Гру проявил слабость и безволие. Он устал, а как же «Трактор» и город, где ему поверили?

«Я устал, я ухожу», — именно так можно коротко описать прощальную речь Бенуа Гру. Канадский тренер в буквальном смысле бросил «Трактор» посреди сезона и уехал домой, проявив слабость и не справившись со сложностями. А ведь человеку доверяли, рассчитывали на него. При этом катастрофическим турнирное положение «Трактора» не назовёшь, хотя вопросов по комплектации состава к генеральному менеджеру Алексею Волкову очень много. С легионерами в клубе явно не угадали, вратарская позиция после ухода Зака Фукале сильно ослабла, далеко не всё гладко и в оборонительной линии.

Волков который год смотрит исключительно в сторону североамериканского рынка тренеров (кстати, уход Гру Алексей так и не прокомментировал), по-прежнему вспоминая успех Боба Хартли в «Авангарде». Но сколько можно поддаваться этой утратившей всякий смысл ностальгии? По нашей информации, помощник Гру Рафаэль Рише с большой долей вероятности останется исполнять обязанности главного тренера челябинцев до конца нынешнего сезона.

Логику руководства уральцев объяснить сложно: времена сильно изменились, и канадские специалисты всё больше подставляют, а не помогают своим командам. Да и зачем нам такой неконтролируемый поток тренерских кадров из недружественного государства? В НХЛ российских тренеров в качестве главных не увидишь (да и помощники огромная редкость), зато у нас привыкли бить поклоны иностранцам и создавать для них все условия.

Так, например, Ги Буше — король в Омске, его хотелки и капризы исполняют по щелчку пальца. Огромная зарплата, роскошный и забитый под завязку состав. Отечественным специалистам подобных условий дождаться сложно и практически нереально.

Ги Буше Фото: РИА Новости

В «Локомотиве» Боб Хартли с его тяжёлым характером тоже не даёт спуска руководству и менеджменту: отсюда и появившиеся слухи про возможный отъезд канадца из Ярославля до Нового года. Увольнение Дмитрия Рябыкина произошло по инициативе президента железнодорожников Юрия Яковлева, Хартли же не привык, что в работу его тренерского штаба кто-то вмешивается. Команда играет не слишком стабильно, в трансферной политике у Хартли голоса нет, а тут ещё и помощника выгнали. Разумеется, канадец начал закипать и проявлять недовольство.

Спрашивается, а стоило ли «Локомотиву» до начала сезона связываться с Бобом, когда можно было довериться российскому тренеру? Не слушайте тех, кто говорит про скудный тренерский рынок в нашей стране – это неправда. Достойных и сильных спецов хватает. Причём на любой вкус: от тех, кто решает антикризисные задачи, до тех, кто ставит строгий системный хоккей.

Довольно неплохо выглядит в «Шанхайских Драконах» Жерар Галлан (хотя без спадов тоже не обходится), но этот клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге, позиционирует себя китайским, лимит на легионеров на него не распространяется, так что там своя специфика работы.

А вспомните, что не так давно вытворял и как провалился в «Автомобилисте» Билл Питерс. Для чего везти в Россию подобных временщиков, платить им огромные зарплаты, усаживать в «тёплую ванну»? Чтобы затем самим же плеваться и рвать волосы на голове?

Билл Питерс Фото: РИА Новости

Вообще же, КХЛ нужно задуматься над происходящим и посмотреть по сторонам. В российском футболе на самом высоком уровне обсуждается тема лимита на легионеров. Причём обсуждение касается не только футболистов, но и иностранных тренеров. В дискуссии принимают участие мэтры тренерского цеха и министр спорта России Михаил Дегтярёв.

Пришло время заняться разработкой подобных вопросов и в Континентальной лиге. Ненормально, когда канадцы в массовом порядке занимают места отечественных специалистов, получают мешки с деньгами (в некоторых случаях ещё и «золотые парашюты» после отставок), чувствуют себя здесь хозяевами и потом спокойно говорят, что устали, и улетают домой. А клуб и болельщики пусть выкручиваются (если не сказать пожёстче), как хотят.

Времена сейчас сложные, поэтому на спорт тоже ложатся серьёзные ответственность и нагрузка. Пора больше смотреть в сторону своих, доморощенных кадров, а не потакать заморскому дяде.