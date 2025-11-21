«Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен хорошими игроками». Интервью с Калининым

Уже второе межсезонье подряд у многих именитых игроков возникают проблемы с поиском работы. Некоторые находят клуб по ходу сезона, а кто-то на год выпадает из большого хоккея.

Одним из игроков, которые до сих пор не нашли клуб, является Сергей Калинин, давший интервью «Чемпионату». В нём он рассказал:

о поиске команды;

о вариантах в КХЛ и Европе;

о том, как готовится хоккеист, который не находится в расположении клуба;

о банкротстве «Витязя»;

и о тренде на молодых игроков.

«Если перестать вообще заниматься, то это конец. Это все понимают и каждый день держат себя в форме»

– Сергей, чем занимается хоккеист, находящийся в команде, понятно. А как проходят будни игрока без клуба?

– Плюс-минус то же самое. Лёд, зал каждый день. Проводим время с семьёй, параллельно решая личные проблемы: бизнес, у кого он есть, или бытовые какие-то вещи. На это время есть.

– Расскажите, как поменялась ваша жизнь в бытовом плане?

– Когда столько времени играешь в хоккей, у тебя вырабатывается режим – не можешь без этого, стараешься занять себя, помимо тренировок. А так едешь на арену, где у тебя лёд и зал. Времени хватает на всё.

– Вы сказали о бизнесе. Если не секрет, чем занимаетесь вы?

– Да я не про себя конкретно говорю, много ребят тренируется сейчас, у всех по-разному. Ребята, которые повзрослее и поумнее, вложили деньги и сейчас занимаются этим. Хоккей не вечен, а семью кормить надо.

– Расскажите о том, как держать себя в форме. Ведь есть мнение, что игрок без команды не может находиться в полноценной готовности.

– Наверное, да, различия между тренировками с командой и без неё есть. Но это касается только игрового ритма, физически мы хорошо готовы, тренируемся. Упражнения, которые делаем, близки к игровым. Это касается и зала: все ребята опытные, знают, как себя готовить. Мы делимся упражнениями друг с другом, работаем вместе. Те, кто разъехался по командам, пребывают в отличной форме, поэтому всё хорошо.

– Правильно понимаю, что вы тренируетесь в «Арктике»?

– Да.

– Можете рассказать, кто вместе с вами работает?

– У нас 10-12 человек. Каблуков, Кагарлицкий, Каменев, Корягин, Верба, Лозебников. Много ребят, которые ждут предложения, шанса. Евгений Артюхин с нами занимается, держит нас в форме. Молодых достаточно.

– Вы сказали, что физически хорошо себя чувствуете. А как оставаться психологически настроенным, когда в середине ноября остаётесь без команды?

– Это неприятный момент. Но если перестать вообще заниматься, то всё – конец. Это все понимают и каждый день держат себя в форме. Где-то это подогревается слухами агентов, работа и переговоры ведутся. Ребята не опускают руки, в этом плане проблем нет.

– Есть такое, что подгоняете друг друга, и от этого становится легче?

– Да, конечно, в компании легче. Ловили себя на мысли, что по эмоциональным моментам наши сборы схожи с нахождением в команде с двумя различиями – тебе не платят зарплату и ты не борешься за Кубок Гагарина. Приходишь тренируешься, с кем-то встречаешься вне льда, обедаешь, ужинаешь.

– Всё есть, а главного нет?

– Не главное, но у всех по-разному.

– У вас были предложения, но вы ждёте команду, которой реально будете нужны. Что под этим подразумеваете?

– Я чувствую силы, возраст позволяет играть на высоком уровне и помогать команде в любых моментах. Могу стать помощником в борьбе за кубок или за выход в плей-офф. У меня достаточно опыта, чтобы делать всё, что потребуется.

«Я наводил справки по поводу игры в Европе»

– Предложения из КХЛ поступали?

– Поступали, просто где-то не сошлись в условиях.

– Что не понравилось в этих предложениях?

– Условия, скажем так. У нас вид спорта опасный, на них нужно обращать внимание.

– Можете вслух сказать о роли, в которой себя представляете?

