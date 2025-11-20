Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Вашингтон — Эдмонтон — 7:4, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин продлил серию с голами

Великий снайпер умеет всё! Овечкин продлил серию с голами и повторил рекорд легенды НХЛ
Максим Макаров
981-й гол Овечкина в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Александр забил в не самой типичной для себя манере.

В прошлом сезоне «Вашингтон», как многие помнят, выиграл Восточную конференцию, до конца регулярки претендуя на Президентский Кубок, а «Эдмонтон» играл в финале Кубка Стэнли, где уступил в шести матчах. Пока что дела у одних из самых успешных команд прошлого чемпионата дела складываются не лучшим образом – и «Кэпиталз», и «Ойлерз» играют довольно-таки натужно, находясь при этом за пределами восьмёрки.

Зато Александр Овечкин в последнее время разошёлся – капитан «столичных» забрасывал в двух матчах подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье (Строум) – 46:37     5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp)     6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59     7:4 Уилсон – 59:27    

Ови не стал всех долго томить в ожидании продления голевой серии и отличился уже на седьмой минуте – Александр забил гол в не самой типичной для себя манере, с подставления. Великий снайпер умеет всё!
Эта шайба для Овечкина стала 480-й на «Кэпитал Уан-Арене». Александр догнал Горди Хоу (480 голов на «Детройт Олимпия») и повторил рекорд НХЛ по количеству голов на одном и том же стадионе с учётом плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первый период же получился горячим – команды забросили пять шайб на двоих, а защитник «Ойлерз» Дарнелл Нурс сделал дубль. Но отдельно надо отметить творчество Райана Леонарда, который тоже оформил в этом матче две шайбы. Сначала молодой игрок «Вашингтона» выдержал чумовую паузу в моменте с первым голом. А в середине второго периода отлично заложил корпус и оставил в дураках Бушара и Скиннера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде «Эдмонтон» дважды вплотную подбирался к «Вашингтону» благодаря голам Томашека и Драйзайтля, но игра с пустыми воротами обернулась для хозяев двумя пропущенными шайбами – дубль сделал Том Уилсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» впервые в этом сезоне забрасывает семь шайб и одерживает вторую победу подряд. Александр Овечкин отметился седьмым голом в сезоне – теперь у российского снайпера 904 гола в НХЛ. С учётом плей-офф – 981.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android