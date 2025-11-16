Минское «Динамо» и «Авангард» добились крупных побед, у ЦСКА снова проблемы.

Кудашова уволили из «Динамо», «Трактор» развалился в уральском дерби. Итоги дня в КХЛ

16 ноября в регулярке КХЛ было сыграно семь матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Игровой день начался в Хабаровске, где «Амур» и «Адмирал» встретились в очередном дальневосточном дерби. «Моряки» в первом периоде дважды выходили вперёд, «тигры» отыгрывались, а вот вторая в матче шайба Даниила Гутика на 26-й минуте оказалась победной. «Адмирал» в оставшееся время встречи не пропустил ни разу, а в концовке дважды забил в пустые ворота хабаровчан.

За дальневосточным дерби последовало уральское, и оно завершилось убедительной победой «Автомобилиста». «Трактор» пропустил дважды уже в первом периоде, затем первый в КХЛ гол молодого Низамеева вернул челябинцам надежду, но дальше екатеринбуржцы методично разобрались с соперником, который вновь показал невнятную игру. У Рида Буше, загрустившего в последнее время, сегодня дубль.

Судьбу матча «Лада» — «Нефтехимик» решили 17 секунд в концовке второго периода, когда тольяттинцы забили два гола подряд. Нижнекамцы сумели отыграть одну шайбу лишь на последней минуте основного времени, но она им не помогла. Иван Бочаров отразил 40 бросков, став главным героем матча.

«Ак Барс» неожиданно развалился во встрече с минским «Динамо», напомнив самого себя сентябрьского образца. Михаила Бердина белорусы распечатали уже на 42-й секунде, а всего голкипер пропустил трижды к 16-й минуте и отправился на скамейку. Впрочем, и вышедшего вместо него Тимура Билялова огорчили первым же броском. Во втором периоде «Динамо» довело счёт до разгромного, затем «Ак Барс» будто бы пустился в погоню, однако минчане убежали слишком далеко.

«Торпедо» повело 2:0 в первом периоде, оба раза забив в молниеносных контратаках, но «Авангард» действовал неплохо с самого начала игры, и во втором периоде усилиями Рашевского омичам удалось отыграться. В третьем отрезке Блажиевский забил броском от синей линии, а вскоре Бойков заработал пятиминутный штраф, что и предопределило исход игры. «Авангард» дважды реализовал большинство, не оставив «Торпедо» шансов на камбэк.

В Череповце за ЦСКА дебютировал голкипер Самонов и пропустил уже на восьмой минуте от «Северстали». Затем армейцы отыгрались, дважды выходили вперёд, но череповчане увели матч в овертайм, где забросили очень красивую победную шайбу. Очередное поражение армейцев, которые выпали из зоны плей-офф.

Классный матч в Санкт-Петербурге выдали СКА и «Металлург». Армейцы быстро открыли счёт, Ткачёв сравнял его во втором периоде, однако затем подопечные Игоря Ларионова организовали два гола почти подряд, перевернув игру. Одну из шайб, кстати, забросил вернувшийся в состав Ларионов-младший. Андрей Разин произвёл замену вратаря, но Илья Набоков на 35-й минуте пропустил шайбу, оказавшуюся победной, и этот гол стал первым в КХЛ для Егора Зеленова. В третьем периоде «Металлург» бросился в погоню, отыграл две шайбы, однако СКА отстоял победу.

Главная же хоккейная новость дня пришла уже по окончании всех игр. Алексей Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Динамо»! Официальной информации нет, но множество источников указывают на то, что это правда. Интересно, что Кудашова решили уволить после победы в прошлом матче над «Сибирью», плюс в турнирной таблице дела у «Динамо» идут неплохо – по потерянным очкам бело-голубые четвёртые на Западе. Но у руководства московского клуба всегда своё, уникальное видение ситуации. Сообщается также, что к ближайшим встречам вместо Кудашова готовить «Динамо» будет Вячеслав Козлов, вернувшийся в тренерский штаб команды уже по ходу сезона.

