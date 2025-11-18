«Папа — русский, мама — украинка, вырос в Швеции». Беседа с самым необычным легионером КХЛ

Если раньше в КХЛ было много шведов, то сейчас в лиге играют лишь единицы представителей этой скандинавской страны. Всё дело в жёсткой позиции местного хоккейного руководства – переход в наш чемпионат там расценивают едва ли не как предательство. Ещё сложнее представить себе сейчас в российском клубе хоккеиста с Украины. А что, если мы вам скажем, что во Владивостоке играет украинец со шведским паспортом?

Этим летом в «Адмирал» перешёл Дмитрий Тимашов – шведский нападающий, родившийся в Кировограде (сейчас – Кропивницкий). Это уже вторая попытка Тимашова заиграть в КХЛ, в 2024 году он ненадолго заезжал в «Сочи», а в целом играет по всему миру – были сезоны и дома в Швеции, и в Швейцарии, и большой опыт игры в Северной Америке.

В интервью «Чемпионату» Тимашов сравнил хоккей в разных странах, рассказал об общении с суперзвёздами «Торонто», о шведском спортивном характере, нашёл общее между Леонидом Тамбиевым и Майком Бэбкоком, а также ответил на вопрос, кем себя может считать парень, чья мама – украинка, папа – русский, но всё детство и юношество он провёл в Стокгольме.

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов Фото: hcadmiral.pro

«Работал в «Торонто» с Майком Бэбкоком – он жёсткий специалист, но эта школа многое мне дала»

– Вы уже выступали в КХЛ за «Сочи». Не всё получилось, вы уезжали в Европу, а теперь снова в России, причём в самом далёком городе лиги – Владивостоке. Как появился вариант с «Адмиралом»?

– Агент работает, нашёл мне предложение. Я игрок, моё дело играть в хоккей, дело агента – вести переговоры с клубами.

– В любом случае агент только предлагает различные варианты для продолжения карьеры, а вы уже рассматриваете, подходят они вам или нет. Чем заинтересовал Владивосток? Понимали, что придётся много летать?

– Хоккей мне подходит, у нас быстрая команда. Одна из моих сильных сторон – скорость. Я быстрый игрок, подхожу этой системе.

– То есть вы органично себя чувствуете в хоккее Тамбиева?

– Вполне, конечно.

– Многие отмечают, что Леонид Григорьевич – требовательный специалист. Насколько вам с ним комфортно?

– Всё так, он требовательный, это все знают. Однако для меня это в плюс даже скорее. Ничего плохого, я работал в «Торонто» с Майком Бэбкоком, он жёсткий и требовательный специалист, но эта школа мне многое дала.

Леонид Тамбиев Фото: hcadmiral.pro

– Что, на ваш взгляд, пошло не так в «Сочи»? От вас было много ожиданий, однако в итоге и статистика не самая удачная, и ваши пути с клубом быстро разошлись…

– Не везде получается себя проявить, так бывает. Надо лучше играть.

– То есть проблему видите прежде всего в себе? Или она была в игровом времени, в партнёрах…

– Игрок всегда может что-то сказать, но мой ответ на этот вопрос – надо лучше играть, больше забивать.

– Что дала вам работа с Сергеем Зубовым? Он легенда НХЛ.

– Опыт. Как игрок он, конечно, очень умный, много чего знает, удалось перенять его знания. Но я не сильно долго проработал с ним, не получилось. Поехал в Швейцарию, там игра пошла уже намного лучше.

Бывает, что игроки уезжают из КХЛ в Швейцарию, и там может не получиться, и наоборот. Одни хоккеисты лучше чувствуют себя в одной лиге, другие – в другой, есть свои нюансы. Однако я стараюсь и не сдаюсь.

Дмитрий Тимашов в составе «Сочи» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Если в Швейцарии получалось лучше, не было мысли там и остаться?

– Нет, потому что я такой человек, что, если что-то не получается, всё равно стараюсь этого добиться. Как бы тяжело ни было. К тому же у меня в России живёт отец, хочется быть поближе к нему, к семье. Он живёт в Калуге, когда мы играем в Москве, он приезжает, смотрит игры, мы общаемся. Папу почти всю жизнь не видел, хочется наверстать упущенное.

Я играл практически в каждой лиге – в Швеции, Швейцарии, АХЛ, НХЛ. Теперь хочется, чтобы всё получилось и в КХЛ.

«Перелёты не должны быть отмазкой – все справляются, играют, забивают»

– Сравнивая опыт разных лиг, на какой уровень вы поставите КХЛ? Что-то среднее между АХЛ и НХЛ?

– НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира. Потом уже КХЛ.

– То есть КХЛ выше по уровню Швейцарии и Швеции?

