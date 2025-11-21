Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Монреаль – Вашингтон – 4:8, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, хет-трик Овечкина

ОВЕЧКИН! Оформил хет-трик в 40 лет и вошёл в топ-10 бомбардиров НХЛ
Елена Кузнецова
Аудио-версия:
Комментарии
У капитана «Вашингтона» семь голов в последних шести матчах.

«Вашингтон» не так успешно начал сезон, как годом ранее, и пока находится за пределами зоны плей-офф, но в последнее время дела, кажется, стали потихоньку выправляться – команда выиграла два матча подряд, включая бодрую перестрелку с «Эдмонтоном», а Александр Овечкин, со скрипом забивавший в октябре – начале ноября, снова поставил шайбы на поток.

На встречу с «Монреалем» он выходил с трёхматчевой голевой серией, и не стал откладывать дело в долгий ящик, чтобы продлить её. Ровно одной минуты со старта игры и всего одной секунды с начала большинства хватило ему, чтобы положить свой первый гол в сезоне в большинстве!

Этот гол стал для него 905-м в НХЛ, а «Монреаль» присоединился к списку команд, которым капитан «Вашингтона» забил как минимум 40 голов в регулярках за карьеру. Плюс ко всему Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра Дина Прентиса, став третьим игроком в истории в возрасте 40+ лет, который отличился в четырёх матчах подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37     4:6 Овечкин (Строум) – 56:03     4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56     4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34    

Но одним только голом Ови не ограничился. В концовке первого периода он повздорил на чужом пятачке с Джошем Андерсеном и обменялся с ним ударами клюшками. Драться не стал, хотя небольшую потасовку всё же спровоцировал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Как показало дальнейшее развитие матча, это только раззадорило Ови и «Вашингтон». Они устроили настоящий концерт в «Белл Центре» — «Монреаль» всю игру пытался догнать, но оставался на шаг позади. К середине третьего периода счёт был 5:4 в пользу гостей, когда Ови убежал в контратаку с Диланом Строумом и забросил свою вторую шайбу в матче с передачи партнёра.

Этот гол вывел его в топ-10 бомбардиров за всю историю НХЛ – Ови, который ранее в игре ещё отметился передачей, обошёл Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 очко. Но и это было не всё!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пару минут Ови забил с разворота в пустые ворота из собственной зоны. Хет-трики в 40+ лет оформляли только шесть игроков – Горди Хоу, Джонни Буцик, Никлас Лидстрём, Теэму Селляне, Яромир Ягр, и теперь и Александр Овечкин.

Для Ови этот хет-трик стал 33-м в карьере, он обошёл по этому показателю Фила Эспозито и теперь делит четвёртое место в истории НХЛ с Бреттом Халлом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После трёх голов за первые 15 матчей на его счету уже семь в последних шести! Ови в который раз в карьере поворачивает время вспять, и в 40 снова выглядит молодым. Уникальный хоккеист!

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android