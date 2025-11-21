Лучший матч Шабанова в НХЛ! Разорвал «Детройт», положив нереальную красоту

Максим Шабанов классно дебютировал в НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в первом же официальном матче сезона, но вскоре получил травму верхней части тела, которая вывела его из строя на 12 игр.

Неделю назад Максим вернулся в состав посреди долгого выезда «Айлендерс» и быстро нашёл взаимопонимание с партнёрами Калумом Ритчи и Кейси Сизикасом, а уже сегодня провёл свой пока что лучший матч в карьере, уничтожив «Детройт». Для «островитян» эта победа стала шестой в последних семи матчах, они поднялись на третью строчку в Столичном дивизионе и чувствуют огромную уверенность в своих силах.

«На этом выезде мы почувствовали свои силы, уверенность. Но завтра новый день. Нужно забыть о сегодняшнем матче и работать дальше с той же уверенностью и наглостью», — сказал Илья Сорокин, который отразил все 29 бросков по воротам, оформив 24-й «сухарь» в карьере. До повторения клубного рекорда ему остался один шат-аут.

Шабанов начал с результативной передачи на гол Калуму Ритчи в первом периоде, а ближе к перерыву забил сам со вбрасывания, застав врасплох вратаря Джона Гибсона. Во втором периоде, когда в четвёртом звене выскочил Мэттью Барзал, Шабанов, казалось, заработал ещё одну передачу, но позже его удалили из ассистентов.

Ну и ладно, зато его второй гол в третьем периоде получился просто на загляденье! Россиянин «раздел» двух защитников «Детройта» как детей и с неудобной послал шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вы сами видите, какой он умный игрок, всегда пытается что-то придумать и хорошо чувствует, где на площадке находятся партнёры. Его пас на мой гол был нереальным, и оба его гола тоже», — сказал Ритчи после матча.

«Кэл здорово катается, а Шабби очень хорошо удерживает шайбу, находит продолжения атаки. Они классно друг друга читают, это упрощает мою работу. Я иду в форчек, стараюсь отобрать шайбу и позволить им делать своё дело», — так оценил «химию» в звене Сизикас.

«С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше, это придаёт мне уверенности», — заявил Шабанов. С прессой он пока общается с помощью Александра Романова, который выступает переводчиком, но главное, что в игре у него всё отлично. В «Детройте» его уже точно запомнили – и даже начали целенаправленно охотиться за ним под конец игры, так что Тони Деанджело пришлось вступаться за партнёра. Такими темпами и другие клубы тоже скоро выучат фамилию нового русского таланта в НХЛ.