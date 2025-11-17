Вратарь устроил заварушку стенка на стенку в НХЛ! Его взбесил бросок после сирены

Джонатан Куик снова в режиме зверя. 39-летний вратарь в матче с «Детройтом» сделал всё возможное для победы, отразил 40 бросков, вот только поддержки от полевых практически не получил – «Детройт» вчистую переиграл «Рейнджерс».

В этой игре «синерубашечники» остались без главного тренера, который был вынужден отлучиться по семейным обстоятельствам. Бразды правления взяли на себя его помощники Дэвид Куинн и Джо Сакко. «Никакой новой информации у меня нет. Естественно, и тренеры, и игроки, и вся организация думаем о Майке и его семье. Всегда непростая ситуация, когда что-то случается с родными. Но никаких изменений в связи с этим не было, работали как обычно», — отметил после игры Куинн.

Одно изменение всё же было – «Рейнджерс» вернулись к старой тенденции, которую, казалось бы, только изжили в матче с «Нэшвиллом». Тогда «Мэдисон Сквер Гарден» увидел первую домашнюю победу в этом сезоне, но сегодня хозяева выглядели блекло, а атака не смогла показать ничего вразумительного.

Алекс Дебринкэт открыл счёт в большинстве в середине второго периода – Мика Зибанеджад через пару минут сравнял счёт, также реализовав лишнего. Куик делал сумасшедшие сейвы весь матч, держа «Рейнджерс» на плаву, но гол Лукаса Рэймонда в концовке встречи решил исход в пользу «Детройта».

«Рейнджерс» забивают в среднем меньше полутора голов за игру на домашней площадке (а если бы не шесть голов в ворота «Нэшвилла», то цифры были бы ещё более грустными) – это с огромным запасом худший показатель в лиге в этом сезоне.

«Куики сегодня был невероятен, делал потрясающие сейвы, был нашим лучшим игроком в меньшинстве. Казалось, у него получится украсть для нас очко, но мы просто не смогли этого сделать», — сказал Куинн.

«Сегодня мы были недостаточно хороши, они нас переиграли. Если бы не Куики, то счёт был бы гораздо больше», — заявил капитан команды Джей Ти Миллер.

ВИДЕО

Матч завершился на яростной ноте, и спровоцировал это игрок, который единственный яростно сражался все 60 минут. Куика взбесил бросок Мэйсона Эпплтона по пустым воротам после сирены, он выбежал на лёд разбираться, за ним потянулись обе скамейки, и устроили заварушку стенка на стенку!

С таким бы запалом «Рейнджерс» играть дома, а не махать кулаками после поражений.