– На мой взгляд, да. В каждой лиге свой хоккей, он по-своему тяжёлый. В Швейцарии большие площадки, это даёт один аспект игры, в Швеции хоккей более оборонительный, сдержанный. В КХЛ больше на атаку играют. В каждой стране по-своему тяжело.

– Дорога в НХЛ для вас закрыта? Будет желание ещё попробовать свои силы за океаном?

– Я всегда открыт для всего, но для начала надо закрепиться в КХЛ. Делать так, чтобы всё получалось, показать, как я умею играть.

– Пока получается далеко не всё – только 12 сыгранных матчей и одна результативная передача… Что не получается?

– Надо больше забивать – в таком случае будешь больше играть. Всё просто, других отмазок быть не может.

– А что с вами происходит? Что-то делаете не так или банально застала голевая засуха? Когда моменты есть, однако шайба «не идёт»…

– Шайба не заходит, но я играл мало, пока только 12 игр. Стараюсь, привожу себя в форму.

Дмитрий Тимашов в «Адмирале» Фото: hcadmiral.pro

– В каких игровых ситуациях вас видит штаб Тамбиева? Третье-четвёртое звенья или есть шанс на первые звенья, большинство?

– У нас все четыре звена играют как первое. Мы все по-разному действуем, кто лучше в конкретной игре – тот чаще на лёд и выходит. Нет разницы – первое звено или четвёртое. Все равны.

– Как долго привыкали к перелётам? Нигде же ранее с таким не сталкивались, особенно после сезонов в Швеции и Швейцарии.

– Чуть-чуть приходится организму подстраиваться, перестраиваться, но всё равно, все привыкают к этому. Это не должно быть отмазкой. Все справляются, играют, забивают.

– Уже сформировались собственные привычки, как легче привыкнуть к таким долгим перелётам? Условно, заснуть пораньше или, наоборот, не спать, засыпать в полёте.

– После пары выездных серий я понял, как всё устроено, как реагирует мой организм, как лучше спать, готовиться к поездкам. Стало попроще.

– Вы всегда живёте по времени Владивостока?

– Когда как. Иногда да, но когда приезжаем за несколько дней до матча, то живём по московскому или уральскому времени.

«У меня дом в Швеции, думаю на шведском, поэтому больше ощущаю себя шведом»

– Вы сказали, что одной из причин подписать контракт в КХЛ было желание чаще видеться с отцом. Выходит, вам его не хватало ранее?

– Мы всегда общались, просто, пока идёт сезон, а ты играешь в Швейцарии или Швеции, постоянно там игры, не успеваешь прилететь в Россию, приехать к нему. И он не может, у него работа. В общем, тяжело встретиться.

Летом обычно даётся два-три месяца на отдых, когда пытаешься восстановиться, потом натренироваться на следующий сезон, тяжело видеться. А сейчас я здесь, можем пообщаться, помочь в семейных делах.

– Не было мысли в таком случае подписать контракт с клубом Западной конференции?

– Мы изучали разные варианты. Главное – живу в России, поэтому всё равно ближе к нему, чем в другой стране. Не нужно делать три-четыре пересадки в разных странах.

– Когда в прошлом году перешли в «Сочи», понимали реалии жизни в современной России? Что вас удивило?

– Я был в России и ранее, первый класс окончил в школе в Калуге. Поэтому представлял себе страну, ощущения были скорее такие, что вернулся домой.

– Страхов не было? Времена непростые.

– Все всё понимают, но я об этом даже не думал. Знал, что еду играть в хоккей, у меня здесь папа живёт, две сестры и два брата. Хотелось оказаться ближе к семье, всю жизнь их не видел, тяжело быть на расстоянии.

– Других игроков из Швеции критиковали за игру в КХЛ. Вы сталкивались с этим?

– Конечно, когда подписывался сначала с «Сочи», а потом – с Владивостоком, были критика, недовольство. В шведских новостях что-то писали. Но я не особо читаю, не слежу за прессой. Мне всё равно.

– Вы себя больше считаете шведом, русским или украинцем?

– А как тут скажешь? Папа – русский, мама – украинка. А я в шесть лет уехал в Швецию. Наверное, всё-таки швед. Я вырос в Швеции, легче всего мне говорить на шведском, думаю на этом языке. У меня дом в Стокгольме, больше всего чувствую себя шведом, мама в Швеции.

Дмитрий Тимашов в «Адмирале» Фото: hcadmiral.pro

– Мама – в Швеции, отец и остальная семья – в России. Украинских родственников не осталось?

– У мамы остались кузины, немного тревожно за них, но что поделать. Однако я их не особо хорошо знал, не общаюсь.

– Вы играли за сборную Швеции на этапах Евротура и в молодёжной команде. Сейчас на связи с федерацией, возможен вызов?

– Прямо сейчас – точно нет. Объявили, что игроки из КХЛ не вызываются в сборную. Поэтому даже не думаю об этом. Да и игра нужна хорошая. Задача пока – закрепиться в КХЛ, показать результат. Следом всё придёт.

