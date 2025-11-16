Меняться или уходить? Как КХЛ потеряла целую группу тренеров

Хтонический ужас 40 дней Вячеслава Буцаева все уже успели обсудить, как и политику «Сибири», которая к нему привела. Даже конец всей истории оказался каким-то комичным — перепалкой с бывшим автором «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым на минской пресс-конференции, которая успела подарить Новосибирску локальный мем о «раскольниках».

И ведь сложно было представить, что всё закончится вот так вот. Нет, мало кто ожидал, что «Сибирь» резко взлетит вверх по таблице, но класс собранных игроков (даже с учётом плохой конструкции состава) и тренерская история Буцаева в середняках позволяли думать, что клуб будет жить средне. Казалось, что «Сибирь» будет покусывать лидеров, собирать очки по зёрнышку и закончит сезон месте на восьмом — или на девятом, если бы не повезло. Однако произошёл тотальный развал.

А ведь всего два с половиной года назад Буцаев доводил до плей-офф «Витязь», оставив позади «Северсталь» (ещё Разина), легионерский Минск и «Спартак». При этом, в отличие от прошлых лет, сделано это было не за счёт легионеров: конечно, важен был Дорожко, но лучшие сезоны в карьере выдали Владислав Кара, Александр Яремчук, Степан Старков, Кирилл Рассказов, Алексей Волгин и ещё множество незвёздных игроков. Более того, в серии с «Локомотивом» «Витязь» одержал первую и последнюю победу в матче плей-офф.

Вячеслав Буцаев Фото: РИА Новости

Поэтому когда имя Буцаева осенью 2023-го упоминалось как замена Анвару Гатиятулину в «Тракторе», это не выглядело совсем уж дикостью с точки зрения спорта. Прошло всего ничего, а стиль тренера тотально устарел — и в игровом, и в психологическом плане. И в прошлом сезоне, и сейчас «Барыс» и «Сибирь» почти полностью отходили от прессинга и позиционных атак, постоянно откатываясь назад и выжидая моменты для контратак. Это был хоккей даже не 10-летней давности, а скорее что-то из эры Суперлиги.

Про поведение внутри раздевалки можно даже не говорить. Никита Сошников высказался предельно ясно: «Нельзя после каждой второй игры песочить людей, тем более публично. Для меня это дичь. Хотя не только для меня, для многих хоккеистов. Получается как-то так: «Я вам всё разжевал, в рот положил, а вы не выполняете». Снял с себя ответственность, игроки одни виноваты». И Сошников был ведь такой не один — как вы думаете, почему вдруг в последних встречах у «Сибири» резко увеличился травматизм?

Заметьте, кстати, что почти одновременно со сцены сошла плеяда тренеров с примерно схожими взглядами на хоккей и жизнь. В плане тактики это представляло собой выжимку из легендарной речи Андрея Назарова: «Идёт война! Биться надо, цепляться! Если ты лезешь на ворота в этого Барулина, значит, сбивай! Тут идёт жёсткая возня, кто выживает, то и сильнейший!» (нецензурная лексика пропущена). В плане мотивации — примерно то самое, что говорил Сошников.

И ведь они могли тренировать ещё несколько сезонов. Петерису Скудре – 52, Буцаеву – 55, Андрею Скабелке – 54, Назарову – 51, Владимир Юрзинов-младший (правда, его стиль всё-таки иной) не работает после 55. Для тренера это вообще не возраст, Андрей Мартемьянов в 54 только начал полноценную карьеру главного в КХЛ и после этого провёл несколько очень продуктивных сезонов в разных клубах. Однако имена специалистов выше упоминаются только в слухах.

Летом Владимир Крикунов говорил в интервью «Чемпионату»: «У меня остались почти все тетради с первого дня, как я начал – не собираю, но они остаются дома. Однако я почти ими не пользуюсь: тренеру необходимо меняться, если не меняешься — вылетаешь быстро из этого дела». Можно сказать, что Владимир Васильевич быстро закончил свою работу в «Сочи», однако он в 70 возглавлял «Динамо», которое в эру армейской доминации на Западе билось головой о понятный потолок. Его коллеги не смогли перестроиться на новые рельсы.

Причём эта смена стиля была если не молниеносной, то крайне быстрой. Где-то 10 лет назад казалось, что лигу захватило сплошное «биться-бороться» в смеси с откатом, из-за которого средняя результативность матчей рухнула ниже пяти шайб за встречу — но оказалось, что в хоккей можно именно играть. Хоккейные пуристы заявят, что это не хоккей, а вот раньше была настоящая игра — однако пуристам не понравится, когда их собственный начальник на работе будет визжать по каждому поводу и кидать в стены мелкие предметы.

Алексей Исаков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Изменились и требования к хоккеистам, и требования к тренерам. Теперь уже невозможно представить, что суперзвезда почти без тренерского опыта сразу поднимется на скамейку клуба КХЛ. У тренера новой волны достаточно скромная игровая карьера, однако при этом за спиной множество сезонов в низших лигах, которые помогали ему учиться и набираться опыта. Теперь мы видим на примере Алексея Исакова (который до прихода в «Чайку» два года назад почти не работал главным) и Игоря Гришина, что в КХЛ можно доверять людям без громкого имени, но учившимся в полевых условиях.

Правда, всё равно сложно представить, что клуб с амбициями (которых у нас большинство) доверится новичку. И в этом плане плохо, что многие наши тренеры не перестроились под новые условия: в НХЛ посмеиваются над людьми типа Джона Хайнса, которые кочуют между клубами без особых успехов, однако они остаются актуальными и не проваливаются. А в КХЛ из-за резкого выпадения целой группы специалистов резко укоротилась тренерская скамейка запасных, которую пока и североамериканцы заполнить не могут.