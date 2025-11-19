Топ-события четверга: Овечкин против Макдэвида, «Авто» — «Магнитка», НБА и Евролига

За чем следить 20 ноября: «Миннесота» — «Каролина» в НХЛ, матчи московского «Динамо» и «Трактора» в КХЛ, а также «Кливленд» — «Хьюстон»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 20 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли забивать Овечкин?

После неудачного старта сезона капитан «Вашингтона» забил уже три гола в последних четырёх матчах, и он не собирается сбавлять темп. В предыдущей встрече Овечкин и вовсе забросил победную шайбу. А в этот раз «столичным» предстоит столкнуться с «Эдмонтоном», чей последний рубеж вызывает определённые вопросы. Хороший шанс забить гол под номером 904?

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся ли остановить Дюранта и компанию?

«Хьюстон» и до прихода Дюранта играл в регулярном чемпионате замечательно, но после того, как Кевин оказался в «Рокетс», команда сильно прибавила в нападении. В этом сезоне клуб проиграл всего три матча, а за последние 10 игр и вовсе всего лишь один. Правда, «ракетам» будет противостоять один из лидеров Востока «Кливленд», который всегда представляет опасность. Кто победит в непростой встрече?

🏒 5:30: «Миннесота Уайлд» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернёт ли Капризов «Миннесоту» в зону плей-офф?

«Уайлд» испытывают определённые проблемы на старте сезона, однако постепенно преодолевают их. «Дикари» выиграли четыре из последних пяти матчей и приблизились к зоне плей-офф на расстояние всего одного очка. А Кирилл Капризов тем временем продолжает активно набирать очки: у него уже 7 (4+3) очков в последних семи встречах. Пора возвращаться в топ-8 конференции?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Автомобилист» свою успешную серию?

Екатеринбургская команда после череды неудач выиграла два матча и укрепилась на четвёртом месте на Востоке. Тем не менее до второго места ей не хватает всего двух очков. «Металлург» же выиграл пять из последних шести встреч, магнитогорцы продолжают уверенно лидировать и в конференции, и в КХЛ. Так что «Автомобилисту» не будет просто.

О последней победе команды из Екатеринбурга: Видео Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в домашнем матче

🏒 17:00: «Трактор» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким будет «Трактор» после ухода Бенуа Гру?

Канадский специалист шокировал общественность, покинув челябинский клуб в ходе регулярного чемпионата. Теперь его место занял Рафаэль Рише, который в первом матче на посту и. о. главного тренера потерпел поражение. Как специалист покажет себя и каким будет «Трактор» при нём? Матч с «Амуром» наверняка даст ответы.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что будет с бело-голубыми при новом тренере?

Московское «Динамо» неожиданно уволило Алексея Кудашова и назначило на его место бывшего помощника специалиста Вячеслава Козлова. Дебют в роли главного тренера у великого экс-хоккеиста вышел скомканным – бело-голубые проиграли «Спартаку». Тем не менее теперь «Динамо» предстоит сыграть с худшей командой КХЛ, не видавшей побед с середины октября. Хорошая возможность одержать первую победу при Козлове или же «Сибирь» преподнесёт сенсацию?

🎦 🏀 20:30: «Анадолу Эфес» — «Барселона», регулярный чемпионат Евролиги, 12-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: каталонцы продолжат восхождение?

«Барселона» медленно и планомерно движется к вершине турнирной таблицы Евролиги. Совсем недавно клуб был за пределами десятки, а сейчас находится на четвёртом месте в одном очке от двух лидеров — «Хапоэля» и «Црвены Звезды». «Анадолу Эфес» звёзд с неба не хватает, но в последнее время выступает неплохо. Причём дома, в Турции, клуб всегда может удивить. Получится ли?