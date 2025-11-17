Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 ноября 2025 года, обзор, видео голов, новости хоккея

«Локомотив» вырвал победу на последней секунде ОТ, «Барыс» обыграл «Сочи». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 17 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Сибирь» установила антирекордную серию поражений и устроила массовую драку с «Шанхаем».

17 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Лабанк, Меркли) – 20:11 (5x5)     0:2 Куинни (Спунер, Лабанк) – 25:36 (5x4)     0:3 Меркли (Куинни, Спунер) – 50:41 (5x4)    

На 21-й минуте нападающий Гейдж Куинни забил первый гол и вывел китайский клуб вперёд. На 26-й минуте Куинни оформил дубль. На 51-й минуте форвард Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 3:0.

Для новосибирского клуба это поражение стало уже 13-м подряд.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5)     0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5)     1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)     2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5)     3:2 А. Радулов (Рафиков, Иванов) – 53:06 (5x4)     3:3 Родевальд – 58:42 (5x5)     4:3 Шалунов – 64:59 (3x3)    

На 16-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Артём Горшков забил первый гол. На 18-й минуте форвард Владислав Ефремов удвоил преимущество уфимцев. На 23-й минуте нападающий Георгий Иванов сократил отставание «Локомотива». На 51-й минуте форвард хозяев Байрон Фрейз сравнял счёт.

На 54-й минуте нападающий Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. На 59-й минуте форвард гостей Джек Родевальд восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Максим Шалунов, забив на последней секунде добавленного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Боден (Сероух) – 07:41 (5x5)     1:1 Панюков (Томпсон, Уолш) – 36:58 (5x5)     1:2 Томпсон – 61:35 (3x3)    

На восьмой минуте нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Барыса» Кирилл Панюков сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий астанинского клуба Тайс Томпсон.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 17 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 очками после 28 встреч располагается на седьмой строчке Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 18 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

