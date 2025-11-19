Выстрел себе в ногу. Московское «Динамо» совершило крупную ошибку, уволив Кудашова

Слухи о возможном увольнении Алексея Кудашова ходили уже очень давно. Московское «Динамо» забарахлило на старте сезона, проиграв в четырёх встречах из пяти и одержав первую победу в основное время только в седьмом матче чемпионата.

Кудашову доверились. Не стали увольнять. И результаты улучшились. «Динамо» вернулось в зону плей-офф, запрыгнув на пятое место в Западной конференции, и к этому моменту проиграло лишь три встречи из последних семи.

И именно сейчас, когда дела у клуба наладились, Алексея Николаевича уволили. Причём довольно стремительно.

На данный момент главная версия увольнения тренера, царящая в СМИ, гласит, что у того возникли серьёзные разногласия или даже конфликт с генеральным директором клуба Сергеем Сушко. Насколько эта информация точная, неизвестно, однако уже долгое время казалось, что отставка Кудашова — вопрос времени. Ещё полтора года назад, после плей-офф-2024, когда у специалиста завершился контракт, вокруг его будущего ходило много слухов. Поговаривали, что его хотели убрать из московского клуба (хотя тренер только-только добился важной вехи, приведя бело-голубых к Кубку Континента).

В итоге стали появляться призывы к высшему руководству, чтобы Кудашова оставили, — и его продлили на два года. Воззвания помогли. И команда добралась до бронзовых медалей.

А сейчас, когда «Динамо» преодолело кризис и вернулось в число главных претендентов на Кубок Гагарина, тренера всё же уволили. Несмотря на все достижения и очевидные плюсы работы Кудашова.

Это решение тяжело понять. Руководство добровольно выстрелило себе в колени.

Чемпионская команда — это в первую очередь Команда, где люди готовы пойти навстречу друг другу и работать на общее дело, забыв о собственном эго. Менеджмент «Динамо» же убирает качественного специалиста, человека, который, несмотря на жёсткий характер, находит подход к хоккеистам и тонко чувствует свой коллектив. Именно поэтому он знал про спад — тот самый, запланированный. Именно поэтому он и вывел команду из кризиса довольно оперативно.

Алексей Кудашов с игроками «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо этого, Кудашов всё больше чувствовал команду и подстраивался под внешние изменения — увеличение количества матчей, новые паузы и сроки проведения чемпионата, проблемы с легионерами. То есть он ещё и гибкий специалист.

А главное – результаты при Алексее Николаевиче постепенно становились всё лучше и лучше.

После вылетов во втором и первом раундах в дебютных сезонах Кудашова — в эпоху, когда «Динамо», по сути, потеряло статус топ-команды, специалист сначала привёл москвичей к Кубку Континента, создав настоящего монстра, а в прошлом сезоне взял бронзовые награды — первые медали за пять лет и только вторые с победы в Кубке Гагарина в сезоне-2012/2013. Сложно представить, но после того чемпионства, с которого прошло уже более 10 лет назад, бело-голубые только при Алексее Николаевиче сумели преодолеть второй раунд.

Более того, Кудашов на момент увольнения из «Динамо» уже был третьим в истории бело-голубых (не только в КХЛ) по общему количеству проведённых матчей — 318. Больше только у Владимира Крикунова (413) и Аркадия Чернышёва (838).

Вероятно, не будет преувеличением сказать, что Кудашов — второй лучший тренер в истории «Динамо» в рамках КХЛ. Сразу после тренера-чемпиона Олега Знарка.

Конечно, четыре сезона — это довольно весомый срок, за который добраться до Кубка Гагарина не удалось, однако положительные результаты были: сейчас мы говорим о «Динамо» как о топ-клубе и законном претенденте на титул. В том числе и в нынешнем сезоне. Это во многом заслуга Кудашова.

Можно сказать, что Алексей Николаевич повторил путь Игоря Никитина в «Локомотиве», начав новую эпоху в истории команды. Игорю Валерьевичу, конечно, удалось в итоге завоевать Кубок Гагарина, но он также шёл к этому постепенно и поступательно. Просто каждому требуется своё время — тем не менее этот сезон вполне мог стать триумфальным для динамовцев, да и тренер заслужил соответствующего доверия.

Не стоит забывать и о том факте, что в том же «Локомотиве» главный тренер со своим штабом шли рука об руку с менеджментом и руководством. Пока в Москве трудился Алексей Сопин, можно было говорить о подобном сценарии, однако после ухода специалиста Кудашов словно остался в одиночестве. О чём говорить, если бело-голубым в межсезонье пришлось подписывать главную звезду КХЛ Никиту Гусева на пробный (!) контракт. Явные просчёты менеджеров «Динамо» привели к проблемам, с которыми пришлось разбираться Алексею Николаевичу.

И, напомним, он сумел сделать это, помог бело-голубым включиться в гонку за лидерство в конференции. И даже больше: он позволил москвичам вернуть себе статус одних из главных претендентов на Кубок Гагарина.

Но руководство «Динамо», имея на руках всё для завоевания столь желанного трофея, отказалось от главного творца потенциального успеха.

Это решение москвичей. Пусть так. Вот только такими темпами команда может однажды перейти в руки к тренеру, для которого станет лишь игрушкой. Разве такой исход будет лучше?