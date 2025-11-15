«Сочи» одолел «Шанхайских Драконов» даже без Самсонова в воротах.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» впервые проиграл дома, «Сибири» не помогла смена тренера. Итоги дня в КХЛ

15 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Кратко рассказываем о каждом матче.

На второй минуте первого периода Тимур Ахияров открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Артём Швец-Роговой восстановил равенство в счёте. На шестой минуте второго периода Дилан Сикура вывел «Динамо» вперёд. Спустя две с половиной минуты Скотт Уилсон сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Никита Гусев вновь вывел московский клуб вперёд.

Для новосибирского клуба это поражение стало 12-м подряд и первым после ухода Вячеслава Буцаева с поста главного тренера. Отметим, что в качестве тренера на скамейке присутствовал Сергей Широков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На второй минуте нападающий «Сочи» Даниил Сероух забил первый гол. На пятой минуте форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Борна Рендулич вывел гостей вперёд. На 28-й минуте форвард хозяев Рафаэль Бикмуллин восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте нападающий Уилл Биттен вывел южан вперёд. На 59-й минуте форвард Макс Эллис забросил четвёртую шайбу в ворота китайского клуба и установил окончательный счёт — 4:2.

Вратарь Алексей Щетилин одержал свою первую победу в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На 19-й минуте нападающий «Барыса» Алихан Омирбеков забил первый гол. На 47-й минуте форвард Семён Симонов удвоил преимущество гостей. На 51-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов забросил третью шайбу в ворота ярославской команды. На 55-й минуте форвард астанинского клуба Эмиль Галимов забил четвёртый гол и установил окончательный счёт — 4:0.

Для «Локомотива» это поражение стало первым на домашнем льду в нынешнем сезоне, «Барыс» же одержал свою первую гостевую победу в регулярном чемпионате.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 16 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2