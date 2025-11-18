«Трактор» устроил яркое шоу в первом матче без Гру! Но всё равно проиграл

До вчерашнего дня главной интригой предстоящего уральского дерби можно было назвать первое возвращение Евгения Кузнецова в родные пенаты с 2014 года. Воспитанник челябинского хоккея на «Арене-Трактор» последний раз играл перед отъездом в НХЛ – в прошлом же году, когда он вернулся в Россию, то выезд СКА в Челябинск пропускал.

Но вчерашние события сместили фокус. Накануне Бенуа Гру, который в прошлом сезоне довёл челябинцев до финала Кубка Гагарина, неожиданно объявил о своём уходе. Канадские помощники, которых Гру же и привёз с собой ещё в прошлом году, пока что остались, один из них – Рафаэль Рише, стал и. о. главного тренера. По крайней мере, в матче с «Магниткой» — а дальше, очевидно, всё будет зависеть от результатов.

Для Рише это не дебют в качестве главного тренера – в концовке прошлой регулярки он уже установил рекорд КХЛ как самый молодой наставник в истории, подменив Гру во встрече с «Авангардом» — и выиграл её. Теперь, конечно, ситуация совсем иная.

Тогда «Трактор» был на коне, сейчас – в полуразобранном состоянии. Под стать этому он и начал матч – вяз в своей зоне, едва касался шайбы, а «Магнитка» чувствовала себя крайне вольготно, не встречая никакого сопротивления. Гол не заставил себя ждать. Роман Канцеров спокойно принял передачу в своей зоне, проехал по флангу, объехал Джоша Ливо, ушёл от Джордана Гросса и разобрался с Крисом Дриджером.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

От пропущенной шайбы хозяева резко проснулись и включились в игру. Мог забивать Коршков, вскоре Ливо выскочил «один в ноль», но попал в штангу. Атака продолжилась, Михаил Григоренко хотел с пятачка сделать передачу, однако рикошетом от конька защитника шайба влетела в ворота.

Практически сразу после этого «Трактор» оказался в меньшинстве, неудачно проведя смену, но действовал «четыре на пять» практически безупречно. Однако «Магнитка» продолжала упорствовать и уже в равных составах додавила. Крис Дриджер не зафиксировал шайбу после броска Робина Пресса, потерял позицию, рухнул на лёд, а Руслан Исхаков подхватил отскок, долго выцеливал и бросил уже в практически пустые ворота.

Во втором периоде игра на встречных курсах продолжилась, и, пожалуй, «Трактор» в ней смотрелся ничуть не хуже разудалой атаки «Магнитки». Но Набоков тащил, и Дриджер, которого много и заслуженно критикуют, решил от него не отставать. Когда челябинцы были вынуждены четыре минуты подряд отбиваться в меньшинстве, канадский вратарь крутился как белка в колесе. Даже Андрей Разин недоумённо ругался на скамейке, что шайба не заходила в ворота в 100-процентных моментах. Ближе к концовке «Магнитка» забросила третью – Александр Сиряцкий нанёс точный бросок под перекладину, с которым Дриджер уже не справился.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В третьем периоде «Трактор» продолжил атаковать, однако «Магнитка» подловила его на контратаке, Канцеров выдал под бросок Валерию Орехову, и тот сделал счёт 4:1. Но яркое шоу продолжилось – «Трактор» вспомнил, что он вообще-то – король камбэков. Отыграть три шайбы против этой «Магнитки», дело, конечно, непростое, однако челябинцы были невероятно настырными. В большинстве Григорий Дронов сделал счёт 2:4, а за четыре минуты до конца Рише заменил вратаря на шестого полевого, и Ливо отыграл ещё одну шайбу. «Магнитке» удалось отстоять победный счёт, но, хоть «Трактор» и потерпел очередное поражение (третье подряд), его игра оставила крайне приятное впечатление. Теперь будем смотреть динамику, как команда будет проявлять себя в следующих встречах.