Клубы НХЛ и НБА из Далласа схлестнулись в суде. Кто-то из них покинет город?

Руководство баскетбольного «Далласа» сделало примерно всё, чтобы весь спортивный Техас ненавидел его. Обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса с одним драфт-пиком в довесок шокировал всю баскетбольную Америку год назад. Хоккейный эквивалент такого перехода найти очень сложно: это приблизительно как обменять версию Патрика Кейна из 2009-го на Евгения Малкина образца трёхлетней давности. Молодой талант, который умел в атаке всё, менялся на суперзвёздного, но куда более возрастного игрока с большой историей травм.

Обмен из-за своей абсурдности породил много конспирологических разговоров о том, что руководство НБА хотело, чтобы большой рынок Лос-Анджелеса получил большую звезду. Этому сопутствовали и странности, которыми делились инсайдеры, и тот факт, что «Маверикс» получили первый общий пик драфта, имея мизерные шансы в лотерее. Возрастной «Даллас» ужасно начал сезон НБА, выгнал генменеджера Нико Харрисона, на которого свалили большую часть вины, однако фанатская база всё равно теперь ненавидит владельцев команды — миллиардеров из Вегаса. А скоро для ненависти может появиться ещё один повод.

«Маверикс» и хоккейные «Старз» делят одну арену. Это частая ситуация для НХЛ и НБА, но обстоятельства разнятся. Один и тот же владелец может контролировать два клуба (это случай новорождённой «Юты»). Арена может принадлежать хоккейному клубу, что отсылает нас к истокам НБА — ассоциацию и придумали как развлечение на то время, когда шайбы по льду не летают. Стадион может вообще принадлежать городу, как в Далласе, — и соседство двух клубов может скоро быть нарушено.

В конце октября «Маверикс» подали в суд на хоккейных соседей и утверждали, что те препятствуют их стремлениям улучшить арену в Далласе. «Старз» не остались в стороне и отправили встречный иск. В заявлении «Маверикс» было указано, что хоккейный клуб «держит стадион в заложниках», отказываясь сотрудничать в вопросах ремонта стадиона. «Старз» же, в свою очередь, заявили о том, что это «Маверикс» хотят полностью захватить арену и выжить хоккейный клуб из города.

Арена, поссорившая два клуба Фото: Lance King/Getty Images

Понятно, что на фоне истории с Дончичем симпатии местных фанатов будут на стороне «Старз». Тем более многие подозревают, что семья Адельсонов, которая владеет командой, хочет перевезти её в Лас-Вегас, где они и нажили состояние. Хозяин «Старз» Том Гальярди — противоположность этому. Бизнесмен из Ванкувера спас обанкротившийся в 2011-м клуб и превратил в его в одну из самых стабильных организаций НХЛ. Гальярди редко светился на публике, доверившись своим менеджерам, и 12 лет работы Джима Нилла превратили «звёзд» в постоянного фаворита лиги.

Опрос фанатов от The Athletic этой весной поставил Гальярди на четвёртое место среди владельцев лиги. «Гальярди вытащил команду из худшего отрезка в её истории. Благодаря ему у нас есть не только успешный клуб, город провёл драфт, принял «Зимнюю классику». Каждый свободный агент за последние годы рассматривал «Даллас» как место, где ему хотелось бы играть. Всё, что нам нужно, — это Кубок Стэнли», — писал анонимный болельщик, когда делал свой выбор.

Так в чём же суть иска? В 1999-м город подписал соглашение с двумя клубами на следующих условиях: управление ареной передавалось компании, в которой «Маверикс» и «Старз» имели равную долю. При этом оба клуба условились держать свои штаб-квартиры в городской черте Далласа (обе команды, конечно же, платят хорошие налоги). В случае, если кто-то из этих команд нарушал договор, второй арендатор мог выкупить долю нарушителя в арене.

«Старз» ещё в 2003-м съехали во Фриско, пригород мегаполиса, однако старого владельца «Маверикс» это как будто и не волновало. А вот новые хозяева решили зацепиться за этот пункт. Как утверждают адвокаты «Старз», в октябре прошлого года баскетбольный клуб прислал им письмо, где говорилось, что клуб нарушил условия сделки и его доля выкупается. В конверте лежали $ 110 наличными, двумя бумажками: вот таким образом «баскетболисты» хотели произвести выкуп. Смешно? Судя по событиям, которые произошли в «Маверикс», смотрится достоверно. «Старз» заявляют, что «Маверикс» не могут принять такое решение сами — это в ведении городских властей.

Патрик Дюмон, один из совладельцев «Маверикс» Фото: Tim Heitman/Getty Images

«Маверикс» просят суд признать клуб единственным оператором арены, а также требуют от «Старз» компенсацию за моральный ущерб и тот факт, что они якобы не вкладывались в реконструкцию арены. «Старз» же уверяют, что ничего не нарушали, что их оппоненты сами зарегистрированы в Вегасе, а баскетбольный фарм-клуб годами играл на тренировочной площадке хоккеистов во Фриско.

Однако оставим эти детали юристам. Болельщиков интересует другое: не приведёт ли эта ситуация к тому, что какая-то из команд покинет город? Ещё до того, как команды начали судиться, в прессу утекали слухи о том, что клуб может начать строительство новой арены где-нибудь в пригороде, так как срок аренды истекает в 2031-м. Казалось бы, с учётом максимальной автомобилизации американцев это не так страшно — но представьте, что условная «ЦСКА-Арена» располагалась бы в Мытищах. Как думаете, это увеличило бы посещаемость?

Городские власти вряд ли заинтересованы в том, чтобы кто-то из арендаторов съезжал: более известные Америке «Ковбойс» из НФЛ и «Рейнджерс» из МЛБ играют в Арлингтоне, другом городе недалеко от Далласа. Для главного города Техаса профессиональная команда — это и экономическая выгода, и репутационная. Однако теперь мэрии надо будет приложить большие усилия: оба клуба бомбардируют друг друга встречными обвинениями, а обстановка накаляется.