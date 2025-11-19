«Величайший игрок всех времён». Овечкин преодолел свой кризис — Америка в восхищении!

Начало сезона выдалось крайне тяжёлым для Александра Овечкина. После восхитительного сезона-2024/2025 в новом чемпионате голы капитану «Вашингтона» давались с трудом.

Овечкин даже повторил личный антирекорд, забив всего два гола в 12 матчах со старта регулярки. Долго не мог нанести тот самый, легендарный 900-й точный бросок в карьере.

Тем не менее после тяжёлого старта в последнее время дела стали налаживаться.

Александр уже забил шесть голов в 19 матчах и отличился трижды за шесть встреч. А попутно ещё и побил крупный рекорд.

Как в Америке отреагировали на оживление Овечкина и его новые достижения?

«Алекс разогревается»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер высказалась о голе Восьмёрки в последнем матче с «Лос-Анджелесом» — победном для «Вашингтона».

«Алекс Овечкин в последнее время нашёл свою игру, и во вторник он продолжил с того места, на котором остановился. 40-летний хоккеист оказался перед владениями голкипера во втором периоде и нанёс точный бросок после удобного паса Коннора Макмайкла из-за ворот, сделав счёт 2:0.

Это был второй матч подряд, в котором Овечкин забил гол. Он забрасывал в трёх из последних четырёх встреч. Россиянин также вошёл в историю, забив 903-й гол в карьере, ставший для него 442-м на «Кэпитал Уан-Арене», и опередив Горди Хоу по наибольшему количеству шайб в истории НХЛ на одном стадионе», — написала Сильбер.

Журналист ESPN Грег Вышински ёмко описал ситуацию: «Овечкин разогревается».

Обозреватель RMNB Иан Оланд подсчитал, с каким результатом Ови может завершить регулярный чемпионат, если сохранит текущий темп.

«Не успели оглянуться, а Овечкин уже «разжёгся».

Сейчас на счету Алекса шесть голов в 19 матчах в этом сезоне, что позволит ему завершить регулярный чемпионат с 25 шайбами. Ещё больше обнадёживает то, что Ови лидирует в команде с 8 (4+4) очками в последних семи встречах «Кэпиталз», — написал Оланд.

Пресс-служба НХЛ отреагировала на последний гол 40-летнего форварда вот так: «Мы вообще должны удивляться?!»

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Не остались в стороне и одноклубники Овечкина. Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд прокомментировал второе дыхание капитана: «Невероятно, не правда ли? У него просто потрясающее голевое чутьё. Он забил более 900 голов, так что мне легко это говорить. Но Ови так хорошо умеет находить нужную точку. Вы могли вновь заметить это в матче с «Лос-Анджелесом» — он заходит в правильную зону, быстро бросает, в одно касание. Он величайший игрок всех времён. Он лучший. Его результативность в последних матчах меня совершенно не удивляет», — сказал Дауд.

«Легендарный вингер, похоже, набирает обороты»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло разобрал новый рекорд нападающего «Вашингтона».

«Овечкин забил 903-й гол в своей карьере, принеся «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом» со счётом 2:1.

Эта шайба позволила ему не только вплотную подобраться к Яромиру Ягру (151) по количеству победных голов в истории лиги с учётом плей-офф, но и побить рекорд другого великого хоккеиста всех времён — Горди Хоу.

Овечкин нанёс 442-й точный бросок на «Кэпитал Уан-Арене», обойдя Хоу по количеству голов, забитых одним игроком на одной арене, в истории НХЛ. Горди забросил 441 шайбу на стадионе «Детройт Олимпия», играя за «Детройт Ред Уингз».

Овечкин провёл всю свою 20-летнюю карьеру в здании, ныне носящем название «Кэпитал Уан-Арена», ранее известном как «ЭмСиАй Центр» (1997–2006) и «Верайзон Центр» (2006–2017). Он забил свои первый и второй голы на домашней арене во время своего дебютного матча в НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» 5 октября 2005 года.

Хоу всю свою карьеру провёл в «Детройте» на стадионе «Олимпия», прежде чем уйти в ВХА, примерив джерси «Хьюстон Аэрос» и «Нью-Ингленд Уэйлерс». Вернувшись в НХЛ в сезоне-1979/1980, он играл за «Хартфорд Уэйлерс» на стадионе «Хартфорд Сивик Центр».

Забив гол «Лос-Анджелесу», Овечкин стал третьим игроком с сезона-2020/2021, которому удалось отличиться в двух матчах подряд в возрасте 40 лет и старше. По данным НХЛ, это также получалось у Кори Перри (три раза в сезоне-2025/2026) и Патрика Марло (один раз в сезоне-2020/2021). Последним игроком старше 40 лет, продлившим свою результативную серию до трёх матчей, был Мэтт Каллен (один раз в сезоне-2016/2017).

Легендарный вингер, похоже, набирает обороты», — написал Серулло.