Результаты матчей КХЛ 15 ноября, обзоры, видео, повторы голов, расписание матчей КХЛ на 16 ноября

«Локомотив» впервые проиграл дома, «Сибири» не помогла смена тренера. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 15 ноября 2025 года
Аудио-версия:
«Сочи» одолел «Шанхайских Драконов» даже без Самсонова в воротах.

15 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Кратко рассказываем о каждом матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

На второй минуте первого периода Тимур Ахияров открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Артём Швец-Роговой восстановил равенство в счёте. На шестой минуте второго периода Дилан Сикура вывел «Динамо» вперёд. Спустя две с половиной минуты Скотт Уилсон сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Никита Гусев вновь вывел московский клуб вперёд.

Для новосибирского клуба это поражение стало 12-м подряд и первым после ухода Вячеслава Буцаева с поста главного тренера. Отметим, что в качестве тренера на скамейке присутствовал Сергей Широков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5)     1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5)     1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4)     2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4)     3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5)     4:2 Эллис – 58:29 (en)    

На второй минуте нападающий «Сочи» Даниил Сероух забил первый гол. На пятой минуте форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Борна Рендулич вывел гостей вперёд. На 28-й минуте форвард хозяев Рафаэль Бикмуллин восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте нападающий Уилл Биттен вывел южан вперёд. На 59-й минуте форвард Макс Эллис забросил четвёртую шайбу в ворота китайского клуба и установил окончательный счёт — 4:2.

Вратарь Алексей Щетилин одержал свою первую победу в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Уолш, Савицкий) – 18:59 (5x5)     0:2 Симонов (Морелли) – 46:03 (5x4)     0:3 Шайхмедденов (Данияр, Галимов) – 50:49 (5x4)     0:4 Галимов (Кайыржан, Томпсон) – 54:41 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий «Барыса» Алихан Омирбеков забил первый гол. На 47-й минуте форвард Семён Симонов удвоил преимущество гостей. На 51-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов забросил третью шайбу в ворота ярославской команды. На 55-й минуте форвард астанинского клуба Эмиль Галимов забил четвёртый гол и установил окончательный счёт — 4:0.

Для «Локомотива» это поражение стало первым на домашнем льду в нынешнем сезоне, «Барыс» же одержал свою первую гостевую победу в регулярном чемпионате.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 16 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
