ОВЕЧКИН! Оформил хет-трик в 40 лет и вошёл в топ-10 бомбардиров НХЛ

«Вашингтон» не так успешно начал сезон, как годом ранее, и пока находится за пределами зоны плей-офф, но в последнее время дела, кажется, стали потихоньку выправляться – команда выиграла два матча подряд, включая бодрую перестрелку с «Эдмонтоном», а Александр Овечкин, со скрипом забивавший в октябре – начале ноября, снова поставил шайбы на поток.

На встречу с «Монреалем» он выходил с трёхматчевой голевой серией, и не стал откладывать дело в долгий ящик, чтобы продлить её. Ровно одной минуты со старта игры и всего одной секунды с начала большинства хватило ему, чтобы положить свой первый гол в сезоне в большинстве!

Этот гол стал для него 905-м в НХЛ, а «Монреаль» присоединился к списку команд, которым капитан «Вашингтона» забил как минимум 40 голов в регулярках за карьеру. Плюс ко всему Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра Дина Прентиса, став третьим игроком в истории в возрасте 40+ лет, который отличился в четырёх матчах подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но одним только голом Ови не ограничился. В концовке первого периода он повздорил на чужом пятачке с Джошем Андерсеном и обменялся с ним ударами клюшками. Драться не стал, хотя небольшую потасовку всё же спровоцировал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Как показало дальнейшее развитие матча, это только раззадорило Ови и «Вашингтон». Они устроили настоящий концерт в «Белл Центре» — «Монреаль» всю игру пытался догнать, но оставался на шаг позади. К середине третьего периода счёт был 5:4 в пользу гостей, когда Ови убежал в контратаку с Диланом Строумом и забросил свою вторую шайбу в матче с передачи партнёра.

Этот гол вывел его в топ-10 бомбардиров за всю историю НХЛ – Ови, который ранее в игре ещё отметился передачей, обошёл Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 очко. Но и это было не всё!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пару минут Ови забил с разворота в пустые ворота из собственной зоны. Хет-трики в 40+ лет оформляли только шесть игроков – Горди Хоу, Джонни Буцик, Никлас Лидстрём, Теэму Селляне, Яромир Ягр, и теперь и Александр Овечкин.

Для Ови этот хет-трик стал 33-м в карьере, он обошёл по этому показателю Фила Эспозито и теперь делит четвёртое место в истории НХЛ с Бреттом Халлом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После трёх голов за первые 15 матчей на его счету уже семь в последних шести! Ови в который раз в карьере поворачивает время вспять, и в 40 снова выглядит молодым. Уникальный хоккеист!