«Авангард» засушил «Ладу» в Тольятти, а Евгений Кузнецов остался без очков в Челябинске.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» проиграло дерби без Кудашова, ЦСКА побеждает в Казани. Итоги дня в КХЛ

18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись семь матчей. Кратко подводим их итоги.

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Металлурга» Роман Канцеров. Ещё по шайбе в составе магнитогорской команды забросили Руслан Исхаков, Александр Сиряцкий и Валерий Орехов. Голы за «Трактор» забили Михаил Григоренко, Григорий Дронов и Джош Ливо.

Этот матч стал первым для «Трактора» после ухода главного тренера Бенуа Гру. Также во встрече принял участие воспитанник челябинского клуба нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов, не набравший очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Дублем в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Максим Денежкин. Ещё по голу за екатеринбургскую команду забили Ярослав Бусыгин, Артём Каштанов, Брукс Мэйсек и Рид Буше. За нижнекамский «Нефтехимик» шайбы забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Максим Федотов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте встречи счёт открыл нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски, которому ассистировали Константин Окулов и Джованни Фьоре. В середине второго периода вторую шайбу гостей забросил Михаил Котляревский с передач Майкла Маклауда и Джозефа Чеккони. Третий гол «Авангарда» на 46-й минуте забил Дмитрий Рашевский, которому ассистировали Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Дублем в составе «Северстали» отметился нападающий Адам Лишка. Ещё одну шайбу за череповецкую команду забросил Александр Скоренов. За минчан отличились Виталий Пинчук и Сэм Энас. В середине третьего периода гол «Динамо» был отменён после видеопросмотра из-за положения «вне игры». Четвёртую шайбу хозяев в пустые ворота забросил Данил Аймурзин. 991-е очко в карьере набрал нападающий Вадим Шипачёв.

Эта победа стала для «Северстали» третьей подряд. Минское «Динамо» прервало свою серию из трёх побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте первый гол в формате «5 на 3» забил нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов с передач Владимира Алистрова и Никиты Лямкина. На последней минуте первого периода голом в меньшинстве счёт сравнял Максим Соркин. Во втором периоде ЦСКА забросил две безответные шайбы, отличились Дмитрий Бучельников и Павел Карнаухов. На старте третьего периода Кирилл Долженков голом в большинстве установил счёт 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Беляев с передачи Джоуи Кина. На старте второго периода Джоуи Кин удвоил преимущество гостей с передач Александра Беляева и Данила Пивчулина. Третья шайба влетела в ворота «Динамо» в начале третьего периода — отличился Иван Морозов. «Динамо» в середине третьего периода забило два гола — отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Голом в пустые ворота в концовке встречи отметился Даниэль Усманов.

Этот матч стал первым для «Динамо» после увольнения главного тренера Алексея Кудашова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте матча счёт открыл игрок «Адмирала» Кайл Олсон, которому ассистировали Степан Старков и Георгий Солянников. «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу в большинстве на 37-й минуте в исполнении Василия Атанасова с передач Егора Виноградова и Бобби Нарделлы. «Торпедо» не смогло реализовать большинство в овертайме, а по буллитам победу одержала владивостокская команда. Победный бросок на счету Игоря Гераськина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 19 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2