«В Торонто все следят за хоккеем, досконально знают каждого игрока, видят все детали»

– В НХЛ вы прошли через несколько процедур драфта отказов. Где была поворотная точка в карьере, когда всё пошло не так? В «Торонто» у вас шло в целом неплохо, но вы сами потребовали тогда обмена…

– Можно по-всякому рассуждать, спустя столько лет, когда улеглись эмоции. Думать, как можно было поступить иначе. Но тогда я хотел поступить ровно так, как поступил. Был уверен, что так будет лучше.

– У вас также был период в «Детройте», когда вы вроде бы начали играть, однако после ковидной паузы выбыли из состава. Что случилось?

– Сезон из-за пандемии закончился раньше времени, сыграли всего пять игр. Потом было квалификационное предложение, они хотели видеть меня в команде. Но я не был согласен с суммой контракта, поэтому перешёл в «Айлендерс».

– В «Айлендерс» звал лично Лу Ламорелло, который вас в своё время драфтовал, у вас были неплохие отношения, при этом всего один матч в основе. Как так вышло?

– Тяжело сказать. За одну игру трудно себя показать. Шанс нормальный мне не дали, так бывает в жизни. Я как игрок делаю что могу, но, если не получается, значит, не получается. Что тут скажешь.

– Чувствуете в связи с этим недосказанность в своей карьере в НХЛ? Или здорово, что она у вас в принципе была?

– Если бы у меня спросили в восемь лет, когда я только начинал играть в хоккей, что сыграю хотя бы одну смену в НХЛ – я бы не поверил. Моя мечта была сыграть в первом дивизионе Швеции. О большем не думал, не понимал, куда дальше можно стремиться. В семье никто не играл в хоккей. Об НХЛ даже не загадывал.

Даже один матч в четвёртом звене – это уже подарок. А то, что сыграл мало… Конечно, хотелось играть больше, больше забивать. Остаться в НХЛ, зацепиться… Но сложилось так, как сложилось. Двигаюсь дальше.

– Игра за «Торонто» – это нечто особенное? Мекка хоккея, как-никак.

– Круто, конечно. В городе все следят за хоккеем, досконально знают каждого игрока. Видят все детали игры. Невероятный опыт, благодарен, что мне дали такой шанс. Я долго к нему шёл, упорством в АХЛ. Заработал его.

– Митч Марнер рассказывал, что одной из причин перехода в «Вегас» было беспокойство за свою безопасность – фанаты угрожали ему, его семье после каждой неудачи в плей-офф. Болельщики «Торонто» настолько безумны?

– До такого уровня известности и внимания к себе я не дошёл. Но «Торонто» город такой, особый, они любят хоккей. Всё может быть, вполне верю в рассказы Марнера.

Дмитрий Тимашов в составе «Торонто» Фото: Graig Abel/Getty Images

– Что, на ваш взгляд, не так с «Торонто»? Много лет подряд с крутым составом команда выбывает на ранних стадиях Кубка Стэнли…

– Если бы я знал, то был бы генеральным менеджером. Игроки действительно хорошие, много звёзд, даже не одна звезда на клуб. И тренеров меняли, и менеджеров, однако всё равно не получается. Загадка.

«Мы называем финнов маленькими братьями – они обижаются и пытаются доказать, что это не так»

– Какими были в реальной жизни, в общении суперзвёзды хоккея – Вильям Нюландер, Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес? Настоящие иконы хоккея, с которыми вы делили раздевалку.

– Вильяма я хорошо знаю, мы с его отцом в Швеции вместе тренируемся каждое лето, поэтому связь держим. Я его с самого детства знаю. Таварес и Мэттьюс также открытые ребята, нас с Остоном вместе драфтовали, мы жили в одной комнате с ним во время лагеря новичков. Могу назвать его другом. Когда ты внутри, не особо задумываешься, просто смотришь на них, как на простых людей, твоих партнёров по команде.

– Сейчас держите контакт только с Нюландером?

– Со шведскими игроками держу связь, тренируемся вместе в межсезонье. С Таваресом, условно, не общаюсь, он постарше, мы из разных поколений. С Кемпе общаюсь, с Расмусом Андерссоном, ещё с парой ребят из НХЛ, из разных команд.

– С Вильямом Нюландером близко познакомились на юниорских и молодёжных чемпионатах мира?

– Мы с детства с ним за одну команду играли, за МОДО, потом ездили в сборную. Весь путь вместе прошли – от детского хоккея до НХЛ. Простой парень, очень добрый, без звёздности.

Вильям Нюландер Фото: РИА Новости

– Если говорить о шведском чемпионате, что он из себя представляет в плане интереса людей к хоккею, стиля, уровня игры?

