«До последнего хотел остаться в «Спартаке». Не думал, что уйду». Интервью с Савиковым

Разговор с новичком СКА об обмене из московского клуба и работе с Игорем Ларионовым.

Егору Савикову пришлось ждать почти два месяца, чтобы выйти на лёд в новом сезоне КХЛ. Всё из-за контрактных споров со «Спартаком» – нового соглашения с красно-белыми защитник не достиг, а перейти в другой клуб он не мог, поскольку находился в статусе ограниченно свободного агента.

В конце октября с москвичами договорился СКА – 22-летний игрок перебрался в Северную столицу в рамках обмена и уже успел провести восемь матчей за новую команду, став одним из её важных элементов: из оборонительного корпуса армейцев больше времени на льду в среднем проводит только Тревор Мёрфи.

Через несколько дней после официального дебюта в Санкт-Петербурге Егор дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата». Савиков рассказал, как отреагировал на обмен, действительно ли собирался покинуть «Спартак» и рассматривал ли варианты за рубежом.

«Были опасения, что останусь в любительской лиге на более долгий срок»

– Как проходит адаптация в СКА?

– Всё замечательно. Рад, что перешёл. Спасибо партнёрам, тренерскому штабу и руководству за такой тёплый приём.

– Насколько довольны тем, что удалось показать в первых двух матчах?

– Всегда есть куда добавлять. Хорошо, что выиграли в первом матче. Во втором чуть-чуть не получилось. Надо добавлять.

– Тренерский штаб с пониманием отнёсся к вашей ситуации или сразу требовал включаться на все 100%?

– Я сам в первую очередь требую от себя включаться на максимум. Тренерский штаб мне сразу объяснил, как мы играем, рассказал о требованиях. Ко мне есть доверие, очень благодарен за это.

– Чего не хватает СКА, чтобы обыгрывать команды вроде «Локомотива»?

– Пропустили голы серией – сразу первый и второй. Где-то не хватило концентрации. Моменты были, где-то не хватило и реализации.

Егор Савиков Фото: ska.ru

– Какое-то время вы провели в любительской лиге. Как там оказались?

– Меня позвал друг, за что ему спасибо. Это тоже помогло – играть лучше, чем тренироваться. До этого я катался один, это совсем другие ощущения. Тяжело находиться вне команды без эмоций. Старался заниматься не только в одиночку, но и тренироваться с ребятами.

– Насколько знаю, это не самая простая любительская лига.

– Да, там играли и Рома Любимов, и Александр Шевченко – ребята с большим опытом в КХЛ. Не сказал бы, что это простые любители. Ребята там борются и очень упорно тренируются.

– Вы там даже лучшим игроком матча становились и какое-то огромное количество купонов получили. Они вам пригодились?

– Только если что-то из хоккейных магазинов, а так не особо.

– Были опасения, что задержитесь там на более долгий срок?

– Конечно, были. Хорошо, что всё закончилось вот так.

– Примеры Матвея Заседы и Павла Кукштеля, которые оказывались в схожих ситуациях, были перед глазами?

– Понимал, что это может затянуться надолго, но старался на этом не зацикливаться. Спасали частые тренировки – в день бывало по две-три. Поэтому старался об этом не думать.

«Буду делать всё, чтобы отработать контракт со СКА»

– Как узнали об обмене в СКА?

– Мне сообщил агент. Почти сразу после этого позвонил Игорь Николаевич Ларионов. Поприветствовал меня, узнал, в какой я форме. Он, в принципе, и до этого звонил мне пару раз, спрашивал, как у меня дела. Спасибо ему большое. Потому что было тяжело тренироваться одному, а такие звонки подбадривали, давали эмоции и энергию.

– То есть он звонил ещё до обмена?

– Да.

– Правда ли, что могли оказаться в СКА ещё летом?

– Не вдавался во все подробности разговоров, этим занимался агент. Знал, что должен был перейти ещё летом, но занимался преимущественно тренировками, чтобы оставаться в форме.

– Что испытали, когда узнали об обмене?

– Облегчение, конечно. Эмоции только положительные. За один день собрался и практически сразу поехал в Петербург.

– Вы подписали контракт на три года, как и со «Спартаком» в 19 лет. Можно ли сравнивать те ситуации?

– Не знаю, как это сравнить. В любом случае благодарен «Спартаку» – там мне дали путь в большой хоккей. Сейчас я немного в другой ситуации, и я благодарен СКА, что они вытащили меня из неё. Я многим обязан клубу. Три года – контракт, который я должен отработать.

– Почему именно такой срок?

– Рад, что пришёл в такую организацию. Обсуждали сразу контракт с большим сроком, потому что я понимал, что нужно отработать доверие.

– Сейчас далеко не все большие контракты выполняются.

– Понимаю. Буду делать всё возможное, чтобы отработать свой до конца.

– После обмена пошли сравнения с Александром Никишиным – молодой перспективный защитник, который переходит на большую роль в СКА из «Спартака». Насколько они уместны?

– Не люблю сравнивать ни с кем свою игру. Рад, что Саня хорошо провёл свою карьеру в СКА, и желаю ему только удачи в дальнейшем. Хорошо с ним общаюсь и общался в «Спартаке». Может быть, для меня его история будет примером.

Егор Савиков Фото: ska.ru

– На кого ещё ориентируетесь?

– Больше смотрю на защитников из НХЛ – Лэйна Хатсона, Кейла Макара, Куинна Хьюза.

