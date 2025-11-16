«А почему нет?» Задоров подрался на первых секундах матча и помог «Бостону» победить

Есть у хоккеистов «Монреаля» такая традиция в последнее время – драться с российскими защитниками. В предыдущем матче канадцев с «Далласом» её начал Арбер Джекай, испытав на себе силу Ильи Любушкина.

Если в той игре схватка состоялась лишь в третьем периоде, то во встрече с «Бостоном» стороны решили не откладывать дело в долгий ящик. Стоило только арбитру сделать стартовое вбрасывание в матче, как краги тут же сбросили Джейден Страбл и Никита Задоров.

Невероятно яркого боя не получилось, но это противостояние оказалось куда более продолжительным и зрелищным, чем то, которое зрители «Белл-центра» видели пару дней назад. Хоть явного победителя в нём определить и не удалось.

Через несколько минут их примеру последовали Таннер Жанно и… Арбер Джекай. Защитнику «Канадиенс» явно не хватило столкновения с Любушкиным, во время которого ему не удалось толком нанести ни одного удара, и он сошёлся с форвардом «мишек». Здесь его поражение оказалось ещё более очевидным – Жанно отправил соперника в нокдаун прямым ударом.

После этого команды всё-таки начали играть в хоккей. А первое слово оказалось за гостями – освободившийся из штрафного бокса Задоров передал шайбу под бросок Давиду Пастрняку, но чех придумал кое-что получше и сделал поперечный пас на Марата Хуснутдинова.

Российский форвард бросил не лучшим образом, но этого оказалось достаточно, чтобы открыть счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Бойцы» «Брюинз» явно получили от драк больший заряд, потому что в начале второго периода ещё раз выйти вперёд «мишкам» помог и Жанно. У него, как ранее и у Задорова, оказался второй пас перед голом Мэйсона Лорея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Под занавес второго периода команды обменялись заброшенными шайбами – сперва Виктор Арвидссон реализовал удаление Юрая Слафковски и увеличил преимущество «Бостона» до двух голов, но ещё до перерыва Коул Кофилд сократил отставание «Хабс» до минимума – к слову, не без помощи Страбла.

Но этот гол оказался последним в матче – последние 20 минут прошли без голов, благодаря чему «Брюинз» удалось увезти из Монреаля два очка и оставить «Канадиенс» ни с чем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уже после матча Задорова спросили, почему он подрался со Страблом на первых же секундах матча. «А почему нет? Субботний вечер, «Белл-центр». Большое противостояние. По крайней мере, раньше было таким… Может, будет и снова. Я просто старался завести парней, и всё в таком духе. Никакой истории со Страблом у меня не было».

В том числе и благодаря Никите «Бостон» одержал восьмую победу в последних девяти матчах и поднялся на третье место Востока. Обойдя и «Монреаль», который потерпел уже три поражения подряд.