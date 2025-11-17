«Я чувствую себя чрезвычайно уставшим». «Трактор» сенсационно лишился главного тренера

Ещё не отошли от отставки Алексея Кудашова? КХЛ умеет удивлять: теперь свой пост покинул Бенуа Гру. В официальном сообщении клуба говорится: «В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой». И. о. в матче с «Металлургом» будет 31-летний ассистент Гру Рафаэль Рише.

Уже сейчас можно прочитать множество комментариев от людей, которые оплакивают весь сезон «Трактора». Интересно, не эти ли люди полтора года назад протестовали против замены Алексея Заварухина на канадца без опыта работы в НХЛ, о существовании которого в России на тот момент мало кто помнил? Однако Бенуа очень скоро превратился во всеобщего любимца — и надо сказать, что заслуженно.

Прошлогодний «Трактор» был одной из самых ярких команд лиги, помогающей КХЛ проделать путь от закрытой оборонительной лиги к яркой и интересной. Качественное давление сочеталось с ураганными позиционными атаками, мощные камбэки стали плотно ассоциироваться с «Трактором», и даже поражение в финале не было воспринято трагедией. «Локомотив» был структурно сильнее, шёл к этому моменту дольше, а у «Трактора» ощущался потенциал, который можно было развить грамотными селекционными решениями.

Бенуа Гру Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Однако лето у команды вышло непростым: ушёл Максим Шабанов, который часто в одно лицо тянул челябинскую атаку, ушёл Зак Фукале, который стал любимцем города, уехал в НХЛ Виталий Кравцов. В теории почти все трансферы, которые летом произвёл «Трактор», были если не равноценными, то компенсировали ушедших игроков. Того же Шабанова заменил Джошуа Ливо, который спокойно набирает очки на старте чемпионата.

Самым критикуемым хоккеистом команды с лёгкой руки телеграм-каналов является Крис Дриджер. Канадец явился в КХЛ со статусом даже выше, чем у Фукале: тот в какой-то момент уезжал в Лигу восточного побережья и не котировался в НХЛ как хотя бы дублёр, даже в чемпионском сезоне «Херши» в основном был №2. Дриджер же летом 2021-го кому-то даже казался вратарём, которого «Флорида» должна была сохранять вместо Сергея Бобровского. Однако после неплохого старта на новом месте Крис стал пропускать немало лёгких шайб, к которым было приковано особое внимание.

Однако постоянное тыканье на ошибки Дриджера могло создать обманчивое впечатление, что если завтра в Челябинск привезти на ворота Недриджера, то финал в мае будет гарантирован, на улице 250-летия города посреди ноября зацветут яблони, а на ЧТЗ из кранов вместо воды польётся настоящий шотландский эль. В игре команды была куча проблем, и вчерашний матч с «Автомобилистом» прекрасно это показывает. Да, Дриджер пропустил очень лёгкую шайбу от Юрия Паутова, который 18 матчей не набирал очков, но три гола «Авто» в равных составах пришли после чудовищно плохой игры челябинцев в защите — и эта ситуация возникала в сезоне далеко не в первый раз.

Мы уже писали, что назначение давнего знакомого Гру Марио Рише вместо Бориса Миронова как будто бы повлияло на саму структуру защиты «Трактора»: даже опытные защитники стали допускать жуткие ошибки при игре у своих ворот. Конечно, качество общекомандной линии обороны чуть упало, ведь замена Артёму Блажиевскому найдена не была, а универсала Стивена Кэмпфера заменил чистый «разыгрывающий» Джордан Гросс, сбив баланс в сторону атаки. Однако это не могло быть оправданием грандиозных проблем на своей половине льда.

Кроме того, давно можно было слышать и о претензиях к самому Гру. Ещё в прошлом сезоне доносились какие-то слухи о заносчивом поведении канадца, однако это казалось скорее вбросами. Конечно, Гру не похож на милого дяденьку со своих пресс-конференций, да и Алексей Волков явно подбирал человека, чем-то похожего по стилю поведения на Боба Хартли. Однако с течением времени сведений, что главный тренер «Трактора» оценивает себя слишком уж высоко, становилось всё больше.

Прошли уже все самые максимальные сроки, где пробуксовку команды можно было списывать на адаптацию. Можно сказать прямо: «Трактор» в этом году слишком часто выглядел просто неуправляемым. Яркие камбэки (как во встрече с «Динамо» в Москве) заставляли забывать, что им предшествовало 50 с лишним минут серой игры с минимумом опасных моментов. Ничего похожего на яркую и бегущую команду прошлого сезона не было, «Трактор» уступал по движению даже возрастному «Автомобилисту».

Однако и после смены тренера у «Трактора» есть необходимость поработать в менеджерском плане. Что-то надо делать с Дриджером: он не топит команду в одиночку, но и шанса на победу тоже не даёт, не придаёт команде уверенности. Так и не найден сильный защитник-домосед: вряд ли выменянный у СКА Никита Смирнов, поигравший и в ВХЛ на старте сезона, займёт лидирующую роль. Может, клуб использует легионерскую вакансию, которая открылась после обмена Пьеррика Дюбе в Петербург?

Бенуа Гру и его помощник Рафаэль Рише Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Самым очевидным вариантом прямо сейчас, конечно, кажется Алексей Кудашов. Когда-то тренера уволили из «Локомотива» просто из-за того, что был свободен Дмитрий Квартальнов: возможно, сейчас «Трактор» повторяет ту же историю. Сборка состава челябинцев вполне подходит под тренерский стиль Алексея Николаевича, как и взгляды на хоккей генерального менеджера. Однако какое-то количество матчей сейчас будет и у Рише: вдруг молодой канадец сможет убедить руководство в своих силах? У Заварухина два года назад тоже не было большого тренерского опыта.

В любом случае «Трактору» надо было резать по живому. Однако мало кто ожидал, что своего поста лишится именно Гру.