Тампа-Бэй — Нью-Джерси — 5:1, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров — в топ-3 снайперов молний

Снайперские подвиги Кучерова! Вошёл в историю, обойдя легенду НХЛ
Максим Макаров
Никита Кучеров
Андрей Василевский совершил 31 спасение и стал третьей звездой матча.

«Нью-Джерси» идёт в группе лидеров на Востоке, второй год подряд бодро начав сезон, однако проблемы с составом у «дьяволов» уже начались – Джек Хьюз получил травму на командном ужине и в ближайшее время не поможет партнёрам.

«Тампа», напротив, только начинает восхождение после кошмарного старта, который, к слову, затронул и наших парней: Василевского и Кучерова. Андрей пока является бледной тенью самой себя, а Никита идёт по показателю «ровно очко за игру», а это для него не самые приятные цифры. Хотя в последнем матче Куч забросил в ворота «Ванкувера», немного поправив статистику.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Гюнцель – 11:40     2:0 Кучеров (Чирелли) – 19:38     3:0 Гюнцель (Рэддиш, Бьёркстранд) – 30:38 (pp)     3:1 Хишир (Грицюк, Братт) – 37:47     4:1 Рэддиш (Пойнт, Мозер) – 44:49     5:1 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 47:48 (pp)    

В матче с «Нью-Джерси», чтобы начать творить снайперские подвиги, российскому бомбардиру понабилось 20 минут: Сирелли поборолся у борта и отвоевал шайбу, а Кучеров, расположившись в одиночестве на пятаке, не оставил Маркстрёму шансов. Этот гол стал для Никиты историческим – 366-м в составе «Тампы». По этому показателю он обошёл Мартена Сан-Луи – впереди только Лекавалье (383) и Стэмкос (555).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но главным заводилой на ледовой площадке стал Джейк Гюнцель, который оформил хет-трик, раскидав свои шайбы аккурат по периодам. Точку американец поставил в большинстве с передачи того же Кучерова, который нашёл партнёра на дальней штанге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» продолжает традицию побеждать через матч, которая началась совсем недавно. А Андрей Василевский провёл второй хороший матч подряд после конфуза в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», когда российский голкипер сыграл 40 минут и пропустил пять шайб с 13 бросков. Сегодня Вася сделал несколько важных спасений при счёте 0:0, выручил команду во втором отрезке в момент, когда игра могла перевернуться и отразил 31 бросок, став третьей звездой матча.

