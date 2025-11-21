За океаном подсчитали, сколько капитан «Вашингтона» забьёт в нынешнем сезоне, если сохранит текущий темп.

«Никто больше не сможет его критиковать». Реакция Америки на хет-трик и рекорд Овечкина

Теперь точно можно говорить о том, что Александр Овечкин преодолел свой кризис. Капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в ворота «Монреаля», добавив к нему ещё один ассист, и окончательно вернулся к своей прежней результативности.

Теперь на счету Ови шесть голов в последних четырёх матчах и 10 — в 21 встрече чемпионата. Если нападающий «столичных» сохранит текущую результативность, то к концу сезона побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб с учётом плей-офф. На данный момент Александру не хватает всего 32 голов.

Тем не менее, пока Овечкин в пути за главной вехой, он постепенно бьёт другие рекорды. В матче с «Монреалем» Великая восьмёрка установил несколько крупных достижений. Например, побил рекорд Гретцки по количеству голов, забитых вратарям — то есть без учёта шайб в пустые ворота.

Какие ещё достижения установил Ови минувшей ночью и как на них отреагировали в Северной Америке?

«Неподвластный времени»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти высказался о новом рекорде Овечкина.

«И вот так Овечкин уверенно вышел на темп в 39 голов за сезон.

Тем, кто так переживал из-за количества голов Алекса в пустые ворота, когда в прошлом сезоне он пытался побить рекорд Уэйна Гретцки, скажу, что теперь у него больше голов, чем у Гретцки (и всех остальных), даже без учёта шайб в пустые ворота», — написал Гулитти.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер напомнила, что нападающий только сейчас забил первый гол в большинстве.

«Похоже, Овечкин не сбился с пути.

Алекс вернулся к своему классическому способу забивать и оформил свой первый гол в большинстве в сезоне с точки после вбрасывания, открыв счёт во встрече. Это был четвёртый матч подряд, в котором он забросил шайбу, он отличился в пяти из последних шести игр в целом.

Позже 40-летний игрок отдал голевую передачу Франку на ещё один гол в большинстве и помог «Кэпиталз», чьё большинство к четвергу занимало 30-е место в НХЛ, воскресить игру спецбригад.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Овечкин на этом не остановился, забив ещё один гол в конце третьего периода и добавив к этому шайбу в пустые ворота, позволившую оформить хет-трик. Он сравнялся с Бреттом Халлом, выйдя на четвёртое место в истории НХЛ по количеству матчей с тремя голами, и обошёл Джо Сакика по количеству набранных очков», — отметила Сильбер.

Пресс-служба ESPN Insights выразилась ёмко: «Неподвластный времени».

Обозреватель Иан Оланд высказался так: «Алекс Овечкин провёл ещё одну легендарную игру на одном из своих любимых хоккейных стадионов».

«Легендарный нападающий проявил себя в ноябре»

Издание Russian Machine Never Breaks в лице Оланда и Криса Серулло собрало всю главную статистику относительно перформанса Ови в матче с «Монреалем».

«В свои 40 лет и 64 дня Овечкин стал шестым самым возрастным игроком, забившим три гола или более. В более старшем возрасте это достижение покорялось только Яромиру Ягру, Горди Хоу, Джонни Буцику, Теэму Селянне и Никласу Лидстрёму.

Хоу удалось оформить три разных хет-трика в возрасте 40 лет и 41 года, а Джонни Буцик сделал это дважды в возрасте 40 лет. Никлас Лидстрём — самый возрастной защитник и самый возрастной игрок в истории НХЛ, оформивший свой первый хет-трик в карьере. 15 декабря 2010 года он забил три гола в матче с «Сент-Луисом», завершившемся победой «Детройта» со счётом 5:2.

Никто больше не сможет критиковать Овечкина за количество заброшенных им шайб в пустые ворота. В четверг, забив свой первый из трёх голов в ворота «Монреаля», Алекс побил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых вратарю за карьеру, обойдя Уэйна Гретцки.

В первом периоде, реализовав большинство «Кэпиталз», Ови пробил голкипера «Канадиенс» Сэма Монтембо всего через минуту после начала матча, оформив 839-й гол в своей карьере без учёта шайб в пустые ворота. Этот результат позволил ему обойти Гретцки, который завершил карьеру с 838 такими голами.

Позже Овечкин упрочил своё преимущество, поразив ворота Якуба Добеша за 3:57 до конца третьего периода и оформив дубль.

Теперь Восьмёрка является рекордсменом по общему количеству голов (907), голов в пустые ворота (67) и шайб, что были заброшены голкиперам (840). Из этих 907 голов 327 были забиты в большинстве, что также является рекордом в истории лиги. Кроме того, ему принадлежат рекорды по количеству точных бросков в овертайме (27) и победных шайб (139).

Овечкин также отметился в четвёртом матче подряд. По данным NHLPR, Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром (2012/2013) и Дином Прентисом (1972/1973) по самой продолжительной голевой серии среди игроков 40 лет и старше в истории НХЛ.

В этой регулярке на счету Александра 10 голов в 21 матче, что позволит ему достичь показателя в 39 шайб к концу сезона. Легендарный крайний нападающий проявил себя в ноябре, набрав 13 очков (8 голов, 5 передач) в последних девяти матчах.

Овечкин официально обошёл Джо Сакика (625 голов, 1016 голов, 1641 очко в 1378 матчах) и вышел на 10-е место в истории, набрав 1642-е очко (906 голов и 736 голевых передач в 1512 матчах) вторым голом в матче. Он добавил к своему общему счёту ещё одну шайбу, завершив вечер с 1643 баллами.

В этом сезоне на счету Овечкина 20 (10+10) очков в 21 матче. 40-летний вингер делит первое место со Строумом и с Томом Уилсоном в списке лучших бомбардиров «Кэпиталз».

Давний соперник Алекса, Сидни Кросби, идёт следующим и является единственным действующим игроком в топ-10, не считая нападающего «Вашингтона». Среди хоккеистов, завершивших карьеру, следующим, кого Овечкин может догнать, будет Марио Лемье, хотя ему нужно будет набрать ещё 80 очков в этом сезоне, чтобы сравняться с ним.

Матч, в котором Овечкин обошёл Сакика, стал для него 33-м в карьере с четырьмя или более очками и первым с 13 декабря 2022 года, когда он отметился результативной передачей и оформил хет-трик, достигнув отметки в 800 голов», — подвёл итоги RMNB.

