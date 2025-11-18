Скидки
Коламбус — Монреаль — 4:3 Б, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Марченко 12 игр подряд с очками

Недооценённый русский гений! Марченко 12 игр подряд набирает очки и тащит «Коламбус»
Максим Макаров
Кирилл Марченко
Сегодня Кирилл сделал два результативных действия и забил победный буллит.

В прошлом году Кирилл Марченко стал безоговорочным лидером «Коламбуса», набрав в регулярке 74 очка и едва не дотащив тех до плей-офф. Остановил их как раз «Монреаль», с которым сегодня «мундиры» и схлестнулись.

«Канадиенс» великолепно начали чемпионат, закрепились в группе лидеров, однако в последних трёх матчах проиграли и слегка потеряли позиции.

Две молодые и быстрые команды сразу задали высокий темп, однако плоды этого взошли уже во втором периоде. Сначала Капанен сравнял счёт в матче после Мэтисона и Демидова – пятёрка «Монреаля» закружила голову оборонцам «Коламбуса» бесконечными передачами и легко нашла брешь одним точным пасом на пятак.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Веренски (Оливье, Койл) – 06:58     1:1 Капанен (Мэтисон, Демидов) – 24:47     2:1 Фантилли (Марченко, Воронков) – 29:47     3:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 33:32 (pp)     3:2 Андерсон (Хатсон, Эванс) – 48:28     3:3 Хатсон (Добсон, Кофилд) – 58:41     4:3 Марченко – 65:00    

Но лучший бомбардир «Коламбуса» Кирилл Марченко, который до этого набирал очки в 11 матчах подряд, мириться с этим не стал и дважды шикарно ассистировал партнёрам. Сначала россиянин выложил шайбу на пятак Адаму Фантилли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А затем в большинстве нашёл на пятаке клюшку Дмитрия Воронкова.

Но удержать преимущество в две шайбы хозяевам не удалось. Сначала Андерсон сократил отставание, а затем действующий обладатель «Колдера» Лэйн Хатсон сравнял счёт в самой концовке.

В овертайме голов не было, зато в серии послематчевых бросков их было с избытком – Джонсон и Кофилд реализовали свои попытки, а жирную точку поставил Марченко, который перехитрил Добеша, послав шайбу низом.

«Коламбус» одерживает очередную победу в дополнительное время и поднимается в зону плей-офф. А Кирилл Марченко продлевает результативную серию до 12 матчей. Вообще, удивляет, как мало говорят о Кирилле. Человек идёт по показателю «больше очка за игру», раздаёт шикарные ассисты, забивает крутые голы, а также просто дурачит вратарей на буллитах. Недооценённый русский гений, не иначе.