– Конкуренция за место в основе СКА ощущается?

– Даже об этом не думал. Мне и без этого нельзя расслабляться. Мне нужно работать и доказывать, потому что я очень много пропустил. Да, конкуренция большая, но это и к лучшему.

– Как оцените работу с тренером защитников клуба Максимом Семёновым?

– С Максимом Петровичем разговариваем каждый день, он много подсказывает мне. За один день невозможно научиться всей системе. Ему большое спасибо, что объясняет мне все нюансы обороны и игры в меньшинстве. Есть акценты при игре в зоне защиты, но раскрывать их не буду (улыбается). Разговор идёт, и это мне нравится.

«Нет понимания, почему не играл в «Спартаке»

– Насколько тяжело было покидать «Спартак»?

– Конечно, тяжело. Ситуация, в которой я оказался, была очень неприятной. Но я благодарен «Спартаку» и тренерскому штабу – многие поддерживали, писали мне на протяжении всего времени. Конечно, было тяжело, но сейчас я хочу сконцентрироваться на работе в СКА.

– Вы говорили, что шансов остаться в «Спартаке» у вас не было. Но ещё летом в СМИ писали, что вы близки к новому контракту на два года. Так ли это?

– Всё, что об этом писали – неправда.

– В какой момент поняли, что пути со «Спартаком» разойдутся?

– Я так не думал. До последнего хотел остаться в «Спартаке». Но это уже в прошлом, теперь весь мой фокус на игре в СКА.

– Роман Беляев в конце лета — начале осени сказал, что вы выразили желание уйти из «Спартака».

– Оставлю это без комментариев.

– Были ли разговоры с Алексеем Жамновым за это время?

– Были.

– Травма, полученная в «Химике» в январе, сильно повлияла на ваши позиции в «Спартаке»?

– Не думаю, что сильно повлияла. У клуба было своё видение, у меня своё. Поэтому разошлись. Ничего плохого к «Спартаку» у меня не осталось.

– Понимали, почему не играли в основе?

– Нет понимания.

«Был в шоке, что ко мне подошёл Ларионов»

– После матча с «Сибирью» Игорь Ларионов рассказал историю вашего знакомства на Кубке Чёрного моря. Какой её помните вы?

– Был в шоке, что Игорь Николаевич тогда подошёл ко мне. Для меня это запоминающаяся позитивная история, потому что в будущем он продолжил узнавать обо мне, писал мне. Спасибо ему – он дал очень большой толчок моему развитию на взрослом уровне. Знаю, что он звонил Борису Миронову, рассказывал про меня.

История от Игоря Ларионова: Ларионов прокомментировал дебют Савикова за СКА

– Можно ли назвать ту встречу поворотной?

– Да, после этой встречи произошёл очень большой поворот в моей карьере. Он сыграл очень значимую роль для меня.

– Сильно ли изменились его методы с тех пор?

– Не сказал бы, что сильно. Он делает упор на атакующий хоккей и владение шайбой. Тот хоккей, который подходит мне. Надеюсь, это позволит мне раскрыться ещё больше.

– Есть разница в работе с одним и тем же тренером в сборной и клубе?

– Более короткий отрезок. А так особо разницы нет.

– Вам довелось поиграть на МЧМ, пусть и всего два матча. Насколько это уникальный опыт?

– Играть за сборную – большая ответственность. Жаль, что он так быстро закончился для нас. Это очень большой опыт. Я тогда познакомился со многими ребятами. В том числе с теми, кто сейчас играет в СКА.

«Ещё с весны рассматривал варианты в Америке»

– Помните свой первый гол на уровне КХЛ?

– Да, это было как раз здесь (смеётся).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

– Вспоминали ли этот эпизод, когда узнали об обмене?

– Нет, не было особо времени на это. Нужно было сразу вливаться в коллектив и работать на тренировках, чтобы заслужить место в составе.

– Голы в «Ледовом» в составах «Спартака» и СКА ощущаются по-разному?

– Тот гол был для меня особенным, потому что стал первым в КХЛ. Гол за СКА тоже особенный – это эмоциональный толчок для меня.

– После того сезона вы получили ассистентскую нашивку в «Спартаке», потом были вызваны на Матч звёзд. Наверное, ожидали, что ваша карьера в Москве сложится иначе?

– Думаю, да. Но я ни на кого не в обиде. Мало кто получает такую большую роль во втором сезоне на профессиональном уровне. В любом случае большое спасибо «Спартаку».

– Ещё во времена игры в «Ладе» вы рассказывали о предложениях из Америки. Можете рассказать подробнее?

– Это было очень давно. Звали в юниорские лиги во времена коронавируса. Подробностей, если честно, уже не помню.

Егор Савиков Фото: ska.ru

– Не жалеете, что не поехали?

– Всё, что ни делается, – к лучшему. Поэтому нет.

– Во время простоя в «Спартаке» не рассматривали вариант уехать за океан?

– Да, рассматривал ещё с весны. Никто не знал, что так всё затянется. Но моим приоритетом было продолжить карьеру в России. А уже по окончании контракта думать. Если будут варианты, то почему бы не попробовать?

– Вас не выбирали на драфте – это плюс или минус?

– Есть и плюсы, и минусы. Можно быть задрафтованным командой, в которой много защитников и нет места. А когда тебя не драфтовали, можно выбрать клуб самостоятельно. Для меня пример в этом плане – мой бывший одноклубник Максим Цыплаков.