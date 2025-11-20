Топ-матчи пятницы: возвращение РПЛ, татарское дерби в КХЛ, «Тампа» — «Эдмонтон» и НБА

Насыщенное 21 ноября: Овечкин и Панарин в НХЛ, «Барыс» — «СЮ», «Милуоки» против «Филадельфии» в баскетболе, а также Первая лига!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ​​забьёт ли Овечкин в четвёртом матче подряд?

Александр Овечкин на старте сезона редко радовал своими голами, но сейчас раззабивался – в каждом из последних трёх матчей на его счету по голу. Удивительно, но пока что все его шайбы заброшены в равных составах. Увидим ли мы продолжение голевой серии и, возможно, первый гол Ови в большинстве?

🏒 3:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится перестрелка Кучерова и Макдэвида?

Никита Кучеров далёк от своей лучшей бомбардирской формы, в отличие от Коннора Макдэвида, который в плане результативности в этом сезоне уступает только Натану Маккинону, однако в последних трёх матчах Никита неизменно набирал очки. Чем закончится перестрелка россиянина и канадца?

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 21 ноября 2025, пятница. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «олени» без Янниса что-то могут?

Лидер и главная звезда «Милуоки» Яннис Адетокунбо получил травму в игре с «Кливлендом». Грик Фрик выбыл как минимум на две недели, а без него состав «Бакс» не выглядит таким уж устрашающим. «Филадельфия» в последнее время чередует победы с поражениями, но скоро должен вернуться Пол Джордж. Увидим ли мы дебют форварда в этом матче?

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: справятся ли «Рейнджерс» с лидером НХЛ?

«Колорадо» лидирует в НХЛ и практически не проигрывает дома, но «Рейнджерс» — одна из лучших команд на выезде в этом сезоне. К тому же Артемий Панарин стал буквально неудержим и набирает очки в каждом матче с тех пор, как побрился налысо. Поможет ли всё это «копам» остановить серию побед «лавин»?

Очки пошли вереницей, и сон у Артемия наладился: «Уверенность в порядке, теперь сплю крепко». Панарин об увеличении своей результативности

🏒 17:00: «Барыс» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервутся ли серии «Барыса» и «Салавата»?

«Барыс» впервые в сезоне победил на выезде, да ещё и в матче с действующим чемпионом «Локомотивом». За этим последовала очередная победа в гостях, во встрече с «Сочи», и домой команда Михаила Кравца вернулась, пребывая в восьмёрке на Востоке. У «Салавата» же серия поражений – уфимцы проиграли всё тем же «Локомотиву» и «Сочи». Сможет ли «Салават Юлаев» прервать свою полосу неудач или же «Барыс» продолжит побеждать?

⚽️ 17:00: «Волга» Ульяновск — «Торпедо», Первая лига, 20-й тур

Интрига: важнейший матч внизу таблицы

Обе команды выступают с переменным успехом. Ульяновцы победили «Уфу» с «КАМАЗом», но проиграли «Соколу», «Родине» и «Черноморцу». Москвичи же пересилили «Чайку» и «Ротор», однако скатали ничьи с «Шинником» и «Соколом» плюс пали под натиском «Факела». В итоге у обеих команд по 18 очков, а торпедовцы по дополнительным показателям находятся в зоне вылета. Когда ещё и тем, и другим исправляться, если не в очной встрече?

⚽️ 18:30: «Акрон» — «Сочи», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: тольяттинцы продолжат восхождение?

Команда Заура Тедеева набрала отменный ход и не проигрывает вот уже в пяти матчах МИР РПЛ кряду. Что и привело её аж на восьмое место – выше московского «Динамо», «Ростова», «Ахмата» и соседей из Самары. А вот сочинцы хоть и стали сильнее с приходом Игоря Осинькина, но притормозили и уступили «Оренбургу» и тому же «Ростову». Когда ещё брать очки, если не с такими соперниками, чтобы рассчитывать выбраться из зоны вылета. Чья же серия прервётся?

🏒 19:30: «Нефтехимик» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится третье татарское дерби?

«Нефтехимик» вернулся домой, не привезя ни одного очка из Тольятти и Екатеринбурга, и начнёт долгую домашнюю серию принципиальным противостоянием с ближайшим соседом. «Ак Барс» тоже проиграл два последних матча, но дома – минскому «Динамо» и ЦСКА. В первых двух татарских дерби команды одержали по одной победе, как закончится третья серия?

🎦 ⚽️ 20:30: «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия», Про-Лига, 9-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Марез против Ретеги

Обе команды преследуют топ-3 и не прочь примерить медали. Чьи же мечты отодвинутся от реальности? На двоих у них за восемь туров всего одно поражение. Но уж слишком сильны конкуренты. Мы покажем этот матч в прямом эфире бесплатно, так что у вас появится возможность оценить битву Кастельса с Менди, Начо с Ибаньесом, Вайгля с Кессье и, главное, Мареза с Ретеги. Должно получиться зрелищно.