Ещё по шайбе забросили Тренин и Дорофеев.

Какой бросок Капризова в овертайме! Кирилл закончил «русский» матч в НХЛ

Хоть и «Миннесота» с «Вегасом» находятся в разных дивизионах, это не спасает их от встреч друг с другом в плей-офф. Прошлой весной, когда «рыцари» были безоговорочными фаворитами в этой паре, «дикари» дали настоящий бой, и неизвестно, что могло бы произойти, засчитай арбитры гол на последних минутах в пятом матче.

Команды подошли к очной встрече в разном эмоциональном фоне – «Вегас» проиграл четыре из пяти последних матчей, опустившись на границу зоны плей-офф, а «Миннесота», напротив, подобралась к восьмёрке, победив в трёх из четырёх последних игр.

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте – Матс Цуккарелло сделал блестящую передачу на Эрикссона Эка, а швед спокойно вкатил шайбу в пустые ворота. До перерыва гости сумели отыграться – серию без голов прервал Павел Дорофеев, который подкараулил отскок от вратаря после броска Митча Марнера. Для россиянина этот гол стал 11-м в сезоне. Несмотря на понижение результативности, Павел до сих пор находится рядом с лучшими снайперами НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде «Миннесота» ответила своим «русским» голом – первую шайбу в сезоне забросил Яков Тренин, который не без доли везения удачно сыграл на пятаке. Радость российского форварда оказалась красноречива – 19-матчевая серия без голов была прервана.

Но в большинстве «Вегас» был сегодня хорош – причём обе спецбригады. Райлли Смит с передачи Барбашёва сравнял счёт, а игра плавно перетекла в дополнительную пятиминутку, где удаление Теодора в концовке предопределило исход. «Миннесоте» хватило 19 секунд – после передачи Цуккарелло Капризов мощно щёлкнул в касание. Великолепным броском Кирилл закончил «русский» матч в Сент-Поле, где почти в каждой шайбе поучаствовали российские игроки.

«Миннесота» набрала два очка и сравнялась с «Виннипегом» и «Чикаго», которые до окончания встречи делили третье место в Центральном дивизионе.