/AP/ТАСС

Правда, это далеко не первый и даже не второй раз, когда «Эдмонтон» так начинает сезон. Два года назад команда уволила Джея Вудкрофта и начинала сезон с 13 поражений из 18 игр. Правда, при Крисе Ноблохе команда вскоре оформила 16-матчевую победную серию, а весной достаточно спокойно прошла в финал. Год назад такого жуткого кризиса не было, как и тренерской смены, однако команда сначала чередовала победы и поражения, разогнавшись уже в последнюю неделю ноября.

Правда, аналогия не аргумент, да и ситуация на Западе не такая, как представлялось себе перед сезоном. «Анахайм» превратился из самой унылой команды НХЛ в едва ли не самую весёлую — помогла одна простая смена тренера. «Сан-Хосе» после ужасных первых встреч преобразился: спасибо лидерству Маклина Селебрини в атаке и той игровой форме от Ярослава Аскарова, которую от него ожидали давно. Если «Эдмонтон» хочет выйти в третий финал подряд, то надо снова просыпаться до начала зимы.

«Эдмонтону» прямо сейчас помогают ещё и мощные спецбригады. Большинство и после ухода в «Даллас» Глена Галуцена, который помог наладить пятёрку «Ойлерз», работает превосходно с реализацией в 30%. Меньшинство — не сверхтоп, но идёт в десятке лиги. Зато по игре в равных составах «Эдмонтон» пока плох: по соотношению голов «5 на 5» хуже идут только «Сент-Луис» и «Нэшвилл». При этом нельзя сказать, что «нефтяникам» сильно не везёт, по соотношению ожидаемых голов они идут 23-ми в НХЛ.

Очередное прочтение получает трагикомедия «найди для МакДрая подходящих ролевиков». Удивительно, но пока чуть ли не лучшим трансфером команды выглядит тот, который был оформлен в последний момент. Джек Рословик из «Каролины» сидел без контракта вплоть до старта сезона: якобы агент форварда совершил крупную ошибку в переговорах, когда большинство мест в составах было закрыто. В результате хоккеист подписался на небольшие по нынешним меркам $ 1,5 млн, однако прекрасно вписался в состав, уже набрав 12 очков. Тройка Рословик — Драйзайтль — Подколзин — самая стабильная и эффективная у «Ойлерз» на старте сезона.

С другими новичками не всё так просто. Для героя ЧМ-2021 Эндрю Манджапане уже прошлый сезон в «Вашингтоне» был отмечен спадом после обмена из «Калгари». Эндрю успел забить «огонькам» в первом матче сезона, однако в целом у него шесть очков в 19 встречах и худшая среди форвардов НХЛ полезность «-15». Не помогает даже частая игра рядом с Макдэвидом в одном звене.

Трент Фредерик после обмена из «Бостона» получил сразу восьмилетний контракт на $ 3,85 млн. Возможно, команда не хотела расставаться с игроком, за которого на дедлайне отдала несколько активов, однако силовик за 19 матчей нового сезона набрал одно очко — за забитый гол. Много надежд болельщики возлагали на молодых Мэтта Савуа и выменянного у «Тампы» Исаака Ховарда, лучшего игрока NCAA прошлого сезона, однако у них восемь очков на двоих. Ховарда сейчас даже отправили в фарм.

Ну и, конечно, выделяется вратарская позиция — хотя сложно вспомнить, кто из вратарей «Ойлерз» после Томми Сало держал стабильный уровень много лет. Стюарт Скиннер, несмотря на всю критику, держит показатель голов, отражённых сверх xG, на положительной отметке. А вот к его постоянному дублёру Кэлвину Пикарду вопросов куда больше: 83,5% сейвов — статистика, которая даже во времена династии Гретцки — Мессье выглядела бы дико.

И ведь на рынке немного очевидных вариантов, которые все это исправили бы. Местные фанаты давно задумывались об обмене Джона Гибсона, но вратарь перешёл в «Детройт» и там не тащит. Сейчас появилась новая цель для фанатских мечтаний — Юусе Сарос. Финский вратарь получил от «Нэшвилла» восьмилетний контракт на старте работы Барри Тротца, а теперь команда с большой вероятностью отправится в перестройку в ближайшем времени. Однако и компенсация за Сароса будет очень большой, а «Эдмонтон» за последние годы разбазарил множество активов.

Вратарей «Эдмонтона» критикуют постоянно Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Кое-какой повод для оптимизма у фанатов есть. Вне игры остаётся Зак Хайман, бесспорно лучший вингер «Ойлерз», развивший прекрасное взаимодействие с Макдэвидом. Возвращение Хаймана в состав не только усилит первое звено и сделает бригаду большинства ещё более опасной, но и даст возможность Ноблоху сбалансировать остальные звенья.

Это особенно важно и из-за того, что прямо сейчас Ноблох часто использует надёжный, как швейцарские часы, план — поставить №29 и №97 в одно звено и давать максимальное количество игрового времени. Макдэвид на старте сезона играет 23.30, и даже для Коннора это пока максимальный айстайм за карьеру — у Леона на минуту меньше, однако ему в карьере приходилось играть и чаще.

Но пока под угрозой как будто весь план «Ойлерз» этого лета. В прошлом году команда поставила на опыт, пригласив Виктора Арвидссона и Джеффа Скиннера — и показательно, что оба провалились, а в новых командах сейчас играют лучше. Этим же летом команда поставила на молодёжь: впрочем, с новыми контрактами суперзвёзд команды другого выбора как-то и не остаётся. Местные журналисты уже пишут, что «Эдмонтон» ставит на будущее. Проблема в том, что с Макдвэидом в составе есть только настоящее — особенно с учётом того, что его контракт заканчивается весной 2027-го.