Великий снайпер умеет всё! Овечкин продлил серию с голами и повторил рекорд легенды НХЛ

Александр забил в не самой типичной для себя манере.

В прошлом сезоне «Вашингтон», как многие помнят, выиграл Восточную конференцию, до конца регулярки претендуя на Президентский Кубок, а «Эдмонтон» играл в финале Кубка Стэнли, где уступил в шести матчах. Пока что дела у одних из самых успешных команд прошлого чемпионата дела складываются не лучшим образом – и «Кэпиталз», и «Ойлерз» играют довольно-таки натужно, находясь при этом за пределами восьмёрки.

Зато Александр Овечкин в последнее время разошёлся – капитан «столичных» забрасывал в двух матчах подряд.

Ови не стал всех долго томить в ожидании продления голевой серии и отличился уже на седьмой минуте – Александр забил гол в не самой типичной для себя манере, с подставления. Великий снайпер умеет всё!

Эта шайба для Овечкина стала 480-й на «Кэпитал Уан-Арене». Александр догнал Горди Хоу (480 голов на «Детройт Олимпия») и повторил рекорд НХЛ по количеству голов на одном и том же стадионе с учётом плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первый период же получился горячим – команды забросили пять шайб на двоих, а защитник «Ойлерз» Дарнелл Нурс сделал дубль. Но отдельно надо отметить творчество Райана Леонарда, который тоже оформил в этом матче две шайбы. Сначала молодой игрок «Вашингтона» выдержал чумовую паузу в моменте с первым голом. А в середине второго периода отлично заложил корпус и оставил в дураках Бушара и Скиннера.

В третьем периоде «Эдмонтон» дважды вплотную подбирался к «Вашингтону» благодаря голам Томашека и Драйзайтля, но игра с пустыми воротами обернулась для хозяев двумя пропущенными шайбами – дубль сделал Том Уилсон.

«Вашингтон» впервые в этом сезоне забрасывает семь шайб и одерживает вторую победу подряд. Александр Овечкин отметился седьмым голом в сезоне – теперь у российского снайпера 904 гола в НХЛ. С учётом плей-офф – 981.