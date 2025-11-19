Снайперские подвиги Кучерова! Вошёл в историю, обойдя легенду НХЛ

«Нью-Джерси» идёт в группе лидеров на Востоке, второй год подряд бодро начав сезон, однако проблемы с составом у «дьяволов» уже начались – Джек Хьюз получил травму на командном ужине и в ближайшее время не поможет партнёрам.

«Тампа», напротив, только начинает восхождение после кошмарного старта, который, к слову, затронул и наших парней: Василевского и Кучерова. Андрей пока является бледной тенью самой себя, а Никита идёт по показателю «ровно очко за игру», а это для него не самые приятные цифры. Хотя в последнем матче Куч забросил в ворота «Ванкувера», немного поправив статистику.

В матче с «Нью-Джерси», чтобы начать творить снайперские подвиги, российскому бомбардиру понабилось 20 минут: Сирелли поборолся у борта и отвоевал шайбу, а Кучеров, расположившись в одиночестве на пятаке, не оставил Маркстрёму шансов. Этот гол стал для Никиты историческим – 366-м в составе «Тампы». По этому показателю он обошёл Мартена Сан-Луи – впереди только Лекавалье (383) и Стэмкос (555).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но главным заводилой на ледовой площадке стал Джейк Гюнцель, который оформил хет-трик, раскидав свои шайбы аккурат по периодам. Точку американец поставил в большинстве с передачи того же Кучерова, который нашёл партнёра на дальней штанге.

«Тампа» продолжает традицию побеждать через матч, которая началась совсем недавно. А Андрей Василевский провёл второй хороший матч подряд после конфуза в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», когда российский голкипер сыграл 40 минут и пропустил пять шайб с 13 бросков. Сегодня Вася сделал несколько важных спасений при счёте 0:0, выручил команду во втором отрезке в момент, когда игра могла перевернуться и отразил 31 бросок, став третьей звездой матча.