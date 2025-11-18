Расспросили бывшего тренера «Локомотива» об отставке из ярославского клуба и его отношениях с игроками.

«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин

Накануне, в день спортивных отставок России (помимо Бенуа Гру в «Тракторе» и Алексея Кудашова в хоккейном «Динамо», работы в футбольном «Динамо» лишился даже Валерий Карпин) практически незамеченным оказалось увольнение Дмитрия Рябыкина из штаба Боба Хартли в «Локомотиве». Обозреватель «Чемпионата» связался с Дмитрием и обо всём его расспросил.

«А чего обижаться? Не считаю нужным обижаться»

— Как вам объявили об уходе из «Локомотива»?

— Вызвали в кабинет к Юрию Яковлеву (президент «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») и сказали, что принято решение о прекращении сотрудничества со мной.

— О причине увольнения вы спросили?

— Причину не узнавал, зачем? Люди приняли решение, нет смысла. Что от этого изменится? Я понимаю, из-за чего. Плохое большинство: команда идёт на первом месте в конференции, а по большинству – на предпоследнем.

Большой резерв есть у команды. Так что логично, что принято такое решение.

— Почему проседало большинство? Вы — бывший защитник, как получилось, что за большинство отвечали именно вы?

— Так Боб распределил обязанности. Сергей Звягин отвечал за меньшинство, а я – за защитников и большинство. За вратарей отвечал Андрей Малков.

— Считаете, что домашнее поражение от «Барыса» со счётом 0:4 стало ключевым?

— Думаю, что да.

— Что вообще произошло в том матче?

— Не знаю, готовились к нему как обычно.

— Не обидно, что крайним сделали вас?

— А чего обижаться? Не считаю нужным обижаться. Есть поговорка: «На обиженных воду возят». Я благодарен, что у меня получилось поработать в Ярославле, но вот так в итоге сложилось.

Дмитрий Рябыкин и Боб Хартли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Хартли пожелал мне успехов, это он инициировал моё приглашение в «Локомотив»

— Удалось прочувствовать, что «Локомотив» — особенная организация, со своими правилами, законами и требованиями?

— Да, чуть-чуть понятно, что многое здесь отличается от других клубов.

— Состоялся ли у вас разговор с главным тренером команды Бобом Хартли?

— Он пожелал мне успехов, мы виделись с Бобом перед моим возвращением в Москву. На базе, они собирались на игру. Я вернулся, мне нужно было сдать номер на базе, а вещи уже были собраны.

— Какова методика работы Хартли в Ярославле? Такая же, как была в Омске?

— Примерно да, есть совсем небольшие различия. Минимальные, скажем так. Всё-таки всё движется, хоккей развивается, ничего не стоит на месте.

— Как человек Боб тоже никак не изменился?

— Нет, у меня с ним были хорошие отношения как в «Авангарде», так и здесь. Это Боб инициировал моё приглашение в «Локомотив».

— Будете поддерживать с ним контакт как со старшим товарищем и учителем?

— Мы так и так с ним общались, когда он улетал в Канаду. Ничего не поменяется и сейчас. Примерно раз в неделю мы с Бобом разговариваем и обмениваемся различными мнениями.

Дмитрий Рябыкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Я никогда не позволял себе кого-то унижать и оскорблять, не такой человек»

— Считаете ли вы, что этот «Локомотив» способен выиграть Кубок Гагарина второй год подряд?

— А почему нет? Будет сложно, потому что защитить титул всегда сложнее, нежели его выиграть. Костяк у команды сохранился. Однако думаю, что требуется усиление.

— Ходили слухи, что у вас были разногласия с лидерами «Локомотива». Это правда?

— Павел, вы же многих лидеров знаете, позвоните им и спросите. Устал уже это комментировать. Из меня сделали какого-то зверя, чуть ли не бью хоккеистов, что за бред? Отношения с ребятами были нормальные, рабочие. Я никогда не позволял себе кого-то унижать и оскорблять, не такой человек. Мы же взрослые люди. XXI век, позвоните и спросите, вам всё расскажут.

— Какие отношения у вас были с Александром Радуловым?

— Опять же, нормальные рабочие отношения. Саня — эмоциональный парень, однако у меня с ним никогда не было никаких конфликтов.

— А с иностранцами?

— Их немного в «Локомотиве», но тоже были хорошие отношения. Позвоните тому же Мартину Гернату и узнайте.

— Удалось попрощаться с ребятами после ухода?

— Нет, не получилось. Я ждал Юрия Яковлева, а ребята готовились к игре, уехали на базу. Наша встреча с президентом «Локомотива» закончилась так поздно, что ребята к тому времени уже разошлись по номерам и отдыхали.

— Готовы дальше искать работу в КХЛ или планируете отдохнуть?

— Я готов, чего отдыхать? Я не так долго поработал, силы есть.