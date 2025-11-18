Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 18 ноября, обзоры, видео голов, турнирная таблица расписание матчей 19 ноября

«Динамо» проиграло дерби без Кудашова, ЦСКА побеждает в Казани. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 18 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Авангард» засушил «Ладу» в Тольятти, а Евгений Кузнецов остался без очков в Челябинске.

18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись семь матчей. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Пресс, Маклюков) – 03:18 (5x5)     1:1 Григоренко (Ливо, Кравцов) – 08:18 (5x5)     1:2 Исхаков (Петунин, Пресс) – 11:23 (5x5)     1:3 Сиряцкий (Ткачёв, Коробкин) – 38:19 (5x5)     1:4 Орехов (Канцеров, Фёдоров) – 47:14 (5x5)     2:4 Дронов (Кравцов, Ливо) – 50:31 (5x4)     3:4 Ливо (Глотов, Григоренко) – 55:42 (6x5)    

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Металлурга» Роман Канцеров. Ещё по шайбе в составе магнитогорской команды забросили Руслан Исхаков, Александр Сиряцкий и Валерий Орехов. Голы за «Трактор» забили Михаил Григоренко, Григорий Дронов и Джош Ливо.

Этот матч стал первым для «Трактора» после ухода главного тренера Бенуа Гру. Также во встрече принял участие воспитанник челябинского клуба нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов, не набравший очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бусыгин (Горбунов, Черников) – 09:00 (5x5)     1:1 Точилкин (Федотов, Сериков) – 19:35 (5x4)     2:1 Денежкин (Хрипунов, Бусыгин) – 26:53 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 27:32 (5x5)     4:1 Денежкин (Хрипунов, Блэкер) – 29:21 (5x5)     5:1 Мэйсек (Юдин, Да Коста) – 31:18 (5x5)     5:2 Митякин (Барулин, Белозёров) – 34:11 (5x5)     6:2 Буше (Да Коста) – 56:18 (5x5)     6:3 Федотов (Точилкин, Шафигуллин) – 58:51 (5x5)    

Дублем в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Максим Денежкин. Ещё по голу за екатеринбургскую команду забили Ярослав Бусыгин, Артём Каштанов, Брукс Мэйсек и Рид Буше. За нижнекамский «Нефтехимик» шайбы забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Максим Федотов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Окулов, Фьоре) – 01:12 (5x5)     0:2 Котляревский (Маклауд, Чеккони) – 34:51 (5x5)     0:3 Рашевский (Мартынов, Шарипзянов) – 45:27 (5x5)    

На второй минуте встречи счёт открыл нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски, которому ассистировали Константин Окулов и Джованни Фьоре. В середине второго периода вторую шайбу гостей забросил Михаил Котляревский с передач Майкла Маклауда и Джозефа Чеккони. Третий гол «Авангарда» на 46-й минуте забил Дмитрий Рашевский, которому ассистировали Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Скоренов (Квочко) – 15:26 (5x5)     1:1 Пинчук (Шипачёв) – 16:59 (5x4)     2:1 Лишка (Веряев, Подшивалов) – 23:26 (5x5)     2:2 Энас (Смит) – 33:06 (5x5)     3:2 Лишка (Камалов, Ващенко) – 35:05 (5x5)     4:2 Аймурзин (Чебыкин) – 59:42 (en)    

Дублем в составе «Северстали» отметился нападающий Адам Лишка. Ещё одну шайбу за череповецкую команду забросил Александр Скоренов. За минчан отличились Виталий Пинчук и Сэм Энас. В середине третьего периода гол «Динамо» был отменён после видеопросмотра из-за положения «вне игры». Четвёртую шайбу хозяев в пустые ворота забросил Данил Аймурзин. 991-е очко в карьере набрал нападающий Вадим Шипачёв.

Эта победа стала для «Северстали» третьей подряд. Минское «Динамо» прервало свою серию из трёх побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Сафонов (Алистров, Лямкин) – 18:53 (5x3)     1:1 Соркин (Абрамов) – 19:38 (4x5)     1:2 Бучельников (Нестеров) – 32:01 (5x4)     1:3 Карнаухов (Коваленко, Спронг) – 36:31 (5x5)     1:4 Долженков (Коваленко, Нестеров) – 45:15 (5x4)    

На 19-й минуте первый гол в формате «5 на 3» забил нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов с передач Владимира Алистрова и Никиты Лямкина. На последней минуте первого периода голом в меньшинстве счёт сравнял Максим Соркин. Во втором периоде ЦСКА забросил две безответные шайбы, отличились Дмитрий Бучельников и Павел Карнаухов. На старте третьего периода Кирилл Долженков голом в большинстве установил счёт 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

На 19-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Беляев с передачи Джоуи Кина. На старте второго периода Джоуи Кин удвоил преимущество гостей с передач Александра Беляева и Данила Пивчулина. Третья шайба влетела в ворота «Динамо» в начале третьего периода — отличился Иван Морозов. «Динамо» в середине третьего периода забило два гола — отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Голом в пустые ворота в концовке встречи отметился Даниэль Усманов.

Этот матч стал первым для «Динамо» после увольнения главного тренера Алексея Кудашова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Олсон (Старков, Солянников) – 02:53 (5x5)     1:1 Атанасов (Виноградов, Нарделла) – 36:05 (5x4)     1:2 Гераськин – 65:00    

На третьей минуте матча счёт открыл игрок «Адмирала» Кайл Олсон, которому ассистировали Степан Старков и Георгий Солянников. «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу в большинстве на 37-й минуте в исполнении Василия Атанасова с передач Егора Виноградова и Бобби Нарделлы. «Торпедо» не смогло реализовать большинство в овертайме, а по буллитам победу одержала владивостокская команда. Победный бросок на счету Игоря Гераськина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ:

Матчи 19 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Комментарии
