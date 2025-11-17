Дошло до мордобоя. «Сибирь» установила личный антирекорд в КХЛ — 13 поражений подряд!

0 голов и четыре драки в концовке. Новосибирск не может выиграть больше месяца.

От Вячеслава Буцаева в Новосибирске устали все – и болельщики, которые восприняли новость о его отставке с нескрываемой радостью, и игроки, которые под конец его недолгой работы в «Сибири» не стеснялись публично критиковать его закостенелые методы в интервью. Тренер, прорабов с командой всего полтора месяца, ушёл, а команда всё никак не может выйти из штопора.

Третьим за этот сезон главным тренером (точнее, в данном случае – и. о.) «Сибири» был назначен Ярослав Люзенков, который предыдущие два года входил в тренерский штаб команды в качестве помощника. Начал он с поражения от московского «Динамо» (2:3), после чего говорил, что все игроки хотят переломить ситуацию, что он видит настрой и живость на скамейке.

Наверняка была надежда на матч с «Шанхаем», который сам находится не в лучшем состоянии и последний месяц только и делает, что проигрывает. Но новосибирского запала в родных стенах хватило только на первый период.

В первой же смене второго периода хозяева прозевали выход Гейджа Куинни «в ноль», через несколько минут получили ещё одну шайбу в свои ворота и окончательно развалились.

Когда в третьем периоде счёт стал 0:3, дошло до мордобоя. Во время обычной стычки у ворот после сирены Александр Лукин напрыгнул на Уилла Райлли и завалил его на лёд, а после начал подзуживать трибуны.

Начинание партнёра чуть позже поддержал Владислав Кара – он прямо во время игры скинул краги с Остином Вагнером, решив не спускать с рук пропущенный силовой приём.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Дальше всё окончательно вышло из-под контроля. Не успели Кара с Вагнером присесть в штрафных боксах, а игра – возобновиться, как Бен Харпур схлестнулся с Михалом Орловым, а с финальной сиреной Александр Першаков полез задираться на Павла Акользина и получил сполна и от нападающего «Шанхая», и от судей (ему выписали пять за драку, ещё пять – за зачинщика и 20 дисциплинарки).

Матч, конечно, выяснением отношений на кулаках было не спасти, но хотя бы «Сибирь» с лихвой выплеснула эмоции и всё накопленное раздражение. Может, это наконец поможет ей выдохнуть и заиграть свободнее?

Люзенков, по крайней мере, в это верит:

— Вы верите, что такая концовка игры будет мостиком для команды в следующей игре?

— Наша бутылка шампанского всё-таки взорвётся когда-нибудь, нам просто надо немного терпения. Коллеги смеются, ребята очень переживают, в раздевалке происходит реально мужской разговор. Но уже подошла грань, если дошли до драки. Все всё понимают и не сдаются, скоро всё придёт, я верю, — сказал он после встречи.

Пора бы уже «Сибири» очухиваться, потому что сегодня она установила личный антирекорд в КХЛ, проиграв 13-й матч подряд, а последний раз побеждала больше месяца назад.