У «Ак Барса» большие проблемы во вратарской линии. Ждать ли усиление из Северной Америки?

«Ак Барс» выдал рекордную победную серию в октябре, но в ноябре команду Анвара Гатиятулина вновь штормит – пять поражений в последних семи играх. Главная проблема – оборона: в трёх последних матчах казанцы пропустили 15 шайб.

К действиям защитников действительно много вопросов, но в первую очередь обращает на себя внимание игра вратарей. Тимур Билялов на фоне последствий травмы никак не может обрести стабильность, так ему ещё и не дают отдохнуть, поскольку в Михаила Бердина, кажется, перестали верить окончательно. И что делать?

Тимур Билялов и Михаил Бердин Фото: photo.khl.ru/ak-bars.ru

Вратарская линия была едва ли не самым больным вопросом для генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина прошедшим летом. Основной вратарь команды Тимур Билялов ложился на операционный стол, и на тот момент трудно было предсказать как точные сроки восстановления, так и влияние хирургического вмешательства на его игру. Одно было ясно наверняка – в одиночку и без того уже немолодой голкипер не справится, ему нужен сильный бэкап. Только вот Амир Мифтахов решил отправиться в очередной североамериканский вояж. На этот раз – в «Каролину». Пришлось экстренно искать опции на рынке. Вариант с Михаилом Бердиным изначально смотрелся как спорный, однако объективно кандидатур на 100% сильнее на рынке не было. К тому же начал Бердин неплохо. Потихоньку вкатывался по ходу предсезонки, а в первом же матче регулярного чемпионата буквально в одиночку остановил «Авангард» в Омске.

Что тогда сказал Бердин о победе в матче с бывшим клубом: Бердин: у «Авангарда» стал более прямолинейный стиль. Немножко вернулся во времена НХЛ

Это до сих пор лучший матч Михаила в составе «Ак Барса». Дальше были единичные светлые пятна – две победы во встречах с «Салаватом Юлаевым», сильная игра против «Сибири» в Новосибирске. В других матчах Бердин попросту не показывал ту игру, на которую рассчитывает штаб Анвара Гатиятулина. Провалы с «Металлургом» и «Авангардом» (только уже в Казани), странные шайбы, пропущенные во встречах с «Ладой» и минским «Динамо», даже в победных играх с «Амуром» и «Адмиралом» действия Михаила вызывали вопросы. 89,6% отраженных бросков, четвёртое место с конца в лиге. Да и коэффициент надёжности 2,56 не вызывает доверия. Больше всего беспокоит «синдром первого броска» – сразу в пяти матчах голкипер пропускал в первой же атаке соперника, которая заканчивалась броском в створ. Неудивительно, что игру с ЦСКА Михаил смотрел с трибун, а запасным переодели Максима Арефьева из ВХЛ.

Михаил Бердин Фото: ak-bars.ru

Но если копнуть глубже, игра Бердина – это лишь верхушка айсберга. Билялов пока тоже никак не может найти свою игру. И если доля отражённых бросков у Тимура всё-таки выше 90% (90,9) и, соответственно, лучше, чем у Бердина, то по коэффициенту надёжности основной вратарь команды даже уступает своему напарнику – аж 2,65 пропущенной шайбы в среднем за игру. Конечно, Тимур сыграл заметно больше матчей, причём, что важно, его ставили против ведущих команд лиги. У него в активе две «сухие» игры, одна – с «Локомотивом», вторая – с «Металлургом». Близок был к матчу «на ноль» Билялов и в гостевой встрече с «Нефтехимиком». Справедливости ради, как и в случае с Бердиным, есть вопросы и к защитникам. Тот же Митчелл Миллер хоть и творит красоту в чужой зоне, но на возврате не всегда действует уверенно. Случаются провалы и у Никиты Лямкина, Алексея Марченко и Артемия Князева.

И всё же факт: сейчас Билялов идёт на худший сезон в карьере. Вероятно, это долгосрочные последствия травмы, что ещё больше подчёркивает необходимость в сильном бэкапе, который в случае необходимости сможет стать и первым номером. Поэтому появились слухи о планах казанцев расстаться с Бердиным. Технически сделать это нетрудно – в контракте есть пункт о возможном расторжении по инициативе клуба, причём даже большую неустойку платить не придётся. Да и кто знает, возможно, в кризисный момент он и пригодится какому-то клубу с амбициями пониже. Но что делать «Ак Барсу», если отказываться от Михаила? Болельщики давно требовали дать шанс Арефьеву. Справедливо, ведь статистика Максима во встречах за «Барс» впечатляет. В прошлом сезоне 22-летний голкипер экстренно был вызван в основу, сыграл два с половиной матча и выглядел крайне уверенно. Почему бы не поверить в молодого парня?

Максим Арефьев Фото: ak-bars.ru

С другой стороны, статистика в ВХЛ может быть обманчива: «сухие» серии в команде Александра Степанова выдавал и Антон Чибизов, хотя по прошлым сезонам Антон доверия к себе не вызывал. Максиму как минимум дадут шанс, вероятнее всего, стоит ждать его в сегодняшней игре казанцев в Нижнекамске. Дальше будут смотреть по ситуации. Идеальным сценарием для Валиуллина стал бы звонок одного из двух воспитанников системы клуба, сейчас играющих в АХЛ. Либо Мифтахова, защищающего ворота «Чикаго Вулвз», фарм-клуба «Каролины», либо Артура Ахтямова, который играет за «Торонто Марлис». Статистика у ребят практически идентичная. Семь сыгранных матчей у Амира, шесть – у Артура. Показатель отражённых бросков чуть ниже 90%, коэффициент надёжности 2,69 – у Мифтахова и 2,82 – у Ахтямова. Три победы, два поражения и ничья в основное время у первого, четыре победы и два поражения – у второго.

Сложно сказать, кто для «Ак Барса» предпочтительнее, рады будут любому, кто согласится вернуться домой. Но есть ли смысл? Если посмотреть на вратарскую линию «Торонто», где и Энтони Столарз, и Джозеф Уолл, мягко говоря, не выглядят претендентами на «Везину», да ещё и постоянно травмируются, становится понятно, что шансы залететь в основу у Ахтямова хотя бы вторым номером небольшие, но есть. Главный конкурент – швед Деннис Хилдеби. Мифтахову будет сложнее. Тандем Фредерик Андерсен – Пётр Кочетков едва ли не сильнейший в лиге, разбивать его никто не будет. А сыграть какие-нибудь несколько матчей желающих тоже достаточно. С другой стороны, подписывая контракт с «Каролиной», Амир наверняка понимал, на что шёл, а значит, готов терпеть и ждать. Тем более пример закрепившегося в основе «Питтсбурга» Сергея Мурашова, игравшего ещё совсем недавно в ECHL, вдохновляет.

Артур Ахтямов Фото: ak-bars.ru

Вот и выходит, что легко решить вратарскую проблему у менеджмента казанцев не получится, рынок тоже практически пуст – иначе в том же Челябинске не терпели бы очередную рекламу пылесосов от Криса Дриджера. Поэтому резких шагов пока ждать не стоит. Как говорит Гатиятулин: «Эмоциональных решений наш штаб не принимает». Плюс это или минус – думайте сами.