«Металлург» достраивает свою академию. Какой она будет у шестикратного чемпиона России?

На этой неделе в Санкт-Петербурге завершилась выставка «Металл-Экспо-2025». Тематические стенды: прокат, трубы, метизы, сплавы, графики температур плавления. Ну и, казалось бы, что здесь хоккейного?

А оно было. Магнитогорский металлургический комбинат, как в своё время выстрелил с «Металлургом», теперь развивает этот успех, добавляя к нему много социалки вокруг металла, и она впечатляет.

Что финалы Кубка Гагарина, что «Легендарный матч Сергея Мозякина» или «Большая игра Василия Кошечкина» – так или иначе часть этих мероприятий проходит в локациях городского курорта «Притяжение», который в России на сегодняшний день по размаху не имеет аналогов и который активно презентовали как раз на выставке в городе на Неве. Идейным вдохновителем и ключевым инвестором этого курорта является Виктор Филиппович Рашников. А где Рашников – там хоккей. Тогда становится понятно, почему в границах «Притяжения» реализуется академия хоккея «Металлург».

«Я горд за всю структуру хоккейного «Металлурга», за городской курорт «Притяжение», за то, что они были так ярко представлены на профильной выставке «Металл-Экспо-2025». Социальное развитие, образ градообразующего предприятия и работодателя, условия для детей – огромная ответственность, с которой Магнитогорский металлургический комбинат справляется, на мой взгляд, практически идеально.

Я много видел примеров реализации идей в хоккейном мире, хороших и не очень. И вот как раз хоккейный Магнитогорск я знаю изнутри – у Виктора Филипповича Рашникова получается очень хороший реальный результат правильного воплощения задумок. И он ждёт конкретного, положительного итога и другого варианта развития событий просто не приемлет.

Мы с директором Алексеем Валерьевичем Жлобой, с директором по развитию Сергеем Валерьевичем Мозякиным каждый день контролируем стройку нового блока, её процесс, наполнение – всё идёт к тому, что это будет одна из ведущих академий страны и займёт лидирующие позиции. Мы приложим к этому все усилия», — рассказал «Чемпионату» спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Запуск жилого блока академии «Металлурга» в 2024 году Фото: Пресс-служба «Металлурга»

Вообще же строительство спортивных академий в последнее время стало модным занятием. И, что самое главное, правильным. Много ярких примеров есть за рубежом, в России крупных проектов тоже хватает. Возьмите футбольный «Краснодар», хоккейные «Авангард» или СКА. Теперь своя академия будет и у шестикратного чемпиона России, трёхкратного обладателя Кубка Гагарина «Металлурга».

Стоит отметить, что ещё в 2024 году был запущен жилой блок академии, а сейчас идёт активная фаза строительства самого объекта. Его планируется сдать в 2026 году, а трибуны академии смогут вместить 1200 зрителей. Предполагается, что в академии будет пять основных блоков: спортивный, образовательный, медицинский, административный и технический. В спортивный блок будут входить команды по возрастам начальной детской спортивной школы от четырёх до девяти лет, семь команд по возрастам в статусе «Академия» от 10 до 17 лет, тренеры, методисты, скауты. В общем, весь полный и необходимый набор.

Строительство академии «Металлурга» на сегодняшний день Фото: Пресс-служба «Металлурга»

В целом же здорово, что большое число талантливых мальчишек получат возможность заниматься, развиваться, учиться хоккейному ремеслу и становиться новыми Мозякиными и Кошечкиными. Разумеется, важную роль будут играть и сильные тренерские кадры — полностью погружённые в свою профессию люди.

Так что ждём, когда новая хоккейная академия нашей страны официально достроится и запустится, после чего сполна оценим её возможности и функционал уже на деле.