– Стиль, как я уже говорил, скорее оборонительный. Упор на строгую систему игры в защите. У всех хорошее катание. Мало голевых шансов, нужно цепляться за каждый момент.

– Шведский хоккей часто сравнивают с советским эпохи Красной машины – с раскатами, высочайшей культурой паса, красивыми комбинациями в атаке. Согласны с этим?

– Конечно, мне кажется, все команды стараются играть в раскат, в пас, но где-то лёд побольше, где-то – поменьше, где-то больше шансов, соответственно, на красивую игру впереди, где-то – меньше.

– Условно говоря, канадский хоккей основан на скорости, быстрых и простых действиях, работе на пятаке. В Швеции учат играть иначе?

– Соглашусь, нас старались учить играть в умный хоккей, не бросать ради броска. Наверное, можно вспомнить лучших шведов, которые играли в НХЛ, ориентировались на их игру.

– Если брать турниры сборных, шведам часто не хватает характера – в решающих матчах команды сыплются на любом уровне. С чем вы это связываете?

– Не знаю, что об этом сказать. Бывают тяжёлые поражения, но всегда есть желание победить.

– К сборной Финляндии особое отношение?

– Конечно. Швеция – Финляндия с самого детства – это дерби. Мы их называем маленькими братьями. А они обижаются, хотят доказать, что это не так.

Дмитрий Тимашов в составе сборной Швеции Фото: РИА Новости

– А какой матч для шведов будет более значимым – с Канадой или с Россией?

– У всех свой хоккей, свои преимущества. Со всеми интересно играть.

«Украинский почти не знаю, в семье не говорили, в школу пошёл в России – не было шанса выучить»

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Люблю природу, рыбачить. Был на берегу океана во Владивостоке, но ещё не рыбачил.

– В Швеции есть красивые места для рыбалки? Озёра?

– Прежде всего на море рыбачим.

– Часто путешествуете? Какие места выбираете для поездок?

– Обычно в сезоне куда поедешь с командой – туда и путешествуешь, новый город, новые впечатления. Свободного времени вне сезона не так много. Но если удаётся, с семьёй летом стараемся куда-нибудь вместе поехать, поскольку весь сезон я без них.

Куда-нибудь поближе по перелётам смотрим. Компенсировать то время, когда я их не видел — для меня это очень важно. А так тренируюсь, готовлюсь к следующему сезону.

– По ходу сезона что читаете, смотрите?

– Обычно Netflix, сериалы, фильмы. Смотришь во время перелётов.

– На каком языке потребляете контент?

– Чаще всего на английском. А на русском смотрю Comedy Club, мне очень нравится.

– То есть, в принципе, русским владеете свободно?

– Конечно, с детства на русском разговаривал, в Калуге приходилось учиться писать, читать на русском.

Дмитрий Тимашов в сборной Швеции Фото: РИА Новости

– В какой момент вы оказались в Калуге?

– Детство я провёл в Кировограде. Потом прожил год в Калуге, мама с папой были там. А уже из Калуги поехал в Стокгольм.

– В семье говорили на русском или на украинском?

– Мы всегда говорили по-русски, наше окружение – тоже. Но мама у меня украинка, она знает украинский хорошо. Я знаю шведский, русский, английский, чуть-чуть французский. Украинский почти не знаю, в семье не говорили, в школу пошёл уже в России… Не было возможности, как такового шанса выучить язык.

– В Швецию приехали, не зная языка. Было тяжело?

– Конечно, но я был маленький, поэтому быстро адаптировался. Дети быстро учат языки.

– Французский выучили, когда играли в молодёжной лиге Квебека?

– Да, не скажу, правда, что хорошо выучил, однако понимаю.

– Какие впечатления остались от молодёжной лиги Квебека?

– Положительные, вроде бы молодёжный чемпионат, но много внимания, болельщиков. У нас на каждую игру приходило по 15 тысяч человек. В Швеции на матч молодёжных команд хорошо если 1000 человек придёт. Мини-НХЛ, я бы так сказал. Подготовка к НХЛ. Заработать себе имя, получить позиции на драфте.

Я маленький игрок, но техничный, обычно на драфте больше котируют ребят погабаритнее. Мне было важно показать, что я могу играть в разных стилях, что готов к НХЛ. Поэтому решили с родителями, что нужно уезжать из Швеции и ехать играть в канадские молодёжки.

Дмитрий Тимашов в составе «Квебек Ремпартс» Фото: Mathieu Belanger/Getty Images

– На кого ориентировались в игровом плане?

– На Мартена Сан-Луи. Маленький, но большие ноги, корпус низкий, отличный бросок, работа с шайбой. Умный хоккеист.

– За кем следите в КХЛ?

– Есть пара друзей, с Володей Ткачёвым из «Металлурга» мы играли вместе в Квебеке, например. Мне нравится, как он играет.