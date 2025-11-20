«Трактор» пропустил шесть от «Амура»! Канадский вратарь Челябинска – просто ужас

«Трактор» учится жить без Бенуа Гру, но пока получается, мягко говоря, не очень. Его место занял экс-помощник Рафаэль Рише, которому в клубе планируют довериться до конца сезона, вот только посильная ли это ноша для 31-летнего специалиста без какого-либо серьёзного опыта в качестве главного?

Одно дело – взять на себя управление в отдельно взятом матче, пока главный приболел, а все детальки «Трактора» работали безупречно. Другое – остаться один на один со всеми проблемами. То, что «Трактор» — далеко не та команда, которая весной дошла до финала, говорил сам Гру ещё летом. Челябинцы понесли потери и в атаке, и в обороне, и во вратарской линии. Что касается последней позиции, то вместо любимца болельщиков Зака Фукале, ушедшего в минское «Динамо», пригласили другого канадца, Криса Дриджера, однако вышла не полноценная замена, а настоящий провал.

По коэффициенту надёжности Дриджер – худший вратарь лиги среди тех, кто сыграл не менее 15 матчей, а по проценту отражённых бросков не дотягивает даже до 90. Банально – на один неплохой матч приходится пяток кошмарных. Это не то, чего ждёшь от первого номера команды с амбициями. Допустим, до плей-офф «Трактор» за счёт своей атаки доедет, но там без вратаря ловить будет нечего.

Сейчас команда продолжает занимать шестое место в Восточной конференции благодаря приличному очковому заделу, однако и он ведь не бесконечный. Сегодня челябинцы проиграли своему ближайшему преследователю – «Амуру», а Дриджер напропускал совершенно необязательных шайб и не доиграл до конца даже первый период.

«Трактор» «проспал» начало игры – ещё одна тревожная тенденция – и к восьмой минуте «горел» 0:2. И если гол Артёма Шварёва можно списать на то, что хозяева играли в меньшинстве, а нападающий попал идеально под перекладину, то бросок Алекса Гальченюка Дриджер точно должен был брать.

Одну шайбу «Трактору» удалось отыграть, но затем последовал ещё один гол «Амура» — тут уже, конечно, вопросы и к обороне. Однако четвёртая шайба – опять на совести Дриджера, абсолютно берущийся бросок. И что толку, что «Трактор» много забивает (а к тому моменту счёт был 2:3), если команда не может быть уверена, что вратарь в нужный момент прикроет тылы?

На этом игра для Дриджера закончилась, ему на замену вышел неопытный Савелий Шерстнёв, у которого за плечами всего один неполный матч в КХЛ. Неразогретый, он пропустил первым же броском, но дальше действовал надёжно. И «Трактору» даже почти удалось отыграться – вот только почти не считается. Челябинцы пропустили шесть, а их канадский вратарь – просто ужас. Это уже четвёртое поражение подряд.