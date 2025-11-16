СКА разобрался с лидером сезона КХЛ! Армейцы подвинули ЦСКА за пределы плей-офф

Результаты СКА в последнее время — очередной повод для обсуждения того, как результаты команд Игоря Ларионова зависят от помощников. Ушёл Андрей Козырев — сказка «Торпедо» через полгода закончилась. Пришёл Игорь Уланов — команда начала выставлять тот самый «автобус», против которого на словах протестовал главный тренер. Пришёл Юрий Бабенко, и в хоккее СКА даже появилась какая-то структурность.

Однако какие-то из этих побед были одержаны на зубах. Можно было упрекнуть «Авангард» за атакующую прямолинейность, но в Омске СКА всё равно скорее выживал, чем играл, победив по тем методичкам, за счёт которых омичей обыгрывал «Автомобилист». Каждый раз так делать было бы сложно, а теперь в Ледовый приехал лидер сезона и самая яркая команда чемпионата — «Металлург».

У «Магнитки» сегодня была разбита чуть ли не лучшая тройка сезона Ткачёв — Канцеров — Силантьев, на правом фланге вынужденно вышел Евгений Кузнецов. У СКА же во второй раз дебютировал Брендан Лайпсик, который спустя два года пришёл в совсем другой клуб и на совсем другую роль, заняв место в четвёртом звене: крутых вингеров у команды и так хватает.

А счёт был открыт очень быстро. Серия мелких ошибок привела к пожару на пятаке Александра Смолина, и молодёжь СКА открыла счёт: отличился Никита Дишковский, который грамотно сыграл на добивании после броска Сапего. СКА, в принципе, начал довольно активно: долгое время «Магнитка» не могла даже попасть в створ ворот, хотя в одном из моментов гости угодили в штангу. Нынешний СКА может выдерживать даже те скорости, которые предлагает нынешний «Металлург».

На старте второго периода «Металлург» очень быстро забил: Владимир Ткачёв выиграл борьбу у борта и с помощью подключившегося Алексея Маклюкова вышел на хорошую позицию, перехитрив защитников. Вскоре, правда, «Металлург» провалился на входе в зону: Джозеф Бландизи и Тревор Мёрфи помогли организовать для Игоря Ларионова Второго выход «в ноль», и постоянный читатель сайта ESPN забил свой второй гол в сезоне.

Затем настало время Рокко Гримальди. Лучший бомбардир ЧМ-2023 в последних матчах наконец-то напоминает человека, которому СКА якобы платит самую большую зарплату в клубе: американец отлично прошил ворота Смолина, обзор которому полностью перекрывал Бландизи. Андрей Разин заменил вратаря, но СКА забил после классической для этого сезона контратаки: её разогнал не попавший в протокол Игнат Лутфуллин, а разобрались уже его партнёры. 23-летний защитник Егор Зеленов впервые забил в КХЛ.

На флеш-интервью после второго перерыва можно было услышать, что в раздевалке «Металлурга» кто-то очень громко ругался. Поводы были: например, «Магнитка» сокрушительно проиграла «точку», в какой-то момент СКА выиграл 20 вбрасываний из 23. Один лишь Михаил Воробьёв за 40 минут забрал все 13 единоборств. «Металлургу» очень не хватало Люка Джонсона, главного специалиста команды по этому компоненту.

Кажется, ругательства сработали, потому что на старте третьего периода «Металлург» молниеносно забил в большинстве: Александр Петунин не обладает гигантскими габаритами, однако на пятаке работает шикарно. При «-2» гости задышали полегче, но явных моментов в третьем периоде не создавали. За шесть минут до конца СКА получил удаление: в таких ситуациях «Металлург» всегда готов играть вшестером и двойное большинство реализовал: Дерек Барак на пятаке завершил комбинацию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

СКА в концовке подарил ещё один такой же момент, но его «Магнитка» уже не реализовала: Кузнецов, который грамотно сыграл в эпизоде с третьим голом своей команды, не смог попасть в створ из выгодной позиции в правом круге вбрасывания. «Металлург» уступил впервые за пять встреч, а СКА после победы обогнал «Шанхай» и одновременно оставил ЦСКА вне кубковой восьмёрки.