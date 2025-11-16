Звезда НХЛ получил тяжёлую травму на командной вечеринке. Что произошло с Хьюзом?

Джек Хьюз, несомненно, является одним из самых талантливых хоккеистов своего поколения. Американскому форварду всего 24, хотя на высочайшем уровне он играет уже седьмой год.

Вот только из предыдущих шести сезонов в НХЛ лишь один ему удалось провести в полном объёме. И то это была регулярка-2020/2021, которая из-за ковида была сокращена до 56 матчей и осталась единственным соревнованием, где тогда участвовал «Нью-Джерси» – за Кубок Стэнли «дьяволы» тогда не боролись.

В остальное время Хьюза преследуют травмы. Травма остановила его в шаге от 100 очков два года назад, травма в сезоне-2023/2024 выбила его из строя после исторического начала сезона, травма в прошлой регулярке также не позволила ему показать всего, на что он способен.

Новый сезон Джек начал уверенно – с 10+10 в первых 17 встречах нападающий был и остаётся лучшим снайпером и бомбардиром «Дэвилз» на сегодняшний день. 20 очков – не самая выдающаяся статистика в масштабах лиги на фоне невероятного рывка Натана Маккиннона и прорывов от ещё более молодых, чем Хьюз, игроков, но всё же график «очко за игру», который считается показателем элитного хоккеиста, лидер «Нью-Джерси» даже перевыполняет.

Проблема в том, что какое-то время Джеку снова придётся провести вне игры. И причина этому оказалась довольно необычная.

Хьюз не смог принять участия в матче с «Вашингтоном» из-за травмы, полученной на… командном ужине. По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, Джек случайно поскользнулся и порезал руку. Сначала в «Нью-Джерси» не было понимания, сколько времени пропустит их звёздный нападающий, но затем стало известно – форвард перенёс операцию и выбыл из строя на два месяца.

Сообщается, что Хьюз пройдёт повторное обследование через шесть недель и сможет вернуться на лёд через восемь. Это означает, что в 2025 году Джека мы больше не увидим. Если восстановление нападающего пойдёт по плану, то он пропустит 26 матчей «Нью-Джерси» – «дьяволы» лишились своей главной звезды более чем на четверть регулярного сезона.

Отсутствие Хьюза станет серьёзной проверкой для команды Шелдона Кифа – прямо сейчас «Дэвилз» возглавляют Восточную конференцию, однако отрыв от девятого места составляет всего шесть очков – плотность в лидирующей группе сейчас очень большая.

Первый тест «дьяволы» прошли успешно, переиграв «Вашингтон» по итогам серии буллитов. А в отсутствие одного Хьюза ярко проявил себя другой – одной из главных звёзд встречи стал брат Джека Люк, который сделал голевой пас Арсению Грицюку, а затем отличился и сам.

Шелдон Киф в разговоре с прессой назвал травму Джека «несчастным случаем» и не стал раскрывать её детали. Главное для него, чтобы этот несчастный случай не повлиял не сезон его команды.