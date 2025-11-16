Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Нападающий Нью-Джерси Джек Хьюз получил травму на командном собрании и вылетел на два месяца, что произошло

Звезда НХЛ получил тяжёлую травму на командной вечеринке. Что произошло с Хьюзом?
Дмитрий Сторожев
Джек Хьюз получил тяжёлую травму на вечеринке
Аудио-версия:
Комментарии
Одно из самых нелепых повреждений в истории хоккея.

Джек Хьюз, несомненно, является одним из самых талантливых хоккеистов своего поколения. Американскому форварду всего 24, хотя на высочайшем уровне он играет уже седьмой год.

Вот только из предыдущих шести сезонов в НХЛ лишь один ему удалось провести в полном объёме. И то это была регулярка-2020/2021, которая из-за ковида была сокращена до 56 матчей и осталась единственным соревнованием, где тогда участвовал «Нью-Джерси» – за Кубок Стэнли «дьяволы» тогда не боролись.

В остальное время Хьюза преследуют травмы. Травма остановила его в шаге от 100 очков два года назад, травма в сезоне-2023/2024 выбила его из строя после исторического начала сезона, травма в прошлой регулярке также не позволила ему показать всего, на что он способен.

Новый сезон Джек начал уверенно – с 10+10 в первых 17 встречах нападающий был и остаётся лучшим снайпером и бомбардиром «Дэвилз» на сегодняшний день. 20 очков – не самая выдающаяся статистика в масштабах лиги на фоне невероятного рывка Натана Маккиннона и прорывов от ещё более молодых, чем Хьюз, игроков, но всё же график «очко за игру», который считается показателем элитного хоккеиста, лидер «Нью-Джерси» даже перевыполняет.

Проблема в том, что какое-то время Джеку снова придётся провести вне игры. И причина этому оказалась довольно необычная.

Хьюз не смог принять участия в матче с «Вашингтоном» из-за травмы, полученной на… командном ужине. По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, Джек случайно поскользнулся и порезал руку. Сначала в «Нью-Джерси» не было понимания, сколько времени пропустит их звёздный нападающий, но затем стало известно – форвард перенёс операцию и выбыл из строя на два месяца.

Сообщается, что Хьюз пройдёт повторное обследование через шесть недель и сможет вернуться на лёд через восемь. Это означает, что в 2025 году Джека мы больше не увидим. Если восстановление нападающего пойдёт по плану, то он пропустит 26 матчей «Нью-Джерси» – «дьяволы» лишились своей главной звезды более чем на четверть регулярного сезона.

Отсутствие Хьюза станет серьёзной проверкой для команды Шелдона Кифа – прямо сейчас «Дэвилз» возглавляют Восточную конференцию, однако отрыв от девятого места составляет всего шесть очков – плотность в лидирующей группе сейчас очень большая.

Первый тест «дьяволы» прошли успешно, переиграв «Вашингтон» по итогам серии буллитов. А в отсутствие одного Хьюза ярко проявил себя другой – одной из главных звёзд встречи стал брат Джека Люк, который сделал голевой пас Арсению Грицюку, а затем отличился и сам.

Шелдон Киф в разговоре с прессой назвал травму Джека «несчастным случаем» и не стал раскрывать её детали. Главное для него, чтобы этот несчастный случай не повлиял не сезон его команды.

Комментарии
