Российский вратарь-новичок переписывает историю «Питтсбурга». Мурашов станет звездой НХЛ?

Российская вратарская школа подарила миру хоккея многих очень талантливых воспитанников за последние годы. Уже не один сезон на первых ролях в НХЛ Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, пусть сейчас некоторые из них и испытывают трудности. В тех же «Айлендерс» старые травмы залечивает Семён Варламов.

После неудачного старта регулярки всё лучше и лучше себя показывает Ярослав Аскаров, который по-прежнему является самым высоким вратарским драфт-пиком в отечественной истории, рядом с Фредериком Андерсеном свои минуты получает Пётр Кочетков, а во «Флориде» под чутким присмотром Бобровского находится Даниил Тарасов.

Буквально на днях НХЛ открыла для себя ещё одного вратаря из России, который в будущем может стать одним из самых ярких представителей своего амплуа. Да что там в будущем – он уже переписывает историю лиги, начиная со своей команды.

«Питтсбург» обратил внимание на Сергея Мурашова только в четвёртом раунде. Хотя тот драфт на высоко оцениваемых вратарей в целом был небогат – воспитанник ярославского хоккея стал лишь пятым голкипером, которого выбрали в 2022 году, при этом двое ушли чуть раньше его.

Интересно, что Мурашов по мнению Центрального скаутского бюро не входил в пятёрку лучших вратарей даже в Европе, не говоря уже об общем списке. Однако в «Пингвинз» приняли решение потратить 118-й общий выбор именно на него.

К слову, уже после Сергея голкиперов стали брать куда чаще – за оставшиеся 107 пиков команды задрафтовали ещё 15 вратарей, среди них — Сергей Иванов, который в следующем году может уехать в «Коламбус», Максим Майоров, пропавший из виду в системе «Локомотива» и вряд ли нужный «Далласу» (прямо сейчас точно), и Вячеслав Бутеец, который вместо родного «Трактора» решил затеряться в Ист-Косте.

Мурашову тоже пришлось пройти через дебри ECHL, и отчасти на это повлияла ситуация в «Локомотиве» – для одного из самых талантливых молодых голкиперов России, который даже успел несколько раз неплохо сыграть в КХЛ, в основе железнодорожников попросту не оказалось места. Сидеть за спинами Даниила Исаева, Ивана Бочарова и Алексея Мельничука Сергей не захотел – и уже в 20 лет отправился за океан.

Сергей Мурашов в КХЛ Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Некоторые вратари в Ист-Косте чахнут, но это не история Мурашова – там он по итогам сезона вошёл в топ-13 вратарей по всем ключевым показателям, незначительно отстав от лидеров, и заслужил шанс ещё по ходу предыдущего чемпионата дебютировать в АХЛ, где тоже смотрелся очень неплохо.

Ещё лучше он выглядел на предсезонке – уже по сентябрьским матчам было видно, что Сергей заслуживает попадания в основу, и многие болельщики «Питтсбурга» были очень удивлены, когда незадолго до начала регулярки прочитали об отправке российского вратаря в АХЛ.

На беду Мурашова, конкуренция за место на последнем рубеже «пингвинов» тоже достаточно серьёзная – тут и первый номер и с огромным отрывом самый высокооплачиваемый вратарь команды Тристан Джерри, и приобретённый у «Ванкувера» путём обмена этим летом Артур Шилов, и ещё один талантливый голкипер Йоэль Бломквист, который в прошлом сезоне уже успел поиграть в НХЛ.

Йоэль Бломквист Фото: Steph Chambers/Getty Images

На счастье Мурашова, Бломквист получил травму ещё до начала регулярки, а Джерри выбыл из строя после нескольких матчей. Что и открыло Сергею дорогу в основной состав.

Конечно же, вместе с его шикарной игрой – россиянин фантастическим образом начал сезон в АХЛ, одержав пять побед в семи встречах в фарме «Пингвинз» и став лучшим голкипером лиги в октябре.

Дебют Мурашова в НХЛ состоялся ещё неделю назад – тогда 21-летний голкипер вышел на лёд в матче с «Лос-Анджелесом». Хоть «Питтсбург» и проиграл, первая игра Сергея в элите получилась вполне достойной.

Однако настоящий звёздный час россиянина наступил в Швеции – в рамках второго матча NHL Global Series с «Нэшвиллом» Мурашов вновь оказался в стартовом составе и «засушил» «хищников», отразив 21 бросок.

В этом матче Сергей повторил ряд рекордов «Питтсбурга» – стал вторым вратарём в истории клуба – после Дени Эррона, которому для первого шат-аута понадобилось всего две игры, и вторым – после Джеффа Заткоффа, кто оформил первый шат-аут в первом победном для себя матче.

И дело не только в том, что Мурашов отразил всё, что летело в его сторону – одноклубники по «Питтсбургу» отмечают, что Сергей играет очень уверенно и оставляет команде шансы на победу. То же самое ещё после первого матча россиянина в НХЛ отметил и главный тренер «пингвинов» Дэн Мьюз.

Бломквист только-только восстановился после травмы и был отправлен набирать форму в АХЛ. Джерри пока что находится в лазарете и вряд ли вернётся в строй раньше конца ноября. А это значит, что у Мурашова будет ещё несколько возможностей показать себя в НХЛ.

И если Сергей воспользуется ими на полную, тренерскому штабу предстоит очень хорошо подумать, стоит ли ещё раз отправлять в фарм-клуб вратаря, у которого есть все шансы стать новой звездой лиги.

