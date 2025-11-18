С учётом плей-офф у Александра теперь 980 голов в НХЛ.

Овечкин разошёлся не на шутку! Забросил во втором матче подряд, в этот раз – победную

«Вашингтон» после прошлогодней сказки с победой на Востоке, рекордом Овечкина и прохождением первого раунда вернулся в суровые будни – перед матчем с «Лос-Анджелесом» «Кэпиталз» находились на дне дивизиона.

Однако в канун игры произошло важное событие – ветеран «столичных» Джон Карлсон должен был провести 1106-й матч за команду. Американец обогнал по этому показателю Никласа Бэкстрёма и вышел на чистое второе место в истории. Кто идёт на первом месте, догадаться несложно.

Постоянные поражения давят на хозяев, поэтому стартовый отрезок было важно забрать как по игре, так и по счёту. Получилось и то, и другое. «Вашингтон» чаще соперника бросал, больше проводил времени в зоне атаки, однако пробить Кемпера удалось лишь раз – защитник Мэтт Рой оказался на пятаке и подставил клюшку, не затерявшись на непривычной позиции.

Во втором периоде солировал уже Александр Великий! Овечкин разошёлся не на шутку и забросил во втором матче подряд, с пятака поразив ворота «Лос-Анджелеса», и здесь обороне «Кингз» можно задать логичный вопрос: как лучший снайпер НХЛ за всю историю стоит перед воротами в гордом одиночестве?

Ближе к середине периода гости начали перехватывать инициативу и ответили до перерыва голом своего ветерана – Анже Копитар реализовал большинство и дал шанс своей команде.

Которым она, забегая вперёд не воспользовалась. Опасных моментов было немного, «Вашингтон» сделал игру более вязкой и усложнил сопернику прохождение средней зоны.

«Кэпиталз» выиграли в важном матче, а Александр Овечкин сегодня отметился победной шайбой.