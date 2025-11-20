Чудо-камбэк «Шанхая», в «Тракторе» планируют оставить тренером Рише. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных новостей и событий из мира хоккея за 19 ноября.

«Металлург» предоставил клубный самолёт болельщикам

После победы в дерби с «Трактором» «Металлург» принял решение, что на выезд с командой полетят болельщики. Клуб отдал свой чартерный самолёт фанатам, а сами игроки сели в автобус и поехали до Екатеринбурга. Таким образом «Металлург» хотел отблагодарить своих болельщиков за колоссальную поддержку. Это первый случай, когда команда отдала свой самолёт болельщикам, чтобы они отправились дальше на выезд. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему клуб так поступил.

«Дело в том, что решили добираться из Челябинска в Екатеринбург не на самолёте, а на автобусе. Потому что от Дворца спорта до гостиницы два часа езды на автобусе. На самолете — это час ехать в аэропорт, час лететь, час ехать до отеля. Погрузка‑разгрузка — долго. А так мы час выиграли.

При этом был зафрахтован чартер по маршруту Санкт‑Петербург — Челябинск — Екатеринбург — Магнитогорск. И чтобы борт не летел пустым, решили пригласить туда болельщиков. Организацией этой акции занимался спортивный директор Евгений Бирюков.

Поездка в Екатеринбург получилась комфортной, ехали на двух автобусах. Ребята даже остановились у указателя на город Касли в Челябинской области, где родился наш вратарь Илья Набоков. Пацаны сделали командную фотографию, думаю, Илье было приятно!

А своих болельщиков мы любим, они нас всегда поддерживают. Если просят фотографии или автографы, стараемся им не отказывать. Меня в Магнитогорске всегда узнают, если я прихожу в какой‑нибудь продуктовый магазин. Люди задают доброжелательные вопросы и говорят, что болеют за «Металлург». Очень приятно, что такое тёплое отношение к нам», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Андрей Разин Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Уволенный из московского «Динамо» Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков за поддержку

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков за поддержку. Видеозапись обращения выложил телеграм-канал фанатского сообщества бело-голубых.

«Дорогие болельщики! Я до глубины души тронут той поддержкой, которую вы мне оказали. До глубины души тронут той высокой оценкой, которую вы поставили моей работе. Мы с вами проделали очень большой путь в формировании команды. Полные трибуны — это результат того, что мы с вами сделали. Мне очень жаль, что я не могу вместе с вами довести эту команду до конца. Я верю в хоккеистов, верю в этих парней. Уверен, что вы их поддержите. Кто знает, может, мы ещё поработаем вместе. Вы самые лучшие болельщики! Ведь у нас одна жизнь и одна команда», — сказал Кудашов в обращении к болельщикам «Динамо».

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Тракторе» планируют оставить Рафаэля Рише главным тренером до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», в «Тракторе» планируют оставить Рафаэля Рише на посту главного тренера до конца нынешнего сезона. Напомним, Рише стал исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» после ухода канадского специалиста Бенуа Гру. Накануне «Трактор» в первом матче под руководством Рише проиграл магнитогорскому «Металлургу» в Челябинске со счётом 3:4.

Удивительный матч был сыгран в Ярославле. «Локомотив» открыл счёт уже на 37-й секунде и затем доминировал над «Шанхайскими Драконами» на протяжении двух с лишним периодов, однако проблемы с реализацией не позволили подопечным Боба Хартли оторваться в счёте, да ещё и китайский клуб забил в большинстве в начале третьего периода. Правда, тут же «Локомотив» забросил третью шайбу и продолжил давить, но вопреки всем законам логики «Шанхайские Драконы» сумели отыграться, не особо меняя рисунок игры. Мастерство Ника Меркли, Гейджа Куинни и Кевина Лабанка позволило гостям забить дважды в редких атаках, а голкипер Патрик Рыбар держал команду в игре.

В овертайме «Локомотив» снова яростно атаковал, однако не забил, а в первой же контратаке Лабанк принёс подопечным Жерара Галлана сенсационную победу. Рыбар стал героем встречи, отразив 46 бросков, а вот его визави Даниил Исаев пропустил четыре шайбы всего с 14 бросков «Шанхайских Драконов».

В Сочи встречались команды, которым нужно срочно поправлять турнирное положение: «леопарды» идут последними на Западе, «Салават Юлаев» – пока вне зоны плей-офф на Востоке. Хозяевам удался быстрый гол: Тимур Хафизов воспользовался ошибкой голкипера Ильи Коновалова, проводившего дебютный матч за уфимский клуб. «Салават» сумел отыграться ещё в первом периоде усилиями Девина Броссо, а затем команды играли без голов до 54-й минуты. Это время стало счастливым для нападающего «Сочи» Макса Эллиса, который нанёс великолепный бросок в ближний угол. «Салават» попытался отыграться, но южане дотерпели до победы. «Леопарды» продолжают стабильно набирать очки после смены главного тренера и подбираются к занимающей 11-е место на Западе «Ладе».