– Могу делать на льду всё. Если поставить меня в правильное звено, то я могу забивать голы, отдавать передачи. Если нужно, могу играть в большинстве, обороне, поймать шайбу на себя, сыграть в ключевых моментах. Меня хорошо подготовили по ходу карьеры разные тренеры.

– Рассматриваете предложения из ВХЛ?

– Нет.

– В силу чего: уровня, возраста, каких-то бытовых условий?

– Да, верно, всё, что вы сказали.

– Некоторые игроки рассматривают Европу как вариант для продолжения карьеры. Как вы на это смотрите?

– Я наводил справки по поводу Европы, но сейчас это сложно по мировой причине, россиянам непросто. Однако уверен, что способен принести пользу здесь. Пока незачем всерьёз рассматривать Европу.

– Где вас застала новость о кончине «Витязя»?

– Нам до последнего не сообщали о проблемах: ни руководители клуба, ни из лиги. Мы переписывались с ребятами, пытались узнать информацию. Толком ничего не знали. Меня эта новость застала в отпуске. Был хороший контракт на следующий год, в прошлом сезоне договорились с руководством, что я пойду на понижение, однако срок увеличится. Не ожидал такого поворота, но это реальность, горевать не стоит, надо двигаться дальше, ждать предложений.

Сергей Калинин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Вы говорили в одном из интервью, что долги перед вами клуб не закрыл. Есть ли насчёт этого обновлённая информация?

– Уже всё полностью закрыли. Давно.

Комментарий Калинина о долгах: Нападающий «Витязя» высказался о долгах клуба перед игроками и тренерским штабом команды

– Вам «Витязь» предлагал какие-то варианты обмена, ведь клубу надо было найти деньги для погашения долгов?

– Нет. Думаю, в силу возраста разбирали больше молодых ребят. У нас не так много было возрастных ребят, прицел был на молодёжь.

«Мы должны передавать опыт следующему поколению, тренеры не смогут этого дать»

– Как думаете, с чем связана трудность в поиске работы, как себе это объясняете?

– Честно говоря, мы каждое утро это обсуждаем с ребятами (смеётся). Ни мы, ни агенты не можем ответить на этот вопрос. Наверное, новый вектор развития, ставка на молодых. Почему нет? Но игрок должен расти в конкуренции, опытные ребята нужны в команде. У нас как было: мы смотрели на опытных ребят, наблюдали, как они ведут себя в быту, спрашивали совет, видели, как они выкладываются на тренировках. Это всё опыт, который мы должны передавать следующему поколению, тренеры не смогут это дать, поэтому не понимаю, с чем связано нежелание менеджеров. У нас много именитых ребят, которые тренируются и готовятся.

Сергей Калинин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Слышал, что нынешнюю молодёжь не всегда получается подгонять, даже именитым игрокам.

– С таким не встречался, чтобы ребята не работали. Скажу за себя: ты должен быть для них примером. Тренеры должны обращать внимание на то, как взрослые игроки, многого добившиеся, пашут каждый день. Иногда приходится взрослым ребятам брать слово в раздевалке: кто-то слышит, а кто-то – нет. У тех, кто воспринимает, больше шансов. Некоторым молодым просто нравится вариться в этой атмосфере, слышать разговоры, истории из жизни. Например, послушать, как в Америке всё происходит: тренировочный процесс, игры, быт. Считаю это точкой роста для молодых ребят.

– Никита Сошников летом мне сказал, что в прошлом году он, Прохоркин и другие, получив работу по ходу сезона, доказали свой уровень. Однако в этом сезоне ситуация повторилась, почему?

– Тоже столкнулся с этим. Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен игроками хорошего качества. Не знаю уже, как это объяснять. Все фамилии, которые мы сегодня обсуждали, крутые. Ещё три года назад вопроса о подписании контракта бы не стояло. Был бы вопрос только, где и на какую сумму.

– Шумаков, пропустивший год, недавно расторгнул контракт с «Ладой». Нет опасений, что если пропустите год, то уже можете не вернуться?

– От меня зависит только тренировочный процесс. Гонять в голове мысли, что будет в следующем году, не надо. Необходимо держать себя в форме и при первой возможности проявить свои лучшие качества.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в его телеграм-канале «Пиетет Макарова».