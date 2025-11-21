Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 20 ноября 2025 года, обзор, видео голов, новости хоккея

«Сибирь» прервала антирекордную серию поражений, ЦСКА снова проиграл. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 20 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, «Торпедо» победило «Спартак»

20 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Волк (Буше, Кизимов) – 09:22 (5x4)     1:1 Фёдоров (Барак, Ткачёв) – 15:40 (5x4)     1:2 Пресс (Исхаков) – 39:01 (5x5)     2:2 Шаров (Бывальцев, Горбунов) – 42:32 (5x5)     2:3 Барак (Михайлис) – 43:35 (5x5)     3:3 Бывальцев (Аликин) – 46:40 (4x5)     3:4 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 52:00 (5x4)     3:5 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 59:25 (en)     4:5 Каштанов (Паутов, Шашков) – 59:47 (5x5)    

На 10-й минуте первого периода Кёртис Волк открыл счёт. На 16-й минуте Михаил Фёдоров восстановил равновесие. На последней минуте второго периода Робин Пресс вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода команды обменялись голами. У хозяев шайбу забросил Александр Шаров, у гостей — Дерек Барак. На седьмой минуте периода Алексей Бывальцев сделал счёт 3:3. На 53-й минуте Роман Канцеров забросил четвёртую шайбу «Металлурга». В конце встречи Никита Михайлис и Артём Каштанов установили окончательный счёт.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится со «Спартаком» в гостях 27 ноября. «Металлург» 22 ноября сыграет дома с «Адмиралом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Бродхёрст, Мищенко) – 05:39 (5x4)     0:2 Гальченюк (Ли, Евсеев) – 07:43 (5x5)     1:2 Прибыльский (Кравцов, Григоренко) – 09:20 (5x5)     1:3 Петьков (Бродхёрст, Гальченюк) – 14:23 (5x5)     2:3 Коршков (Низамеев, Дронов) – 16:09 (5x5)     2:4 Ураков (Талалуев, Петьков) – 17:03 (5x5)     2:5 Петьков (Ураков) – 18:48 (5x5)     3:5 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 30:18 (5x4)     4:5 Ливо (Гросс, Кравцов) – 43:00 (5x5)     4:6 Гальченюк (Бродхёрст, Мищенко) – 59:35 (en)    

В составе победителей шайбы забросили Артём Шварёв, Алекс Гальченюк (дубль), Кирилл Петьков (дубль) и Кирилл Ураков. У «Трактора» голы забили Андрей Прибыльский, Егор Коршков, Андрей Светлаков и Джош Ливо. Для «Трактора» это поражение стало четвёртым подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 26 ноября. «Амур» 22 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 06:39 (5x5)     1:1 Шестаков (Старков, Солянников) – 24:27 (5x5)     1:2 Завгородний (Шепелев) – 31:29 (5x5)     2:2 Грудинин (Абросимов, Давыдов) – 32:39 (5x5)     3:2 Аймурзин (Калдис, Ильин) – 62:50 (3x3)    

На седьмой минуте первого периода Давид Думбадзе открыл счёт. На пятой минуте второго периода Аркадий Шестаков восстановил равновесие. На 12-й минуте периода Дмитрий Завгородний вывел гостей вперёд. Спустя минуту Владимир Грудинин сделал счёт 2:2. В овертайме Данил Аймурзин принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Ладой» дома 23 ноября. «Адмирал» 22 ноября сыграет в гостях с «Металлургом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Яремчук (Виноградов) – 09:12 (4x5)     2:0 Атанасов (Журавлёв) – 28:13 (5x5)     2:1 Пивчулин (Морозов, Орлов) – 33:01 (5x4)     2:2 Рябов (Кин, Филин) – 38:55 (5x5)     3:2 Конюшков (Шавин, Журавлёв) – 45:22 (5x5)     4:2 Фёдоров (Атанасов) – 47:04 (5x5)     4:3 Морозов (Ярош, Кин) – 51:14 (4x4)    

На 10-й минуте первого периода Александр Яремчук открыл счёт. На девятой минуте второго периода Василий Атанасов сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. На 14-й минуте периода Данил Пивчулин забросил первую шайбу «Спартака» в игре. На 19-й минуте Иван Рябов восстановил равновесие. К середине третьего периода Богдан Конюшков и Виктор Фёдоров сделали счёт 4:2. На 12-й минуте периода Иван Морозов сократил отставание «Спартака» до минимума.

После этой победы «Торпедо» поднялось на вторую строчку в Западной конференции. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с минским «Динамо» дома 28 ноября. «Спартак» также сыграет с белорусским клубом, но 22 ноября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Шипачёв, Смит) – 21:05 (5x5)     2:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 22:25 (5x4)     3:0 Стась (Бориков, Диц) – 26:03 (5x4)     3:1 Бучельников (Нестеров, Зернов) – 29:09 (5x4)     3:2 Абрамов (Гурьянов, Рой) – 44:51 (5x5)     4:2 Пышкайло (Мороз, Диц) – 48:09 (5x5)     5:2 Сотишвили (Хенкель, Стась) – 58:39 (en)    

В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков, Сэм Энас, Андрей Стась, Никита Пышкайло и Даниил Сотишвили. У ЦСКА голы забили Дмитрий Бучельников и Виталий Абрамов.

Для белорусского клуба эта победа стала второй в нынешнем сезоне КХЛ в матчах с армейцами. Ранее «Динамо» победило со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5)     1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5)     1:2 Чехович (Гордеев, Ткачёв) – 23:51 (5x5)     1:3 Чехович (Неколенко, Ткачёв) – 32:26 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 55:46 (5x5)     3:3 Комтуа (Сикура, Пыленков) – 59:57 (6x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

На четвёртой минуте первого периода Алексей Яковлев открыл счёт. На 16-й минуте периода Сергей Артемьев восстановил равновесие. На четвёртой минуте второго периода Иван Чехович вновь вывел гостей вперёд. На 13-й минуте он же сделал счёт 3:1, оформив дубль. В конце третьего периода Дилан Сикура и Макс Комтуа сделали счёт 3:3. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Амуром» дома 24 ноября. «Сибирь» 22 ноября сыграет в гостях с «Сочи».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 21 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android