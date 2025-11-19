Скидки
Расписание спортивных матчей 20 ноября 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Овечкин против Макдэвида, «Авто» — «Магнитка», НБА и Евролига
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 ноября 2025 года
Аудио-версия:
За чем следить 20 ноября: «Миннесота» — «Каролина» в НХЛ, матчи московского «Динамо» и «Трактора» в КХЛ, а также «Кливленд» — «Хьюстон»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 20 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли забивать Овечкин?

После неудачного старта сезона капитан «Вашингтона» забил уже три гола в последних четырёх матчах, и он не собирается сбавлять темп. В предыдущей встрече Овечкин и вовсе забросил победную шайбу. А в этот раз «столичным» предстоит столкнуться с «Эдмонтоном», чей последний рубеж вызывает определённые вопросы. Хороший шанс забить гол под номером 904?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Овечкина прорвало после 900-го гола:
Время неумолимо быстро. Почему 900-й гол Овечкина в НХЛ разочаровал
🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удастся ли остановить Дюранта и компанию?

«Хьюстон» и до прихода Дюранта играл в регулярном чемпионате замечательно, но после того, как Кевин оказался в «Рокетс», команда сильно прибавила в нападении. В этом сезоне клуб проиграл всего три матча, а за последние 10 игр и вовсе всего лишь один. Правда, «ракетам» будет противостоять один из лидеров Востока «Кливленд», который всегда представляет опасность. Кто победит в непростой встрече?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Леброн — легенда всего мирового спорта!
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
🏒 5:30: «Миннесота Уайлд» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернёт ли Капризов «Миннесоту» в зону плей-офф?

«Уайлд» испытывают определённые проблемы на старте сезона, однако постепенно преодолевают их. «Дикари» выиграли четыре из последних пяти матчей и приблизились к зоне плей-офф на расстояние всего одного очка. А Кирилл Капризов тем временем продолжает активно набирать очки: у него уже 7 (4+3) очков в последних семи встречах. Пора возвращаться в топ-8 конференции?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Капризов вырывает победы для своей команды:
Какой бросок Капризова в овертайме! Кирилл закончил «русский» матч в НХЛ
Видео
🏒 17:00: «Автомобилист» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Автомобилист» свою успешную серию?

Екатеринбургская команда после череды неудач выиграла два матча и укрепилась на четвёртом месте на Востоке. Тем не менее до второго места ей не хватает всего двух очков. «Металлург» же выиграл пять из последних шести встреч, магнитогорцы продолжают уверенно лидировать и в конференции, и в КХЛ. Так что «Автомобилисту» не будет просто.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
О последней победе команды из Екатеринбурга:
Видео
Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в домашнем матче

🏒 17:00: «Трактор» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким будет «Трактор» после ухода Бенуа Гру?

Канадский специалист шокировал общественность, покинув челябинский клуб в ходе регулярного чемпионата. Теперь его место занял Рафаэль Рише, который в первом матче на посту и. о. главного тренера потерпел поражение. Как специалист покажет себя и каким будет «Трактор» при нём? Матч с «Амуром» наверняка даст ответы.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как для челябинцев сложился первый матч после ухода Гру?
«Трактор» устроил яркое шоу в первом матче без Гру! Но всё равно проиграл
Видео
🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что будет с бело-голубыми при новом тренере?

Московское «Динамо» неожиданно уволило Алексея Кудашова и назначило на его место бывшего помощника специалиста Вячеслава Козлова. Дебют в роли главного тренера у великого экс-хоккеиста вышел скомканным – бело-голубые проиграли «Спартаку». Тем не менее теперь «Динамо» предстоит сыграть с худшей командой КХЛ, не видавшей побед с середины октября. Хорошая возможность одержать первую победу при Козлове или же «Сибирь» преподнесёт сенсацию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Увольнение Кудашова было ошибкой для москвичей:
Выстрел себе в ногу. Московское «Динамо» совершило крупную ошибку, уволив Кудашова
🎦 🏀 20:30: «Анадолу Эфес» — «Барселона», регулярный чемпионат Евролиги, 12-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каталонцы продолжат восхождение?

«Барселона» медленно и планомерно движется к вершине турнирной таблицы Евролиги. Совсем недавно клуб был за пределами десятки, а сейчас находится на четвёртом месте в одном очке от двух лидеров — «Хапоэля» и «Црвены Звезды». «Анадолу Эфес» звёзд с неба не хватает, но в последнее время выступает неплохо. Причём дома, в Турции, клуб всегда может удивить. Получится ли?

Статистика Евролиги
Что происходит с Дёминым?
Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку
