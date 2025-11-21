Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сибирь» прервала антирекордную серию поражений, ЦСКА снова проиграл. Итоги дня в КХЛ

20 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим их итоги.

На 10-й минуте первого периода Кёртис Волк открыл счёт. На 16-й минуте Михаил Фёдоров восстановил равновесие. На последней минуте второго периода Робин Пресс вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода команды обменялись голами. У хозяев шайбу забросил Александр Шаров, у гостей — Дерек Барак. На седьмой минуте периода Алексей Бывальцев сделал счёт 3:3. На 53-й минуте Роман Канцеров забросил четвёртую шайбу «Металлурга». В конце встречи Никита Михайлис и Артём Каштанов установили окончательный счёт.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится со «Спартаком» в гостях 27 ноября. «Металлург» 22 ноября сыграет дома с «Адмиралом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Артём Шварёв, Алекс Гальченюк (дубль), Кирилл Петьков (дубль) и Кирилл Ураков. У «Трактора» голы забили Андрей Прибыльский, Егор Коршков, Андрей Светлаков и Джош Ливо. Для «Трактора» это поражение стало четвёртым подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 26 ноября. «Амур» 22 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».

На седьмой минуте первого периода Давид Думбадзе открыл счёт. На пятой минуте второго периода Аркадий Шестаков восстановил равновесие. На 12-й минуте периода Дмитрий Завгородний вывел гостей вперёд. Спустя минуту Владимир Грудинин сделал счёт 2:2. В овертайме Данил Аймурзин принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Ладой» дома 23 ноября. «Адмирал» 22 ноября сыграет в гостях с «Металлургом».

На 10-й минуте первого периода Александр Яремчук открыл счёт. На девятой минуте второго периода Василий Атанасов сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. На 14-й минуте периода Данил Пивчулин забросил первую шайбу «Спартака» в игре. На 19-й минуте Иван Рябов восстановил равновесие. К середине третьего периода Богдан Конюшков и Виктор Фёдоров сделали счёт 4:2. На 12-й минуте периода Иван Морозов сократил отставание «Спартака» до минимума.

После этой победы «Торпедо» поднялось на вторую строчку в Западной конференции. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с минским «Динамо» дома 28 ноября. «Спартак» также сыграет с белорусским клубом, но 22 ноября.

В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков, Сэм Энас, Андрей Стась, Никита Пышкайло и Даниил Сотишвили. У ЦСКА голы забили Дмитрий Бучельников и Виталий Абрамов.

Для белорусского клуба эта победа стала второй в нынешнем сезоне КХЛ в матчах с армейцами. Ранее «Динамо» победило со счётом 2:0.

На четвёртой минуте первого периода Алексей Яковлев открыл счёт. На 16-й минуте периода Сергей Артемьев восстановил равновесие. На четвёртой минуте второго периода Иван Чехович вновь вывел гостей вперёд. На 13-й минуте он же сделал счёт 3:1, оформив дубль. В конце третьего периода Дилан Сикура и Макс Комтуа сделали счёт 3:3. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Амуром» дома 24 ноября. «Сибирь» 22 ноября сыграет в гостях с «Сочи».

Матчи 21 ноября

