Хоккей Статьи

Что делать Трактору после ухода Бенуа Гру с поста главного тренера, кто должен стать следующим, мнение, варианты

«Медведь» на распутье. Где «Трактору» искать нового главного тренера?
Дмитрий Сторожев
Что делать «Трактору» после ухода Бенуа Гру?
Аудио-версия:
Есть несколько вариантов — как очевидных, так и не очень.

Уход Бенуа Гру из «Трактора» в какой-то степени оказался сенсационным – да, результаты челябинцев в этом сезоне не очень радуют болельщиков, но уж слишком внезапно канадский специалист решил взять бессрочный отпуск. Хотя сигналы, конечно, были – это можно было видеть по растущему недовольству Гру на пресс-конференциях, где добродушие прошлого сезона в большем количестве случаев сменялось гневом и разочарованием.

Почему ушёл Гру?
Теперь «медведям» нужно двигаться дальше – но какой путь выберет менеджмент клуба?

1. Довериться Рише

Довольно редкий случай, когда после ухода иностранного тренера в штабе остаются те люди, которых он же с собой и привёз. Но карьера в Челябинске пока не закончена ни для Марио, ни для Рафаэля Рише. Более того, последний принял на себя исполнение обязанностей главного тренера и сегодня выведет команду на матч с магнитогорским «Металлургом».

Для 31-летнего тренера это будет уже не первый опыт самостоятельной работы в КХЛ – в марте Рафаэль заменил Гру во время матча с «Авангардом» и сумел добыть победу, заодно став самым молодым специалистом в истории лиги, исполнявшим обязанности главного тренера.

Сегодняшнее испытание для него будет ещё более важным – здесь уже и «Трактор» далеко не та команда, которая была восемь месяцев назад, и никаких подсказок от Бенуа уже не будет. Теперь абсолютно вся ответственность за результат лежит на Рише, и ближайшие матчи должны показать, насколько канадец готов возложить её на свои плечи.

Бенуа Гру и Рафаэль Рише

Бенуа Гру и Рафаэль Рише

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Риск, конечно, достаточно большой, потому что весь опыт Рафаэля во взрослом хоккее ограничивается работой в «Тракторе»: ассистентом он был в лигах не выше QMJHL, а главным проработал лишь один год в лиге ещё ниже рангом, где руководил командой со средним возрастом игроков 16,7 года и не достиг никаких результатов.

Скачок для Рише получается очень большой – вопрос в том, насколько последний год подготовил его к такому продвижению по карьерной лестнице. Но если у молодого тренера вдруг пойдёт, то почему бы и не дать ему поруководить командой хотя бы до конца сезона?

2. Взять опытного россиянина

Возможно, потому, что Алексей Волков захочет сменить стратегию клуба и отойти от работы с иностранными тренерами. В этом плане уход Гру подозрительно удачно произошёл сразу же после увольнения из «Динамо» Алексея Кудашова. Хоть верить в такие теории заговора и самому не очень хочется, но экс-наставник бело-голубых – слишком лакомый кусочек на российском рынке тренеров, чтобы за него не побороться.

Более статусного свободного специалиста сейчас нет, хотя Кудашов далеко не единственный россиянин, который находится без работы и гипотетически мог бы возглавить «Трактор» в обозримом будущем.

Не сказать при этом, что подходящих кандидатур на рынке хватает. После Кудашова на ум сразу приходит Илья Воробьёв, а дальше? Можно пойти во все тяжкие и вернуть эмоционального всплеска ради челябинца Андрея Назарова, который работал с клубом на заре КХЛ. Или же вытащить помощника тренера из другого клуба – в последнее время, кажется, выросли акции Юрия Бабенко.

А может, вообще попросить вернуться Алексея Заварухина? Если тот, конечно, на такое пойдёт. Хотя давайте всё-таки остановимся на Кудашове – прямо сейчас это самый очевидный вариант для клуба с амбициями борьбы за Кубок Гагарина.

3. Пойти по пути «Торпедо»

Алексей Исаков за два года прошёл путь от главного тренера «Чайки» до наставника основной команды «Торпедо». И нижегородцы прямо сейчас пожинают плоды доверия тренеру, который успел поработать на всех уровнях клубной вертикали – команда борется за лидерство на Западе, хотя до начала сезона многие предрекали им место вне кубковой восьмёрки.

Марат Аскаров в системе родного «Трактора» находится с 2019 года. За это время он успел побывать ассистентом и главным тренером «Белых медведей», которых полтора года назад вывел в полуфинал Кубка Харламова, а затем отправился на повышение в «Челмет».

Марат Аскаров

Марат Аскаров

Фото: vhlru.ru

В прошлом сезоне челябинцев из борьбы за Кубок чемпионов России выбили как раз Алексей Исаков и его «Торпедо-Горький». Несмотря на итоговые 0-4, «Челмет» оказал достойное сопротивление усиленному игроками из КХЛ сопернику. На сегодняшний день команда Аскарова является пятой по результативности в ВХЛ. Хотя пропускает она почти столько же, сколько и забивает.

Но, может, пример «Торпедо» окажется вдохновляющим?

4. Найти ещё одного кота в мешке из Северной Америки

Назначение Бенуа Гру многие воспринимали в штыки, однако довольно быстро мнение о канадце поменялось на 180 градусов. И игра, и результаты «Трактора» в прошлом сезоне радовали челябинцев – до недавнего времени о возвращении негативного отношения к Гру не могло быть и речи.

Решение Алексея Волкова довериться никому не известному специалисту из-за океана окупилось в краткосрочной перспективе – при Гру «медведи» выдали лучший сезон в КХЛ за долгие годы и остановились в одном большом (или трёх маленьких) шагах от завоевания первого Кубка Гагарина в истории клуба.

Тактика привезти кота в мешке практически оправдала себя – если внести небольшие коррективы в поиск, то вполне реалистичным вариантом кажется попытать счастья за океаном ещё раз. Или же замахнуться на рыбу чуть покрупнее – по ту сторону Атлантики без работы сидит не один опытный тренер.

Как показывает практика, дела у североамериканцев в КХЛ в последнее время идут очень даже неплохо. Поэтому нельзя исключать, что ту карту, которая в этом списке идёт последней, Алексей Волков снова разыграет в первую очередь.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
