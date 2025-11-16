Овечкин героически вытащил матч с 0:2! Но «Вашингтон» снова проиграл

«Вашингтон» вернулся с выезда с одной победой из четырёх возможных и домашнюю серию начинал матчем с «Нью-Джерси». Команды сейчас находятся на разных полюсах – «дьяволы» лидируют в Восточной конференции, «кэпс» опережают только вечно тонущий «Баффало».

И те, и другие понесли потери перед сегодняшней игрой. «Вашингтон» остался без ведущего защитника Джона Карлсона, который пропустил утреннюю раскатку из-за травмы верхней части тела. Спенсер Карбери отметил, что у него нет серьёзных беспокойств по состоянию здоровья Карлсона, но прямо перед игрой его всё же решили придержать, поставив вместо него Ван Римсдайка. У «Нью-Джерси» же надолго выбыл Джек Хьюз. Капитан и лучший бомбардир «Дэвилз» умудрился поскользнуться и порезать руку во время командного ужина. Да так, что потребовалась операция, и ориентировочный срок восстановления составляет два месяца.

К счастью для «Дэвилз», у них есть ещё один Хьюз – Люк. «Вашингтон» начал игру с трёх удалений подряд, и уже на шестой минуте Хьюз в большинстве выдал передачу под бросок на Арсения Грицюка, который хорошенько замахнулся и пробил Логана Томпсона. Ближе к первому перерыву Хьюз отличился и сам, и этот гол был примечателен передачей Йеспера Братта. Нападающий у борта попал под жёсткий силовой приём в исполнении Овечкина, после которого долго не мог подняться со льда. Но до этого он успел переправить шайбу партнёрам, и Хьюз в итоге сделал счёт 2:0.

Во втором периоде «Вашингтон» пришёл в себя после неудачного начала, а в третьем совершил камбэк. Героически вытаскивать матч взялся Овечкин, проведя, пожалуй, свой лучший период в нынешнем сезоне. Сначала он отдал великолепную передачу на Коннора Макмайкла, которому оставалось только попасть в пустой угол, а вскоре забил и сам. В борьбе с Хьюзом на пятачке он получил передачу и с разворота переиграл Джейка Аллена в ближнем бою, послав шайбу в домик.

Этот гол стал 902-м в карьере Овечкина. Любопытно, что рекордсмен лиги по голам в большинстве в этом сезоне забивает исключительно в равных составах. А «Вашингтон» является одной из худших команд лиги по реализации лишнего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ничейный счёт додержался до конца основного времени, а затем и овертайма. Буллитную серию «Вашингтона» начинал Дилан Строум – и он был единственным, кто смог пробить Аллена. На решающую попытку вышел Овечкин – но не забил. В последние годы буллиты у него откровенно не идут, после гола в ворота «Баффало» в 2022 году на его счету 13 нереализованных попыток. У «Дэвилз» отличились Братт и Шимон Немец – «Вашингтон» снова проиграл. Следующий матч они проведут в ночь на 18 ноября с «Лос-Анджелесом».