«Дизреспект». Патрик Руа был в бешенстве от грязного силового приёма Рантанена на Романове

«Даллас» перед матчем с «Айлендерс» шёл на серии из пяти побед, которая позволила подопечным Глена Галуцена подняться на вторую строчку в дивизионе.

«Айлендерс» же после четырёх успехов кряду, три из которых – в овертайме, проиграл в Денвере. В состав «островитян» вернулся Максим Цыплаков, последний матч пропускавший.

В первые 30 минут встречи не происходило ничего интересного – не было ни голов, ни удалений, ни каких-либо опасных моментов. Однако затем игра раскочегарилась. Во втором периоде команды обменялись голами – на шайбу Калума Ритчи ответил Джейсон Робертсон.

Но в третьем периоде «Даллас» собственноручно сломал себе игру. Сначала грубую ошибку совершил Джейк Эттингер, который не смог укротить шайбу, выкинул её на пятак, откуда Бо Хорват спокойно направил её за ленточку.

А через четыре минуты «звёзды» получили четыре минуты большинства, однако вместо того, чтобы попробовать сравнять счёт, дали сопернику упрочить преимущество – Кайл Палмьери убежал в отрыв и не оставил шансов Эттингеру.

Робертсон за две минуты до конца третьего периода оформил дубль, но самое интересное произошло уже после. Микко Рантанен после небольшого контакта со Скоттом Мейфилдом потерял равновесие и влупил по Александру Романову, который на полном ходу ударился об борт. Судья удалил финна до конца матча, но на этом момент исчерпан не был. Когда Рантанен покидал лёд, главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа начал жёстко высказывать форварду «Далласа» за этот силовой приём.

А «Старз» к тому же взяли и сравняли счёт на последней секунде. Правда, гол не был засчитан из-за помехи вратарю, поэтому гости сумели удержать трудовую победу.

Патрик Руа был эмоционален после матча, сказав журналистам следующее: «Это дизреспект. Когда видишь перед собой игрока, находящегося у борта, нужно остановиться. Все это знают».