«Сент-Луис» провалился на старте сезона. Достаётся и россиянину с зарплатой в $ 8 млн

Во второй половине прошлого регулярного чемпионата «Сент-Луис» стал одной из самых красивых историй НХЛ. Клуб вяло начал сезон, но руководство «Блюз» подсуетилось и назначило главным тренером Джима Монтгомери — буквально через пару дней после того, как его уволили из «Бостона». Кроме того, «Сент-Луис» провёл неожиданно удачный обмен, задёшево получив опытного защитника Кэма Фаулера для первых двух пар.

В результате в концовке сезона «блюзмены» выиграли 19 матчей из 25, выскочив из-за спин «Калгари» и «Ванкувера», которые вроде бы делили последнюю путёвку в плей-офф на Западе. В первом раунде «Сент-Луис» навязал максимальное сопротивление «Виннипегу»: более того, вёл с преимуществом в две шайбы за две минуты до конца седьмой игры, однако в итоге драматично проиграл во втором овертайме.

«Блюз» находились в некой полупозиции: постепенно сходили со сцены герои плей-офф-2019. Параллельно клуб вводил в состав молодых игроков: однако никто из них не котировался на уровне суперзвезды. Летом «Сент-Луис» добавил в состав двух опытных центров — Пиуса Зутера и Ника Бьюгстада, но это были трансферы не для первого звена. Ожидалось, что «Блюз» снова будут бороться за плей-офф и окажутся сложным соперником для любого фаворита, который наткнётся на эту команду в первом раунде.

Однако эти ожидания не оправдываются. «Сент-Луис» в первом же матче получил 0:5 от такой же проблемной на старте сезона «Миннесоты», а вскоре выдал семиматчевую серию поражений. При этом у команды Монтгомери в начале регулярки был относительно спокойный календарь, бо́льшую часть игр команда провела дома. Однако это не помогло: за 20 матчей «блюзмены» набрали 17 очков и идут третьими с конца во всей лиге: хуже только «Нэшвилл» и «Калгари».

Джим Монтгомери и его игроки Фото: Derek Cain/Getty Images

Пока главная беда команды — огромное количество пропущенных шайб, в восьми играх «Блюз» получили пять голов или больше. Джордан Биннингтон, который входил в сезон в статусе основного вратаря сборной Канады, сейчас является худшим в НХЛ по голам, отражённым сверх xG (-11,8 за 14 игр). Чуть ли не главный момент, связанный с Джорданом в этом сезоне — попытка «увести» юбилейную шайбу Александра Овечкина. Сменщик Биннингтона Джоэль Хофер за девять игр пропустил на пять голов больше, чем ожидалось.

Вообще, продвинутая статистика говорит, что «Сент-Луису» не везёт: команда создаёт на 0,1 гола больше, чем пропускает — но в реальности в среднем за матч пропускает почти на шайбу больше, чем забивает. Такого разрыва нет ни у одной другой команды в НХЛ. Однако очки в таблицу начисляются не за созданные моменты, и нервы у штаба Монтгомери уже на пределе.

«Ветераны совершают слишком много ошибок, при этом не набирая очков. Когда «Блюз» начинают проигрывать, то отсутствие уверенности приводит к тому, что соперник создаёт опасные моменты. Голкиперы не могут отразить даже простые броски, не говоря уже о том, чтобы «украсть» момент. Больше всего расстраивает отсутствие реакции на поражения. «Сент-Луис» проигрывал «Детройту» 1:4, за несколько дней до этого упустил преимущество в четыре шайбы в матче с этим же соперником, и за 14 минут команда ни разу не бросила по чужим воротам», — пишет автор The Atheltic Джереми Рутерфорд, один из самых авторитетных американских журналистов, который следит за всеми матчами команды.

Фрустрация Монтгомери выливается в постоянную перетасовку состава. Сам тренер шутил, что не мог запомнить комбинации звеньев – так часто он их менял. Лишь два сочетания провели на льду больше 50 минут. Какие-то высокооплачиваемые игроки успели отправиться в запас: например, Джордан Кайру с контрактом в $ 8 млн, который после возвращения в состав отметился голом. Однако каждый раз так делать тоже не получится.

Сейчас одним из главных объектов критики болельщиков становится Павел Бучневич. В позапрошлом сезоне ходило немало слухов, что «Сент-Луис» может обменять форварда, который играл на истекающем контракте. Но стороны ударили по рукам уже 2 июля 2024-го: во второй день, когда могли согласиться на продление сделки. Череповецкий хоккеист подписал восьмилетний контракт на $ 8 млн в год с полным запретом на обмен в первые четыре сезона.

В прошлом сезоне Павел набрал 57 очков: на тот момент самый скромный показатель за время игры в Миссури. Наблюдатели списывали это на медленный старт, связанный с работой предыдущего тренера Дрю Баннистера. «По сути, при Баннистере мы атаку не тренировали вообще. А если не забиваешь голы и постоянно проигрываешь, становится тяжело. И тут тренер, который всегда на позитиве, у которого все нормально. Если что не так – всё у тебя спросит. Располагает к себе, с ним легко общаться. Даже если сделаешь какую-то ошибку, неважно какую, он спросит: «Что ты видел в этой ситуации? Почему так сделал?» — описывал Павел смену тренера в «Сент-Луисе» в интервью Sports.ru этим летом.

Местная пресса ожидала возвращения к старым показателям, однако сейчас у Павла 7 (2+5) очков в 20 матчах. В пересчёте на полный сезон это лишь 29 очков. Более того, оба своих гола Бучневич забил в большинстве, в равных составах шайб у него нет. Однако Павел, в отличие от Кайру и многих других хоккеистов «Блюз», не отправлялся смотреть хоккей со зрительских мест — а местные фанаты быстро стали спрашивать со своего недавнего любимца по полной.

Павел Бучневич Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

Продвинутая статистика, которая более-менее высоко оценивает то, что создают «Блюз» как команда, безжалостна к Бучневичу. По соотношению ожидаемых голов Павел — третий с конца среди форвардов команды, по соотношению созданных и допущенных опасных моментов — четвёртый. Если верить журналисту Дэвиду Паньотте, имя Бучневича фигурировало в трансферных слухах.

«В равных составах он выглядит выпавшим из ритма, он как будто не синхронизируется с игрой. Некоторые считают, что отправка в запас на пару матчей поможет, однако не всё так просто. Когда игрок с таким резюме и долгой историей ответственной игры так долго испытывает проблемы, то это заставляет задуматься о том, не стоит ли клубу и игроку расстаться, потому что нынешняя версия Бучневича не прогрессирует», — пишет издание Inside the Rink.

И здесь надо задаться вопросом: а кто вообще в «Блюз» начал сезон хорошо? Такие же вопросы есть и к упомянутому выше Кайру, и к проваливающему старт регулярки ветерану Брэйдену Шенну, которого якобы хотели менять на прошлом дедлайне. Разве что 23-летний Джейк Нейборс забил шесть голов в восьми матчах, но мало играл из-за травмы, а 21-летний Джимми Снаггеруд быстро вписался в НХЛ.

Перед менеджментом «Блюз» теперь стоит сложный вопрос: а насколько вообще был верным тот путь, который клуб выбрал? Впрочем, вполне возможно, этот сезон принесут в жертву, ведь драфт-2026 ожидается сильным — и это будет тот случай, когда лучше сделать один большой шаг назад.