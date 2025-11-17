«Сибирь» установила антирекордную серию поражений и устроила массовую драку с «Шанхаем».

«Локомотив» вырвал победу на последней секунде ОТ, «Барыс» обыграл «Сочи». Итоги дня в КХЛ

17 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги.

На 21-й минуте нападающий Гейдж Куинни забил первый гол и вывел китайский клуб вперёд. На 26-й минуте Куинни оформил дубль. На 51-й минуте форвард Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 3:0.

Для новосибирского клуба это поражение стало уже 13-м подряд.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке Западной конференции.

На 16-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Артём Горшков забил первый гол. На 18-й минуте форвард Владислав Ефремов удвоил преимущество уфимцев. На 23-й минуте нападающий Георгий Иванов сократил отставание «Локомотива». На 51-й минуте форвард хозяев Байрон Фрейз сравнял счёт.

На 54-й минуте нападающий Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. На 59-й минуте форвард гостей Джек Родевальд восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Максим Шалунов, забив на последней секунде добавленного времени.

На восьмой минуте нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Барыса» Кирилл Панюков сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий астанинского клуба Тайс Томпсон.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 17 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 очками после 28 встреч располагается на седьмой строчке Восточной конференции.

Матчи 18 ноября

